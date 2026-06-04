ETV Bharat / bharat

इंडिया ब्लॉक की आठ जून को बैठक, एकजुट होगा विपक्ष, डीएमके ने किया किनारा

इंडिया ब्लॉक के नेता (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

By Amit Agnihotri 7 Min Read

नई दिल्ली : इंडिया गठबंधन के नेताओं ने 8 जून की बैठक से पहले कहा कि केंद्र की उन नीतियों के खिलाफ विपक्ष की एकता दिखाने का समय आ गया है, जिनसे आम आदमी को नुकसान हो रहा है.गठबंधन की प्रमुख पार्टी कांग्रेस बैठक का समन्वय कर रही है. पश्चिम बंगाल में हालिया राजनीतिक हिंसा, नीट और सीबीएसई से संबंधित परीक्षा गड़बड़ी, बेरोजगारी, किसानों का भविष्य और आसन्न आर्थिक संकट जैसे कई मुद्दे समूह के एजेंडे में प्रमुखता से शामिल होने की उम्मीद है. इसके बाद, विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर गठबंधन के विचारों को व्यक्त करने के लिए एक संयुक्त बयान जारी किया जा सकता है.कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि एसपी, डीएमके, राजद, टीएमसी, वीसीके, एमडीएमके, एनसीपी उद्धव गुट, एनसी, आईयूएमएल, जेएमएम और वामपंथी दलों सहित सभी गठबंधन सदस्यों को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है. कांग्रेस के आग्रह पर 2023 में इस गठबंधन का गठन किया गया था ताकि 2024 के राष्ट्रीय चुनावों में एनडीए का मुकाबला किया जा सके. यह गठबंधन भाजपा को 543 में से 240 सीटों पर ही सीमित रखने में सफल रहा, जो सरकार बनाने के लिए आवश्यक साधारण बहुमत 272 से 32 कम थी. फिर भी, जेडीयू और टीडीपी के सक्रिय समर्थन से एनडीए ने सरकार बनाई, जिससे सरकार बनाने के लिए आवश्यक संख्या बल प्राप्त हुआ. इसके बाद गठबंधन निष्क्रिय सा हो गया और इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगे. सदस्य दलों ने विभिन्न राज्य चुनावों में एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा. केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने सीपीआई-एम के नेतृत्व वाले एलडीएफ के खिलाफ चुनाव लड़ा, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ा और असम में जेएमएम ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के खिलाफ उम्मीदवार उतारे, जबकि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी ने एनडीए के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ा. गठबंधन के सदस्यों ने तर्क दिया कि यह समूह राष्ट्रीय चुनावों के लिए बनाया गया था, न कि राज्य चुनावों के लिए, जहां पार्टियां स्थानीय राजनीति के अनुसार अपने गठबंधन को बदलने के लिए स्वतंत्र थीं.उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इंडिया ब्लॉक संसद सत्रों के दौरान नियमित रूप से एनडीए का सामना करता है और अप्रैल में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया जब समूह ने 131वें संविधान संशोधन विधेयक को विफल कर दिया, जिसका उद्देश्य 2029 तक लोकसभा की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करना था. अब यह ब्लॉक 8 जून को बैठक करने के लिए तैयार है. यह बैठक केरल, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों के बाद हो रही है, जिनमें कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने केरल और तमिलनाडु में जीत हासिल की, जबकि भाजपा और उसके सहयोगियों ने असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में जीत दर्ज की. यह गठबंधन बैठक टीएमसी द्वारा विधानसभा चुनाव हारने के बाद कथित तौर पर सत्तारूढ़ भाजपा के इशारे पर हुई राजनीतिक हिंसा के आरोपों के कुछ दिनों बाद हो रही है. भाजपा का तर्क है कि यह 15 साल के टीएमसी शासन के दौरान पीड़ित मतदाताओं का आक्रोश था. पिछले कुछ दिनों में, गठबंधन के लगभग सभी सदस्यों ने पश्चिम बंगाल में हुई राजनीतिक हिंसा की आलोचना की है और 8 जून की बैठक में इस पर चर्चा होने की संभावना है. समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने ईटीवी भारत को बताया, “लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण होती है. गठबंधन को कुछ परामर्श की आवश्यकता थी जो 8 जून को होंगे. विपक्ष को केंद्र सरकार की उन नीतियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए जिन्होंने आम आदमी, किसानों, युवाओं और समाज के अन्य वर्गों के लिए समस्याएं पैदा की हैं.”