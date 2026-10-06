ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, कहा- 2016, 2018, 2020 और 2021 में सही थे, या आज?

नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया ब्लॉक गठबंधन का आज मंगलवार को विरोध-प्रदर्शन जारी है. कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत तमाम सांसद सड़क पर उतरे हैं.

ताजा जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई सांसद आकाशवाणी में धरने पर बैठे हैं. राहुल गांधी ने कहा कि हमलोग देश का प्रतिनिधित्व करते हैं. हमलोग मुख्य चुनाव आयुक्त से सवाल पूछना चाहते हैं.

वहीं, इस विरोध-प्रदर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी बयानबाजी की है. पार्टी प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉफ्रेंस करते हुए देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस से सवाल किया कि वह बिना वेरिफिकेशन के 'अनुपस्थित, दूसरी जगह चले गए, मृत और डुप्लिकेट वोटरों' को वोटिंग का अधिकार देने का समर्थन क्यों कर रही है. उन्होंने पूछा कि पार्टी इस कदम से किसे फायदा पहुंचाना चाहती है. उन्होंने कांग्रेस पर 'बेबुनियाद' दावों से देश को गुमराह करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पार्टी के नेतृत्व ने 'लोकतंत्र का गला घोंटते हुए/ वंशवादी शासन व्यवस्था अपनाई और अब आकाशवाणी में 'घुसपैठ' करने की कोशिश की है.

उनकी यह टिप्पणी राष्ट्रीय राजधानी में इंडिया (INDIA) ब्लॉक के नेताओं और समर्थकों के उस विरोध-प्रदर्शन के बीच आई, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही थी. राष्ट्रीय राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हम कांग्रेस से साफ तौर पर पूछना चाहते हैं कि वह किसे फायदा पहुंचाना चाहती है. उन्होंने कहा कि दोस्तों, चुनावों में लगातार हार से वे इतने बौखला गए हैं कि बेबुनियाद, बेतुकी बातों और झूठे दावों से पूरे देश को गुमराह करने में लगे हुए हैं. हो सकता है उन्हें यह बात पसंद न आए, लेकिन मैं उनसे यही कहूंगा: 'राजनीतिक हार के नशे में उनका दिमाग हार वाली और विनाशकारी सोच से भर गया है.