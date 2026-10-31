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INDIA ब्लॉक का चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'जन महाभियोग', मतदाता सूची में धांधली का आरोप

प्रतीकात्मक 'जन महाभियोग' कार्यक्रम में मौजूद इंडिया ब्लॉक के नेता. ( ANI )

दिल्ली: दिल्ली में इंडिया ब्लॉक ने शनिवार 31 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रतीकात्मक 'जन महाभियोग' कार्यक्रम आयोजित किया. कार्यक्रम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आयोजित हुआ. यह कार्यक्रम मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) में कथित गड़बड़ी और कथित 'वोट चोरी' के आरोपों के बीच आयोजित किया गया.

'जन महाभियोग' में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सीईसी के खिलाफ एक प्रस्ताव रखा और आरोप लगाया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर निर्वाचन आयोग चला रहे हैं. पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने कहा कि गठबंधन ने ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने का फैसला किया है.