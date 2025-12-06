‘इंडिया’ गठबंधन जीवन रक्षक प्रणाली पर, ICU में जाने का खतरा : उमर अब्दुल्ला
जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है.
Published : December 6, 2025 at 7:35 PM IST
नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन इस समय जीवन रक्षक प्रणाली पर है और अंदरूनी खींचतान एवं भाजपा की 24 घंटे चलने वाली चुनावी मशीन से मुकाबला करने में विफल रहने की वजह से उसके ‘आईसीयू’ में जाने का भी खतरा है.
उमर अब्दुल्ला ने उक्त बातें ‘हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट’ में विपक्षी गठबंधन की ‘‘संगठनात्मक और रणनीतिक विफलताओं’’ का विस्तार से उल्लेख किया. साथ ही उन्होंने केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा की ‘अद्वितीय’ कार्य नीति के साथ इसके दृष्टिकोण की तुलना की.
सीएम उमर ने कहा कि विपक्षी ‘इंडिया गठबंधन’ की वर्तमान हालत, विशेष रूप से बिहार विधानसभा चुनावों के बाद, ‘‘हम एक तरह से जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं, लेकिन कभी-कभी कोई अपना चप्पू निकालता है और हमें थोड़ा झटका देता है, और हम फिर से उठ खड़े होते हैं. उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से, बिहार जैसे परिणाम आते हैं और हम फिर से नीचे गिर जाते हैं, और फिर किसी को हमें आईसीयू में ले जाना पड़ता है.’’
उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में वापसी के लिए भी इंडिया गठबंधन को जिम्मेदार बताया. उन्होंने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि हमने नीतीश कुमार को वापस राजग की गोद में धकेल दिया.’’
उमर अब्दुल्ला ने विपक्षी गठबंधन द्वारा एकजुट दृष्टिकोण अपनाने में विफल रहने की ओर भी इशारा किया. साथ ही बिहार में पार्टी की मौजूदगी के बाद सीट-बंटवारे की व्यवस्था से जानबूझकर झामुमो को बाहर रखने के फैसले का हवाला दिया.
उन्होंने ‘इंडिया’ गठबंधन के चुनाव प्रचार की तुलना भाजपा से की और कहा कि विपक्षी गठबंधन संरचनात्मक रूप से सत्तारूढ़ पार्टी के अनुशासित दृष्टिकोण के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है.
सीएम उमर ने कहा, ‘‘उनके पास एक अद्वितीय चुनाव मशीन है’’, तथा यह ताकत केवल संगठन और वित्तपोषण से कहीं अधिक है. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘चुनावों के मामले में भी उनकी कार्यशैली अलग है. वे हर चुनाव इस प्रकार लड़ते हैं मानो उनकी जिंदगी उसी पर निर्भर हो. हम कभी-कभी चुनाव ऐसे लड़ते हैं मानो हमें कोई परवाह ही नहीं है.’’
