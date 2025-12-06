ETV Bharat / bharat

‘इंडिया’ गठबंधन जीवन रक्षक प्रणाली पर, ICU में जाने का खतरा : उमर अब्दुल्ला

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ( file photo- ANI )

नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन इस समय जीवन रक्षक प्रणाली पर है और अंदरूनी खींचतान एवं भाजपा की 24 घंटे चलने वाली चुनावी मशीन से मुकाबला करने में विफल रहने की वजह से उसके ‘आईसीयू’ में जाने का भी खतरा है. उमर अब्दुल्ला ने उक्त बातें ‘हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट’ में विपक्षी गठबंधन की ‘‘संगठनात्मक और रणनीतिक विफलताओं’’ का विस्तार से उल्लेख किया. साथ ही उन्होंने केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा की ‘अद्वितीय’ कार्य नीति के साथ इसके दृष्टिकोण की तुलना की. सीएम उमर ने कहा कि विपक्षी ‘इंडिया गठबंधन’ की वर्तमान हालत, विशेष रूप से बिहार विधानसभा चुनावों के बाद, ‘‘हम एक तरह से जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं, लेकिन कभी-कभी कोई अपना चप्पू निकालता है और हमें थोड़ा झटका देता है, और हम फिर से उठ खड़े होते हैं. उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से, बिहार जैसे परिणाम आते हैं और हम फिर से नीचे गिर जाते हैं, और फिर किसी को हमें आईसीयू में ले जाना पड़ता है.’’