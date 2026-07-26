विपक्षी गठबंधन इंडिया संसद में NDA पर NEET का दबाव बनाए रखेगा
गठबंधन सूत्रों ने कहा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद सरकार अपनी इज्जत बचाने के लिए एक बिल लाने की कोशिश कर सकती है.
Published : July 26, 2026 at 8:54 AM IST
नई दिल्ली: विपक्षी गठबंधन इंडिया नीट/ सीबीएसई की गड़बड़ियों को लेकर एनडीए पर दबाव कम करने के मूड में नहीं है, जबकि देश भर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के कारण शनिवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा.
एकजुट विपक्ष ने 20 जुलाई को मॉनसून सेशन शुरू होने के दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर जवाबदेही की मांग करते हुए संसद का कामकाज रोक दिया. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि सदन में किसी भी बहस के लिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा एक शर्त है. एनडीए ने संसद में रुकावट खत्म करने की कोशिश में नीट मामले पर बहस करने की पेशकश की थी.
हालांकि शनिवार को वह शर्त पूरी हो गई थी, लेकिन I.N.D.I.A. गठबंधन ने कहा कि वह सरकार पर दबाव बनाना जारी रखेगा और सोमवार को जब सदन की बैठक फिर से होगी तो विपक्ष की बाकी दो मांगों को पहले ही आगे बढ़ाएगा. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन ने ईटीवी भारत को बताया, 'हमारी एक मुख्य मांग (शिक्षा मंत्री का इस्तीफा) पूरी हो गई है.
इसका मतलब है कि संसद सोमवार से काम करना शुरू कर सकती है. हालांकि, ऐसा होने से पहले हमारी बाकी दो मांगें पूरी होनी चाहिए. प्रधानमंत्री को पूरे मामले पर सदन में बयान देना चाहिए और गृह मंत्री को 20 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की बर्बरता पर बयान देना चाहिए. तभी हम शिक्षा सुधारों के बड़े मुद्दे पर बहस कर सकते हैं, जिसमें नीट का मामला भी शामिल है.'
उन्होंने कहा, 'I.N.D.I.A. गठबंधन के नेता सोमवार को विपक्ष के दो नेताओं, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में राहुल गांधी की लीडरशिप में अगले हफ़्ते के लिए अपनी स्ट्रैटेजी का रिव्यू करेंगे.' सूत्रों ने कहा कि देश भर में फैल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट की वजह से सरकार को एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा लेना पड़ा, इसलिए केंद्र अपनी इज्जत बचाने के लिए पेपर लीक मामलों में कड़ी कार्रवाई का सुझाव देने वाला एक बिल लाने की योजना बना रहा है.
सूत्रों ने आगे कहा कि बिल में जेल की सजा 2 साल से बढ़ाकर 10 साल, पेनल्टी 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने और ऐसे मामलों का फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने का सुझाव दिया गया है. कांग्रेस के लोकसभा सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका ने ईटीवी भारत को बताया, 'वे 2024 के नीट पेपर लीक के बाद पहले एक बिल लाए थे.
कानून की वजह से असल में कुछ नहीं हुआ और वही घटना बिना किसी सज़ा के दोहराई गई. सिस्टम में सड़ांध बहुत गहरी है. इसलिए हमारे नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और एजुकेशन सिस्टम में पूरी तरह से बदलाव की मांग कर रहे हैं.' हालांकि पार्लियामेंट की स्ट्रैटेजी इंडिया ब्लॉक के नेता मिलकर तय करते हैं, लेकिन एजुकेशन रिफॉर्म का मुद्दा हमारे लिए एक गंभीर मामला है. हम बीमार लोगों को ठीक करने के लिए एजुकेशन सिस्टम में सुधार की मांग करते रहेंगे.
जहां तक प्रधानमंत्री की माफी की बात है, हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतने महीनों तक मंत्री को बचाया, लेकिन इस बारे में एक बयान जरूर देना चाहिए. इसी तरह गृह मंत्री को भी स्टूडेंट्स के खिलाफ पुलिस एक्शन के बारे में बताना चाहिए,' उन्होंने कहा.
उलाका ने कहा कि एजुकेशन सिस्टम को फिर से बनाने की मांग को लेकर राहुल गांधी द्वारा शुरू किया गया ‘छात्रों की गूंज’ अभियान कांग्रेस पार्टी का एक अलग प्रोग्राम था और आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा. एसपी राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने ईटीवी भारत को बताया, 'हमारे नेताओं ने स्टूडेंट्स के विरोध का समर्थन किया और उनके लिए लड़ाई लड़ी. इंडिया ब्लॉक सोमवार को हमारे अगले कदमों पर मिलकर विचार करेगा.'
डीएमके के लोकसभा सांसद डीएम कथिर आनंद ने कहा कि अगर सरकार पेपर लीक के खिलाफ बिल लाती है तो उनकी पार्टी की पार्लियामेंट्री लीडरशिप आगे क्या कदम उठाएगी, यह तय करेगी, लेकिन द्रविड़ पार्टी देश में सबसे पहले नीट एग्जाम के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने वाली पार्टी थी.
आनंद ने ईटीवी भारत से कहा, 'बिल की कॉपी मिलने के बाद पार्लियामेंट्री पार्टी लीडरशिप बिल पर क्या रुख अपनाएगी, यह तय करेगी. लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमारी पार्टी ने ही सबसे ज्यादा नीट एग्जाम का विरोध किया था. हम चाहते हैं कि यह एग्जाम हो.' नसीर हुसैन ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों, युवाओं, माता-पिता और न्याय और जवाबदेही के लिए खड़े सभी लोगों की जीत है.
हुसैन ने कहा, 'डराने-धमकाने और दबाने के बावजूद, स्टूडेंट्स एक निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट एजुकेशन सिस्टम की अपनी मांग पर अड़े रहे. यह जीत डेमोक्रेटिक विरोध और मिलकर काम करने की ताकत को पक्का करती है. विपक्ष स्टूडेंट्स के भविष्य को सुरक्षित रखने में उनके साथ खड़ा रहेगा.'
उन्होंने आगे कहा, 'यह जीत उन स्टूडेंट्स की है, जो डराने-धमकाने, पुलिस की ज़्यादतियों और उनके डेमोक्रेटिक विरोध को दबाने की लगातार कोशिशों के बावजूद, एक निष्पक्ष और भरोसेमंद एग्जामिनेशन सिस्टम की मांग पर अड़े रहे. ऐसे पक्के इरादे ने एक ऐसी सरकार को मजबूर किया जिसने पेपर लीक से इनकार किया, मंत्रियों की नाकामी को छिपाया और असहमति को दबाने की कोशिश की, आखिरकार उसे जनता की जवाबदेही के लिए जवाबदेह होना पड़ा. स्टूडेंट्स की आवाज बीजेपी की इनकार, दबाने और ध्यान भटकाने की राजनीति पर भारी पड़ी.'