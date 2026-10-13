ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट मार्च मामले में दिल्ली पुलिस सख्त, राहुल और प्रियंका समेत कई नेताओं पर FIR

सुप्रीम कोर्ट मार्च (FILE PHOTO) ( ETV Bharat )

नई दिल्ली : मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं जैसे मुद्दों को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च करने वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के नेताओं पर दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कस दिया है. पुलिस ने बिना अनुमति प्रदर्शन करने, पुलिस बल के काम में बाधा डालने और प्रतिबंधित क्षेत्र में सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अलग-अलग थानों में मामला दर्ज किया है.

बैरिकेडिंग तोड़ आगे बढ़ने का प्रयास