इंडिया ब्लॉक की आठ जून को बैठक, एकजुट होगा विपक्ष, डीएमके ने किया किनारा
विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए बुलाई बैठक, पर डीएमके ने छोड़ा साथ.
Published : June 4, 2026 at 8:10 PM IST
नई दिल्ली : इंडिया गठबंधन के नेताओं ने 8 जून की बैठक से पहले कहा कि केंद्र की उन नीतियों के खिलाफ विपक्ष की एकता दिखाने का समय आ गया है, जिनसे आम आदमी को नुकसान हो रहा है.गठबंधन की प्रमुख पार्टी कांग्रेस बैठक का समन्वय कर रही है.
पश्चिम बंगाल में हालिया राजनीतिक हिंसा, नीट और सीबीएसई से संबंधित परीक्षा गड़बड़ी, बेरोजगारी, किसानों का भविष्य और आसन्न आर्थिक संकट जैसे कई मुद्दे समूह के एजेंडे में प्रमुखता से शामिल होने की उम्मीद है. इसके बाद, विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर गठबंधन के विचारों को व्यक्त करने के लिए एक संयुक्त बयान जारी किया जा सकता है.कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि एसपी, डीएमके, राजद, टीएमसी, वीसीके, एमडीएमके, एनसीपी उद्धव गुट, एनसी, आईयूएमएल, जेएमएम और वामपंथी दलों सहित सभी गठबंधन सदस्यों को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है.
कांग्रेस के आग्रह पर 2023 में इस गठबंधन का गठन किया गया था ताकि 2024 के राष्ट्रीय चुनावों में एनडीए का मुकाबला किया जा सके. यह गठबंधन भाजपा को 543 में से 240 सीटों पर ही सीमित रखने में सफल रहा, जो सरकार बनाने के लिए आवश्यक साधारण बहुमत 272 से 32 कम थी. फिर भी, जेडीयू और टीडीपी के सक्रिय समर्थन से एनडीए ने सरकार बनाई, जिससे सरकार बनाने के लिए आवश्यक संख्या बल प्राप्त हुआ.
इसके बाद गठबंधन निष्क्रिय सा हो गया और इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगे. सदस्य दलों ने विभिन्न राज्य चुनावों में एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा. केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने सीपीआई-एम के नेतृत्व वाले एलडीएफ के खिलाफ चुनाव लड़ा, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ा और असम में जेएमएम ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के खिलाफ उम्मीदवार उतारे, जबकि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी ने एनडीए के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ा.
गठबंधन के सदस्यों ने तर्क दिया कि यह समूह राष्ट्रीय चुनावों के लिए बनाया गया था, न कि राज्य चुनावों के लिए, जहां पार्टियां स्थानीय राजनीति के अनुसार अपने गठबंधन को बदलने के लिए स्वतंत्र थीं.उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इंडिया ब्लॉक संसद सत्रों के दौरान नियमित रूप से एनडीए का सामना करता है और अप्रैल में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया जब समूह ने 131वें संविधान संशोधन विधेयक को विफल कर दिया, जिसका उद्देश्य 2029 तक लोकसभा की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करना था.
अब यह ब्लॉक 8 जून को बैठक करने के लिए तैयार है. यह बैठक केरल, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों के बाद हो रही है, जिनमें कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने केरल और तमिलनाडु में जीत हासिल की, जबकि भाजपा और उसके सहयोगियों ने असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में जीत दर्ज की.
यह गठबंधन बैठक टीएमसी द्वारा विधानसभा चुनाव हारने के बाद कथित तौर पर सत्तारूढ़ भाजपा के इशारे पर हुई राजनीतिक हिंसा के आरोपों के कुछ दिनों बाद हो रही है. भाजपा का तर्क है कि यह 15 साल के टीएमसी शासन के दौरान पीड़ित मतदाताओं का आक्रोश था. पिछले कुछ दिनों में, गठबंधन के लगभग सभी सदस्यों ने पश्चिम बंगाल में हुई राजनीतिक हिंसा की आलोचना की है और 8 जून की बैठक में इस पर चर्चा होने की संभावना है.
समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने ईटीवी भारत को बताया, “लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण होती है. गठबंधन को कुछ परामर्श की आवश्यकता थी जो 8 जून को होंगे. विपक्ष को केंद्र सरकार की उन नीतियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए जिन्होंने आम आदमी, किसानों, युवाओं और समाज के अन्य वर्गों के लिए समस्याएं पैदा की हैं.”
उन्होंने कहा, “हमने कभी नहीं सोचा था कि भाजपा पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करेगी, लेकिन उन्होंने चालबाजी करके ऐसा कर दिखाया. चुनाव के बाद, उन्होंने विपक्ष को कुचलने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया. इसके लिए राजनीतिक हिंसा शब्द बहुत हल्का है.”
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, टीएमसी का प्रतिनिधित्व संभवतः पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी, जो हाल ही में इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दे रही हैं, जिसे उन्होंने पहले नजरअंदाज किया था. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले बनर्जी ने घोषणा की थी कि भाजपा को हराने के लिए उन्हें कांग्रेस के सहयोग की आवश्यकता नहीं है. हालांकि, टीएमसी की चुनाव हार के बाद उनका रुख बदल गया. पिछले कुछ दिनों में, टीएमसी के बागी विधायकों के नेता ऋतब्रता बनर्जी को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता मिल गई, जो पूर्व मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ा झटका है.
कांग्रेस के लोकसभा सांसद बेनी बेहनन ने ईटीवी भारत को बताया, “टीएमसी भले ही आंतरिक समस्याओं का सामना कर रही हो, लेकिन वे बैठक में आ रहे हैं. हालांकि हमने राज्य में उनका मुकाबला किया, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में टीएमसी एकजुट थी. अब समय आ गया है कि यह गठबंधन अपनी ताकत और एकता दिखाए.”
आरजेडी के राज्यसभा सांसद एडी सिंह ने भी कहा कि देश गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है और एक साझा आवाज उठाने की जरूरत है.सिंह ने ईटीवी भारत को बताया, “हमें यह विश्वास दिलाया गया है कि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है और हमारी मुद्रा को मजबूत करने के लिए सोना नहीं बेचा गया. हमें यह भी बताया गया है कि युवाओं को कोई समस्या नहीं है और 2029 तक सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा. विपक्ष को अब अपनी आवाज उठानी होगी.”
हालांकि, डीएमके द्वारा निमंत्रण के बावजूद 8 जून को होने वाली इंडिया ब्लॉक की बैठक से दूर रहने के फैसले से इस गठबंधन को झटका लगा. डीएमके और कांग्रेस ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ा था, लेकिन नतीजों के तुरंत बाद, पुरानी पार्टी ने विजय की टीवीके को सरकार गठन में समर्थन दिया, जिससे अभिनेता से मुख्यमंत्री बने सी जोसेफ विजय के साथ एक नए गठबंधन की शुरुआत हुई. डीएमके ने इसे कांग्रेस द्वारा किया गया विश्वासघात बताया. कांग्रेस का तर्क है कि उसने टीवीके का समर्थन इसलिए किया ताकि राज्य में धर्मनिरपेक्ष सरकार सुनिश्चित हो सके, क्योंकि मतदाताओं ने नवगठित पार्टी को 234 में से 107 सीटें दी थीं. टीवीके 8 जून की बैठक में शामिल हो सकती है.
जावेद अली खान ने कहा, “टीवीके अभी भी आधिकारिक तौर पर इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, जबकि डीएमके है. ब्लॉक की बैठक में सभी पार्टियों को आमंत्रित किया जाता है, लेकिन यह पार्टी पर निर्भर करता है कि वह जाए या नहीं. देखते हैं बैठक कैसी रहती है.”
डीएमके का इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल न होने का फैसला टीवीके द्वारा कांग्रेस को अपने कोटे से राज्यसभा सीट देने की पेशकश के एक दिन बाद आया है. हाल ही में, दक्षिणी राज्य के पांच कांग्रेस विधायकों में से दो को विजय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, जो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और इससे कांग्रेस के 59 साल के सूखे का अंत हुआ है.डीएमके ने लोकसभा अध्यक्ष से सदन में अपने 22 सदस्यों के लिए अलग सीटें आवंटित करने का आग्रह किया है और कहा है कि वह अब कांग्रेस की सहयोगी नहीं है. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि डीएमके राज्य में मुख्य विपक्षी दल बनने की कोशिश कर रही है और सदन में नए समीकरणों का उसी के अनुसार मुकाबला करना होगा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी सत्तारूढ़ एनडीए के साथ गठबंधन कर सकती है.
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