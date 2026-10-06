राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, कहा- 2016, 2018, 2020 और 2021 में सही थे, या आज?
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई सांसद आकाशवाणी में धरने पर बैठे हैं. वे ज्ञानेश कुमार से सवाल पूछना चाहते हैं.
Published : October 6, 2026 at 3:03 PM IST
नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया ब्लॉक गठबंधन का आज मंगलवार को विरोध-प्रदर्शन जारी है. कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत तमाम सांसद सड़क पर उतरे हैं.
ताजा जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई सांसद आकाशवाणी में धरने पर बैठे हैं. राहुल गांधी ने कहा कि हमलोग देश का प्रतिनिधित्व करते हैं. हमलोग मुख्य चुनाव आयुक्त से सवाल पूछना चाहते हैं.
वहीं, इस विरोध-प्रदर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी बयानबाजी की है. पार्टी प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉफ्रेंस करते हुए देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस से सवाल किया कि वह बिना वेरिफिकेशन के 'अनुपस्थित, दूसरी जगह चले गए, मृत और डुप्लिकेट वोटरों' को वोटिंग का अधिकार देने का समर्थन क्यों कर रही है. उन्होंने पूछा कि पार्टी इस कदम से किसे फायदा पहुंचाना चाहती है. उन्होंने कांग्रेस पर 'बेबुनियाद' दावों से देश को गुमराह करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पार्टी के नेतृत्व ने 'लोकतंत्र का गला घोंटते हुए/ वंशवादी शासन व्यवस्था अपनाई और अब आकाशवाणी में 'घुसपैठ' करने की कोशिश की है.
#WATCH | Delhi: On Opposition MPs' protest march to ECI, BJP national spokesperson and MP Sudhanshu Trivedi says, "...Our main Opposition party Congress' first family had been running a monarchy in the garb of democracy, by actually strangling democracy, for the last 4 generations. Today, they attempted to infiltrate Akashvani..."— ANI (@ANI) October 6, 2026
उनकी यह टिप्पणी राष्ट्रीय राजधानी में इंडिया (INDIA) ब्लॉक के नेताओं और समर्थकों के उस विरोध-प्रदर्शन के बीच आई, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही थी. राष्ट्रीय राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हम कांग्रेस से साफ तौर पर पूछना चाहते हैं कि वह किसे फायदा पहुंचाना चाहती है. उन्होंने कहा कि दोस्तों, चुनावों में लगातार हार से वे इतने बौखला गए हैं कि बेबुनियाद, बेतुकी बातों और झूठे दावों से पूरे देश को गुमराह करने में लगे हुए हैं. हो सकता है उन्हें यह बात पसंद न आए, लेकिन मैं उनसे यही कहूंगा: 'राजनीतिक हार के नशे में उनका दिमाग हार वाली और विनाशकारी सोच से भर गया है.
#WATCH | Delhi: On INDIA bloc MPs' protest march to ECI, BJP national spokesperson and MP Sudhanshu Trivedi says, " i would like to ask how many institutions in the country has congress made allegations against till date? one dozen? half a dozen? two dozen? from the indian army to the indian air force to the country's defence to lic to hal to sbi to sebi to vaccine to judiciary to indian media - there should be a quiz contest as to how many institutions of india has the congress, especially rahul gandhi, made allegations against. he goes abroad and says all this..."<="" p>— ani (@ani) October 6, 2026
उन्होंने आगे कहा कि हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी, कांग्रेस के 'पहले परिवार' ने पिछली चार पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला घोंटकर और लोकतंत्र की आड़ में परिवारवाद का शासन चलाया है. और आज, उन्होंने आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो) में भी घुसपैठ करने की कोशिश की है. उन्होंने वोटर लिस्ट में एक ही नाम के कई बार होने के मुद्दे पर कांग्रेस के पुराने बयानों पर भी सवाल उठाए और पार्टी से साफ करने को कहा कि क्या वह तब 'सच बोल रही थी' या अब सच बोल रही है.
#WATCH | Delhi: On INDIA bloc MPs' protest march to ECI, BJP national spokesperson and MP Sudhanshu Trivedi says, " i would like to clearly ask congress. who do they want to benefit by giving voting rights to the absent, shifted, dead and duplicate voters without any investigation? does the congress want to benefit someone by doing this?"<="" p>— ani (@ani) October 6, 2026
बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी और उनके कई वरिष्ठ नेताओं ने खुद कहा है कि कई जगहों पर वोटर लिस्ट में एक ही नाम कई बार दर्ज हैं. अभिषेक मनु सिंघवी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट और कई अन्य प्रमुख नेता भी यही बात कहते रहे हैं. केसी वेणुगोपाल ने भी यही कहा है. इसलिए, हम उनसे पूछना चाहते हैं: क्या आप 2016, 2018, 2020 और 2021 में सही थे, या आज सही हैं? कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह तब सच बोल रही थी या आज सच बोल रही है.
पढ़ें: राहुल गांधी ने लिखा, 'ज्ञानेश, हो गया भाई, अब इस्तीफा देने का समय आ गया है'!
पेड़ के नीचे धरने पर बैठे राहुल-प्रियंका, EC दफ्तर जाने से पुलिस ने रोका, हिरासत में लिए गए इंडिया गठबंधन के कई नेता
एकतरफा फैसले ले रहे हैं ज्ञानेश कुमार...उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए: कार्ति चिदंबरम