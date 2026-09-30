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'ज्ञानेश कुमार कितनी भी बेईमानी करें...' इंडिया ब्लॉक की बैठक से पहले तेजस्वी ने की CEC की गिरफ्तारी की मांग

तेजस्वी यादव और सीईसी ज्ञानेश कुमार ( ETV Bharat )

पटना : नई दिल्ली में आज 30 सितंबर को INDIA ब्लॉक की अहम बैठक होने जा रही है. बैठक में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR, EVM-VVPAT और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े मुद्दों पर विपक्षी दल अपनी आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे. बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में प्रस्तावित है.