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इंडिया ब्लॉक की आज अहम बैठक, SIR विवाद, CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग प्रमुख मुद्दा

विपक्षी गठबंधन इंडिया की आज होने वाली बैठक में चुनाव आयोग की भूमिका और एसआईआर को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा होने की उम्मीद.

INDIA bloc key meeting today
विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. ब्लॉक की अहम बैठक (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2026 at 10:05 AM IST

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में आज विपक्षी गठबंधन इंडिया की अहम बैठक होने वाली है. इस बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं के एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर रणनीति पर चर्चा करने की उम्मीद है.

नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली I.N.D.I.A. अलायंस की मीटिंग में समाजवादी पार्टी (SP) प्रमुख अखिलेश यादव नहीं पहुंच रहे हैं. उनकी पार्टी की ओर से सांसद हरेंद्र मलिक और मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी इसमें शामिल होंगे. यह मीटिंग I.N.D.I.A. गठबंधन पार्टियों के नेताओं के साथ खास मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है.

इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के अंदर मतभेदों की हालिया रिपोर्टों को देखते हुए मीटिंग में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रोसेस पर चर्चा होने की उम्मीद है. इससे पहले कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी (BJP) की 'कठपुतली' कहा. आज नई दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की मीटिंग में बोलते हुए, खड़गे ने मोदी सरकार पर पिछले 12 सालों में सिस्टमैटिक और साज़िश के तहत डेमोक्रेटिक बुनियाद को खोखला करने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, 'मोदी सरकार ने सिस्टमैटिक और साजिश के तहत उस मजबूत डेमोक्रेटिक बुनियाद को खोखला कर दिया है जिसे हमारे पुरखों ने पिछले 12 सालों में अपनी कुर्बानी और लगन से बनाया था.' सोची-समझी साजिशों के जरिए वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मोदी सरकार की कठपुतली बन गए हैं.

उन्होंने आगे कहा, 'यह भारतीय डेमोक्रेसी के उसूलों और भावना के खिलाफ है, जो यह कहता है कि हर योग्य नागरिक का वोट सुरक्षित हो और हर वोट बिना किसी भेदभाव के गिना जाए.' खड़गे ने कहा कि 2027 में पांच राज्यों में चुनाव होने हैं, इसलिए यह पक्का करना जरूरी है कि किसी भी वोटर के अधिकार का उल्लंघन न हो. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी को यह पक्का करना चाहिए कि हर व्यक्ति का वोट सुरक्षित हो, चुनाव निष्पक्ष हों, ताकि भारत की चुनाव प्रक्रिया में आम लोगों का भरोसा बना रहे.

ये भी पढ़ें- चुनाव आयोग विवाद पर विपक्ष एकजुट: CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 30 सितंबर को 'इंडिया' ब्लॉक की महाबैठक

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