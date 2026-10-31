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ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी, खरगे के आवास पर जुटेगा इंडिया गठबंधन

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नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (CEC Gyanesh Kumar) के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने को लेकर इंडिया गठबंधन (INDIA ALLIANCE) आज शनिवार दोपहर 3 बजकर 30 मिनट पर एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है. यह कार्यक्रम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर आयोजित होगा.

चक्रवात अर्नब की वजह से राष्ट्रीय राजधानी में लगातार बारिश हो रही है. इसी के चलते शुक्रवार को यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था. लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि वरिष्ठ नेताओं को कोई असुविधा न हो, इसलिए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया.