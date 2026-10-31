INDIA ब्लॉक का चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'जन महाभियोग', मतदाता सूची में धांधली का आरोप
यह कार्यक्रम मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) और कथित 'वोट चोरी' के आरोपों के बीच आयोजित किया गया.
Published : October 31, 2026 at 4:48 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 5:22 PM IST
दिल्ली: दिल्ली में इंडिया ब्लॉक ने शनिवार 31 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रतीकात्मक 'जन महाभियोग' कार्यक्रम आयोजित किया. कार्यक्रम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आयोजित हुआ. यह कार्यक्रम मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) में कथित गड़बड़ी और कथित 'वोट चोरी' के आरोपों के बीच आयोजित किया गया.
'जन महाभियोग' में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सीईसी के खिलाफ एक प्रस्ताव रखा और आरोप लगाया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर निर्वाचन आयोग चला रहे हैं. पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने कहा कि गठबंधन ने ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने का फैसला किया है.
पूर्व लोकसभा स्पीकर और कांग्रेस लीडर मीरा कुमार ने कहा, "...यह तय किया गया है कि INDIA ब्लॉक ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने के लिए इंपीचमेंट मोशन लाने के लिए एक मीटिंग बुलाएगा. यह इंपीचमेंट मोशन राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पेश करेंगे, जो बाद में एक बयान देंगे. हमारी डेमोक्रेसी इलेक्शन की पावर से चलती है, और इस इलेक्टोरल पावर के दिल में वोटर की आत्मा होती है. अगर एक भी वोटर को वोट डालने के अधिकार से मना किया जाता है, तो यह हमारी डेमोक्रेसी की आत्मा पर चोट करता है. किसी को वोट देने से रोकना हमारी डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाता है."
#WATCH | Delhi: At the INDIA bloc's symbolic public impeachment program against CEC Gyanesh Kumar, Congress national president Mallikarjun Kharge says, "It is clear that the lifelong legal protection provided to the Chief Election Commissioner, Mr Gyanesh Kumar, by Prime Minister Narendra Modi and Amit Shah through this government in December 2023 was intended as a cover for the criminal activities enacted by him against the nation and the Constitution of India. Therefore, he must be removed forthwith. Members of Parliament of the INDIA alliance, representing over sixty per cent of the population of India, along with the citizens assembled in New Delhi on October 31, 2026, resolved that for this gross betrayal of the people of India, the Chief Election Commissioner, Mr Gyanesh Kumar, must be tried for treason in a court of law in accordance with the legal framework of the Constitution of India..." (Video Source: AICC)— ANI (@ANI) October 31, 2026
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के सिंबॉलिक पब्लिक इंपीचमेंट प्रोग्राम में, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "CEC ज्ञानेश कुमार सीधे प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर के कहने पर कमीशन चला रहे हैं. सात महीने पहले, 193 अपोज़िशन MPs ने CEC को हटाने के लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउस में मोशन दिया था. लेकिन, हमारे नोटिस रिजेक्ट कर दिए गए, और उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. इसलिए, आज हम जो मोशन लाए हैं"
उन्होंने आगे कहा- "हमें CEC से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है. हमारा मकसद है कि इलेक्शन कमीशन बिना किसी भेदभाव के, कॉन्स्टिट्यूशन की भावना के हिसाब से काम करे, ताकि आम आदमी का उस पर भरोसा बना रहे. हमें यह पक्का करना होगा कि कमज़ोर तबके, महिलाओं और युवाओं के वोटिंग राइट्स को दिल्ली में बैठा कोई चुपके से कंप्यूटर से डिलीट न कर दे..."
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के सिंबॉलिक पब्लिक इंपीचमेंट प्रोग्राम में, खड़गे ने कहा, "2014 से, सत्ता हथियाने और उसे बनाए रखने के लिए हर मुमकिन साज़िश रची गई है. उन्होंने MPs चुराए हैं, पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ा है, सरकारें गिराई हैं, और इलेक्टोरल बॉन्ड, ED और CBI का इस्तेमाल किया है, और अब वे वोट चुरा रहे हैं. हमारे पास ऐसे वोट चोरी के सैकड़ों उदाहरण हैं."
उन्होंने आगे कहा- "ज्ञानेश कुमार 2023 के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर (अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस) एक्ट की वजह से इस चोरी को आसान बना पा रहे हैं. यह बिल दिसंबर 2023 में 145 विपक्षी MPs को सस्पेंड करने के बाद पास किया गया था. यह शर्मनाक और बेइज्जती वाली बात है. यह कानून इलेक्शन कमिश्नरों को ज़िंदगी भर का सुरक्षा कवच देता है- एक ऐसा लेवल का प्रोटेक्शन जो प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी नहीं मिलता."
#WATCH | Delhi: At the INDIA bloc's symbolic public impeachment program against CEC Gyanesh Kumar, Congress national president Mallikarjun Kharge says, "CEC Gyanesh Kumar is running the Commission under the direct instructions of the Prime Minister and the Home Minister. Seven months ago, 193 opposition MPs moved a motion in both Houses of Parliament to remove the CEC. However, our notices were rejected, and no cognisance was taken of them. Therefore, the motion we have brought forward today is aimed at safeguarding the dignity of a constitutional institution. We hold no personal grudge against the CEC. Our intention is for the Election Commission to function impartially, in line with the spirit of the Constitution, so that the common man’s trust in it remains intact. We must ensure that the voting rights of vulnerable sections, women, and the youth are not surreptitiously deleted from a computer by someone sitting in Delhi..." (Video Source: AICC)— ANI (@ANI) October 31, 2026
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष की लड़ाई मतदाता सूची में घुसपैठियों के नाम जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक और पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में बनाए रखने के लिए है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की स्वतंत्रता को प्रभावित कर रही है, जबकि लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया पर जनता का भरोसा बनाए रखना जरूरी है.
विपक्ष के 'जन महाभियोग' कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय उपाध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे. कार्यक्रम में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा सपा सांसद धर्मेंद्र यादव, तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल के नेता डेरेक ओब्रायन समेत विपक्षी गठबंधन के विभिन्न घटक दलों के कई सांसद और नेता कार्यक्रम में शामिल हुए.
'इंडिया' ब्लॉक ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ यह सांकेतिक कार्यक्रम शुक्रवार को आयोजित करने की घोषणा की थी, लेकिन बारिश को देखते हुए इसे शनिवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया था. राहुल गांधी ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा था कि बारिश और खराब मौसम के कारण कार्यक्रम को एक दिन के लिए स्थगित किया गया है क्योंकि कई वरिष्ठ लोगों को ऐसे मौसम में दिक्कत हो सकती है.
#WATCH | Delhi: At the INDIA bloc's symbolic public impeachment program against CEC Gyanesh Kumar, Congress national president Mallikarjun Kharge says, "The ECI announced the SIR overnight. It was implemented across the entire country, effectively to delete the votes of those opposed to the BJP...The Modi government is using the pretext of outsiders and infiltrators to conceal its own failures. They allege that we are attempting to include infiltrators. That is not the case; we are simply advocating for the retention of genuine, legitimate voters. We are doing this to safeguard their rights..." (Video Source: AICC)— ANI (@ANI) October 31, 2026
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