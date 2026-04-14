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विपक्ष ने केंद्र सरकार की आलोचना की, विशेष सत्र में परिसीमन विधेयक के समय पर सवाल उठाए

नई दिल्ली : संसद के 16 से 18 अप्रैल तक चलने वाले विशेष सत्र से दो दिन पहले, इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने वाले सरकारी विधेयकों के समय पर सवाल उठाए.सूत्रों के अनुसार, सरकार लोकसभा सीटों में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने वाले परिवर्तनों को लागू करने के लिए विशेष सत्र के दौरान तीन विधेयक - संविधान संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक - पेश करने की योजना बना रही है.

850 में से 815 सांसद राज्यों से और 35 केंद्र शासित प्रदेशों से संसद द्वारा निर्धारित तरीके से सीधे चुने जाएंगे. इस उद्देश्य के लिए जनसंख्या की गणना संसद द्वारा की जाएगी.लोकसभा सीटों में वृद्धि का मुद्दा 2023 में संसद द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत निचले सदन और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने से जुड़ा है.

पिछले कुछ हफ्तों से, विपक्ष सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण के मुद्दे को ऐतिहासिक बताया और विशेष सत्र से पहले एक संयुक्त दृष्टिकोण बनाने के लिए 15 अप्रैल को इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक बुलाने का फैसला किया. विपक्ष ने सवाल उठाया कि केंद्र ने अभी तक सांसदों के साथ विधेयक क्यों साझा नहीं किए हैं, जबकि उन्हें विशेष सत्र के दौरान बहस में भाग लेना होगा.

मंगलवार को प्रस्तावित विधेयकों का विवरण सामने आने के बाद, विपक्षी सांसदों ने कहा कि उनका आरोप सही साबित हुआ है.विपक्षी सांसदों ने तर्क दिया कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने पर आम सहमति होने के कारण, लोकसभा सीटों में वृद्धि या तो 2023 में ही की जा सकती थी या इस मामले को जुलाई में होने वाले मानसून सत्र तक टाला जा सकता था.

कांग्रेस के लोकसभा सांसद मोहम्मद जावेद ने ईटीवी भारत को बताया, “यही भाजपा की समस्या है. वे हर काम चुनाव को ध्यान में रखकर करते हैं. महिला आरक्षण विधेयक पहले ही पारित हो चुका है. अगर यह मुद्दा इतना जरूरी था, तो वे 2 अप्रैल को समाप्त हुए बजट सत्र के दौरान लोकसभा सीटों में वृद्धि का विधेयक ला सकते थे या जुलाई में होने वाले मानसून सत्र तक इंतजार कर सकते थे. उन्होंने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक के हमारे सुझाव को नजरअंदाज कर दिया और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनावों में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए विशेष सत्र बुला लिया.”

पिछले कुछ हफ्तों से, विपक्ष केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है, जिसने विधायी एजेंडा स्पष्ट किए बिना विशेष सत्र की घोषणा की है. इससे विपक्ष को संदेह हुआ कि सरकार महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर सिर्फ बातें कर रही है, लेकिन संबंधित पक्षों से विस्तृत परामर्श किए बिना लोकसभा और विधानसभाओं के परिसीमन को गुपचुप तरीके से लागू करना चाहती है.

2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ था, तब सरकार ने कहा था कि इसे 2029 के लोकसभा चुनावों से तभी लागू किया जाएगा जब नई जनगणना और लोकसभा सीटों का परिसीमन पूरा हो जाएगा.