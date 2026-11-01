'500 मीटर लंबे बैनर पर वोटर लिस्ट से कटे 90 लाख नाम' तो 'जंजीरों में CEC'; रामलीला मैदान में अनोखा प्रदर्शन
सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक, 90 लाख नामों को दिखाने वाला 500 मीटर का बैनर लोगों का ध्यान खींच रहा था.
Published : November 1, 2026 at 5:50 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार 1 नवंबर को इंडिया ब्लॉक ने एसआईआर में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ रैली का आयोजन किया था. रैली के दौरान मैदान में 500 मीटर लंबा एक बैनर ने सभी लोगों का ध्यान खींचा. विपक्ष और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शित इस विशाल बैनर पर 90 लाख उन वोटरों के नाम दर्ज थे, जिनके नाम वोटर लिस्ट से कथित तौर पर काट दिए गए हैं.
बिहार के पूर्णिया के रहने वाले कांग्रेस महासचिव महफूज आलम इस बैनर को बनाने में शामिल थे. आलम ने 'ईटीवी भारत' को बताया कि इस पहल का उद्देश्य वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने की कथित गड़बड़ियों की ओर जनता का ध्यान खींचना है. उन्होंने कहा कि लोगों को इन नामों को पहचानने और उनकी जांच करने में मदद मिले, इसलिए इन नामों को उनके संबंधित चुनाव क्षेत्रों के साथ छापा गया है.
आलम ने कहा, "जब हम हटाई गई वोटर लिस्ट को प्रिंट कर रहे थे, तो कई कमरे कागजों से भर गए. हम सोचने लगे कि इन कागजों को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए और वे इस समस्या के बारे में कैसे जानेंगे. तभी हमें विचार आया कि क्यों न इन नामों को एक लंबे कपड़े पर प्रिंट किया जाए और पूरे रामलीला मैदान में प्रदर्शित किया जाए."
उन्होंने दावा किया कि इस बैनर पर 90 लाख लोगों के नाम हैं और आरोप लगाया कि पूरे भारत में कुल 13 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं. हालांकि, इन आंकड़ों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है. आलम ने कहा कि इस बैनर का मकसद लोगों को इन नामों की तस्वीरें लेने और आयोजकों की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी से उनका मिलान करने के लिए प्रोत्साहित करना है. उन्होंने आगे कहा कि जांच को आसान बनाने के लिए नामों को चुनाव क्षेत्र के अनुसार लिस्ट किया गया है.
आलम ने इन कथित तौर पर हटाए गए नामों के पीछे के कारणों पर सवाल उठाए और इस बात पर स्पष्टता मांगी कि क्या प्रभावित मतदाताओं को कोई नोटिस जारी किया गया था या उन्हें सूचित किया गया था कि उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके कुछ सहकर्मियों और सहयोगियों के नाम भी लिस्ट से गायब मिले हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जवाबदेही की मांग करते हुए, आलम ने उनके इस्तीफे की मांग की और उनसे यह सार्वजनिक करने का आग्रह किया कि इन कथित तौर पर हटाए गए नामों के लिए कौन जिम्मेदार है.
सुनील कुमार पांडे, जिनका नाम बिना किसी पूर्व सूचना के मतदाता सूची से हटाए जाने का दावा किया गया था, उन्होंने बताया कि बैनर पर दिखाए गए नामों को देखने के बाद ही उन्हें अपने नाम हटाए जाने के बारे में पता चला.
मुरादाबाद के एक अन्य जिला स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता राम निवास यादव, जिन्होंने एक व्यक्ति को जंजीरों में जकड़े हुए ज्ञानेश कुमार के रूप में प्रदर्शित किया था, ने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त को बड़े पैमाने पर हुए कथित चुनावी फर्जीवाड़े और मतदाताओं के नाम हटाने के लिए जवाबदेह ठहराना था.
उन्होंने कहा, "यह विरोध प्रदर्शन उन्हीं की वजह से हो रहा है. अगर उन्होंने कथित तौर पर चुनावी फर्जीवाड़े में मदद नहीं की होती, तो आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी दिल्ली की सत्ता में नहीं बैठे होते. उन्हें और अधिक सुरक्षा देने और किसी भी कार्रवाई से बचाने के लिए संसद में एक कानून पास किया गया है, जो उन्हें पद पर रहते हुए लिए गए फैसलों के लिए कानूनी कार्रवाई से बचाता है, यहां तक कि उनके पद छोड़ने के बाद भी."
रैली में कॉकरोच की पोशाक पहने एक प्रदर्शनकारी ने अपने अनोखे विरोध प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा. खुद का परिचय 'तकसरोज' के रूप में देते हुए उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस समर्थक हैं और उन्होंने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करने और विरोध जताने के लिए इस पोशाक को चुना है.
उन्होंने कहा, "मैं कॉकरोच के वेश में आया हूं, लेकिन मैं कॉकरोच नहीं हूं; मैं एक कांग्रेस समर्थक हूं. विरोध जताने और 'जेन जी' को अपना समर्थन दिखाने का यह मेरा तरीका है. मेरा पहला लक्ष्य 'कुचू पुचू' ज्ञानेश के इस्तीफे की मांग करना है, और इसके बाद हम धीरे-धीरे नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे."
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