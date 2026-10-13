सुप्रीम कोर्ट मार्च मामले में दिल्ली पुलिस सख्त, राहुल और प्रियंका समेत कई नेताओं पर FIR
सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च करने वाले इंडिया ब्लॉक के नेताओं पर दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है.
Published : October 13, 2026 at 10:26 AM IST
नई दिल्ली : मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं जैसे मुद्दों को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च करने वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के नेताओं पर दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कस दिया है. पुलिस ने बिना अनुमति प्रदर्शन करने, पुलिस बल के काम में बाधा डालने और प्रतिबंधित क्षेत्र में सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अलग-अलग थानों में मामला दर्ज किया है.
बैरिकेडिंग तोड़ आगे बढ़ने का प्रयास
सोमवार दोपहर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से शुरू हुआ यह मार्च बाराखंभा रोड और भगवान दास मार्ग पर तब हिंसक और तनावपूर्ण स्थिति में बदल गया जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सुप्रीम कोर्ट से 500 मीटर पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया. पुलिस के अनुसार, लुटियंस दिल्ली के इस अति-संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र में धारा 144 (बीएनएस की प्रासंगिक धाराओं) के तहत किसी भी तरह के सभा या प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी. इसके बावजूद, राहुल गांधी और अखिलेश यादव सहित कई शीर्ष नेताओं की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने जबरन सुरक्षा घेरा तोड़ने का प्रयास किया. काफी देर तक चले हंगामे और धक्का-मुक्की के बाद माहौल को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कई समर्थकों को हिरासत में लिया.
FIRs registered at Barakhamba and Tilak Marg police stations in Delhi over opposition's march to Supreme Court: Police. https://t.co/Go6aLfWWcp— Press Trust of India (@PTI_News) October 13, 2026
सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट परिसर तक हंगामा
मार्च रोकने के बाद स्थिति उस समय और संवेदनशील हो गई जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव समेत 11 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल सुप्रीम कोर्ट परिसर के भीतर पहुंचा और याचिका दाखिल की.दिल्ली पुलिस की एफआईआर में उल्लेख किया गया है कि अनुमति न होने के बाद भी कानून-व्यवस्था को चुनौती दी गई, जिससे आम जनता को भारी जाम का सामना करना पड़ा और यातायात व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई.
Police registered multiple FIRs in connection with yesterday’s protest march to the Supreme Court by Rahul Gandhi and INDIA bloc leaders: Delhi Police Sources https://t.co/Bt1WeT8zbZ— IANS (@ians_india) October 13, 2026
विपक्ष का हमला, पुलिस का रुख स्पष्ट
पुलिस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोकतांत्रिक विरोध की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है. राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि यह देश के संविधान और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई है और पुलिसिया बल का प्रयोग करके उन्हें रोका नहीं जा सकता. वहीं, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि राजधानी के अति-सुरक्षा वाले इलाकों में कानून का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. दर्ज मामलों के तहत वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों और उल्लंघनकर्ताओं की पहचान की जा रही है तथा आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.
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