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'500 मीटर लंबे बैनर पर वोटर लिस्ट से कटे 90 लाख नाम' तो 'जंजीरों में CEC'; रामलीला मैदान में अनोखा प्रदर्शन

ज्ञानेश कुमार को सांकेतिक रूप से जंजीर में बंधा दिखाते प्रदर्शनकारी. ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार 1 नवंबर को इंडिया ब्लॉक ने एसआईआर में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ रैली का आयोजन किया था. रैली के दौरान मैदान में 500 मीटर लंबा एक बैनर ने सभी लोगों का ध्यान खींचा. विपक्ष और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शित इस विशाल बैनर पर 90 लाख उन वोटरों के नाम दर्ज थे, जिनके नाम वोटर लिस्ट से कथित तौर पर काट दिए गए हैं.

बिहार के पूर्णिया के रहने वाले कांग्रेस महासचिव महफूज आलम इस बैनर को बनाने में शामिल थे. आलम ने 'ईटीवी भारत' को बताया कि इस पहल का उद्देश्य वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने की कथित गड़बड़ियों की ओर जनता का ध्यान खींचना है. उन्होंने कहा कि लोगों को इन नामों को पहचानने और उनकी जांच करने में मदद मिले, इसलिए इन नामों को उनके संबंधित चुनाव क्षेत्रों के साथ छापा गया है.