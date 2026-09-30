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इंडिया ब्लॉक की आज अहम बैठक, SIR विवाद, CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग प्रमुख मुद्दा

विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. ब्लॉक की अहम बैठक (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में आज विपक्षी गठबंधन इंडिया की अहम बैठक होने वाली है. इस बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं के एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर रणनीति पर चर्चा करने की उम्मीद है.

नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली I.N.D.I.A. अलायंस की मीटिंग में समाजवादी पार्टी (SP) प्रमुख अखिलेश यादव नहीं पहुंच रहे हैं. उनकी पार्टी की ओर से सांसद हरेंद्र मलिक और मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी इसमें शामिल होंगे. यह मीटिंग I.N.D.I.A. गठबंधन पार्टियों के नेताओं के साथ खास मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है. इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के अंदर मतभेदों की हालिया रिपोर्टों को देखते हुए मीटिंग में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रोसेस पर चर्चा होने की उम्मीद है. इससे पहले कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी (BJP) की 'कठपुतली' कहा. आज नई दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की मीटिंग में बोलते हुए, खड़गे ने मोदी सरकार पर पिछले 12 सालों में सिस्टमैटिक और साज़िश के तहत डेमोक्रेटिक बुनियाद को खोखला करने का आरोप लगाया.