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'ज्ञानेश कुमार कितनी भी बेईमानी करें...' इंडिया ब्लॉक की बैठक से पहले तेजस्वी ने की CEC की गिरफ्तारी की मांग

INDIA ब्लॉक की आज दिल्ली में अहम बैठक है जिसमें भाग लेने से पहले तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा. रिपोर्ट- कुंदन कुमार

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तेजस्वी यादव और सीईसी ज्ञानेश कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 30, 2026 at 8:09 AM IST

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पटना : नई दिल्ली में आज 30 सितंबर को INDIA ब्लॉक की अहम बैठक होने जा रही है. बैठक में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR, EVM-VVPAT और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े मुद्दों पर विपक्षी दल अपनी आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे. बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में प्रस्तावित है.

मंगलवार रात ही दिल्ली पहुंचे तेजस्वी

RJD नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बैठक में शामिल होने के लिए मंगलवार रात ही दिल्ली पहुंचे हुए हैं. पटना से दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर बेहद तीखे आरोप लगाए. तेजस्वी ने कहा कि चुनाव में वोटों की कथित चोरी और संवैधानिक संस्थाओं के कथित दुरुपयोग का मुद्दा अब देश के सामने है.

'वोट की चोरी कराकर BJP को जिताने' का आरोप

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर जो सवाल उठे हैं, उससे गंभीर स्थिति सामने आती है. उनके मुताबिक कथित तौर पर वोटों की चोरी कराकर बीजेपी को चुनाव जिताने की शुरुआत बिहार से हुई और बाद में इसे देशभर में लागू किया गया. ये तेजस्वी यादव द्वारा लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं, जिनका स्वतंत्र रूप से स्थापित तथ्य के रूप में उल्लेख नहीं किया जा सकता.

दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों का भी मुद्दा

तेजस्वी ने चुनाव आयोग के दो चुनाव आयुक्तों की ओर से उठाई गई आपत्तियों का हवाला देते हुए इसे लोकतंत्र के लिए गंभीर स्थिति बताया. रिपोर्टों के अनुसार चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने SIR से जुड़े कुछ फैसलों और आदेशों पर कई मौकों पर आपत्तियां दर्ज की थीं.

''इंडिया गठबंधन की 11 बजे बैठक है. उस बैठक में शामिल होने के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं.अगर कोई भी व्यक्ति आएगा और वोट की चोरी कर देगा, लोकतंत्र को खत्म कर देगा और संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त किया जाएगा, तो देश कैसे चलेगा? ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी होनी चाहिए. एक ज्ञानेश कुमार जाएंगे तो भाजपा ऐसे कई ज्ञानेश कुमार लाने का काम करेगी. भाजपा चुनाव जीतने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर रही है. उनका दुरुपयोग कर रही है. जरूरी है कि देश की जनता भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए काम करे.''- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार

ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी की मांग

तेजस्वी यादव ने अपने बयान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी की मांग तक कर दी. उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है और कहा कि केवल एक व्यक्ति के हटने से समस्या खत्म नहीं होगी. उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में संवैधानिक संस्थाओं के कथित दुरुपयोग का सवाल उठाया.

''ज्ञानेश कुमार को संरक्षण दिया जा रहा है. कानून में भी बदलाव कर दिया गया है. चुनाव आयोग को भाजपा के लोगों ने यह गारंटी दे रखी है कि ज्ञानेश कुमार कितनी भी बेईमानी करेंगे, अमित शाह और नरेंद्र मोदी उनका संरक्षण करेंगे.''- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार

INDIA बैठक में क्या होगा?

आज की बैठक में विपक्षी दल चुनाव आयोग और SIR को लेकर साझा रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं. उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक ज्ञानेश कुमार को हटाने से जुड़ी प्रक्रिया और संसद में प्रस्ताव लाने की संभावनाओं पर भी विचार होना है. विपक्ष पहले भी कुमार को हटाने की मांग कर चुका है.

SIR बना विपक्ष का बड़ा मुद्दा

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं. उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम प्रभावित हो सकते हैं. दूसरी ओर चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है और आयोग के आदेशों को वैधानिक आधार प्राप्त है.

चुनाव आयोग ने क्या कहा?

चुनाव आयोग ने आंतरिक बैठकों में अलग-अलग राय या टिप्पणियों को संस्थागत प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा बताया है. आयोग का कहना है कि उसके आदेश कानूनी प्रक्रिया और वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हैं. इसलिए विपक्ष के आरोपों और चुनाव आयोग के जवाब—दोनों को आज की राजनीतिक बहस में अहम माना जा रहा है.

कई बड़े नेता बैठक में होंगे शामिल

आज की बैठक में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के अलावा TMC की ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी समेत कई विपक्षी नेताओं के शामिल होने की जानकारी है. समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव की जगह प्रतिनिधि भेजे जाने की खबर है, जबकि कुछ अन्य दलों की भागीदारी को लेकर अलग-अलग रिपोर्ट सामने आई हैं.

देश की नजर आज की बैठक पर

बिहार से शुरू हुए SIR विवाद के बाद अब मामला राष्ट्रीय राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है. ऐसे में दिल्ली में होने वाली INDIA ब्लॉक की बैठक से विपक्ष की आगे की रणनीति, संसद में संभावित कार्रवाई और चुनाव आयोग के खिलाफ उसके आंदोलन की दिशा को लेकर बड़े संकेत मिलने की उम्मीद है.

तेजस्वी के बयान से बिहार कनेक्शन भी अहम

तेजस्वी यादव के बयान ने आज की बैठक को बिहार से भी सीधे जोड़ दिया है. उन्होंने कहा कि जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, उसकी शुरुआत बिहार से हुई. ऐसे में आज की बैठक में बिहार के SIR अनुभव और उसके राजनीतिक प्रभाव का मुद्दा भी चर्चा के केंद्र में रह सकता है.

अब नजर बैठक के फैसलों पर

आज सुबह 11 बजे होने वाली बैठक के बाद यह स्पष्ट होगा कि INDIA ब्लॉक केवल राजनीतिक विरोध दर्ज कराता है या चुनाव आयोग और SIR के मुद्दे पर कोई संयुक्त कार्यक्रम भी घोषित करता है. फिलहाल मंगलवार रात दिल्ली पहुंचे तेजस्वी यादव के बयान ने बैठक से पहले ही राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है.

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