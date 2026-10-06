आकाशवाणी भवन में बरगद के नीचे बैठे राहुल-प्रियंका: 100 से अधिक कांग्रेस-NSUI कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया
राहुल गांधी फिलहाल आकाशवाणी भवन में मौजूद हैं. शाम तक हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या का आंकड़ा जारी किया जाएगा.
Published : October 6, 2026 at 5:21 PM IST|
Updated : October 6, 2026 at 5:51 PM IST
नई दिल्ली: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर INDIA ब्लॉक के संसद से निर्वाचन आयोग कार्यालय तक निकाले गए मार्च के बाद मंगलवार को दिल्ली में तनाव की स्थिति बनी रही. पुलिस की तरफ से मार्च रोके जाने के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी बहन व कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के साथ आकाशवाणी भवन परिसर के अंदर बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हैं. दोनों के वहां बैठने के बाद कांग्रेस व NSUI के कार्यकर्ता लगातार वहां पहुंच रहे हैं और आकाशवाणी भवन के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं.
प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने इलाके में भारी सुरक्षा व्यवस्था की है. पुलिस लगातार कांग्रेस व NSUI के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर बसों में बैठाकर डिटेन कर रही है. मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों के अनुसार अब तक 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है. हालांकि अधिकारियों का कहना है कि शाम तक हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या का आधिकारिक व सटीक आंकड़ा जारी किया जाएगा.
विश्वसनीयता पर चर्चा जरूरी: राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि विपक्ष की मांग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे से जुड़ी है. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को लेकर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, उससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर चर्चा जरूरी हो गई है. उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता है कि मतदाता सूची में कथित तौर पर हटाए गए नामों की दोबारा जांच हो और जिन लोगों का वोट प्रभावित हुआ है, उनके अधिकार बहाल किए जाएं. उन्होंने SIR की प्रक्रिया को लेकर भी दोबारा सर्वे कराने की मांग रखी.
जनता के बीच सवाल गंभीर: राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि मतदाता के अधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि अगर लोगों को अपने वोट को लेकर संदेह पैदा होता है तो संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि स्थिति स्पष्ट करें. उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आंदोलन को आगे भी जारी रखेगा.
पप्पू यादव ने बिहार और असम का मुद्दा उठाया: सांसद पप्पू यादव ने भी मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अगर बड़े स्तर पर अनियमितताओं के आरोप सामने आते हैं तो उनकी जांच की जानी चाहिए. पप्पू यादव ने बिहार और असम समेत उन राज्यों की चुनावी प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाया, जहां मतदाता सूची और चुनाव से जुड़े मुद्दों को लेकर राजनीतिक विवाद सामने आए हैं. उन्होंने जिम्मेदारी तय करने और जरूरत पड़ने पर चुनावी प्रक्रिया की समीक्षा की मांग की.
दीपेंद्र हुड्डा भी परिसर में पहुंचे: मंगलवार सुबह 11 बजे संसद से शुरू हुआ INDIA ब्लॉक का मार्च निर्वाचन आयोग मुख्यालय की ओर बढ़ रहा था. पुलिस ने मार्च को आकाशवाणी भवन के पास बैरिकेड लगाकर रोक दिया. इसके बाद कई विपक्षी सांसदों व नेताओं को हिरासत में लेकर बसों से अलग-अलग स्थानों पर ले जाया गया. राहुल गांधी व प्रियंका गांधी को भी पुलिस ने बस में बैठाया था, लेकिन बाद में दोनों बस से उतरकर आकाशवाणी भवन परिसर की ओर पहुंच गए. राहुल गांधी व प्रियंका गांधी के साथ दीपेंद्र हुड्डा भी परिसर में पहुंचे.
कार्यकर्ता हिरासत में: आकाशवाणी भवन परिसर में पहुंचने के बाद राहुल गांधी व प्रियंका गांधी निर्वाचन आयोग की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे, लेकिन आगे सुरक्षा घेरा और बंद गेट होने के कारण वे वहां से आगे नहीं जा सके. इसके बाद दोनों परिसर के अंदर ही बैठ गए. राहुल गांधी के बरगद के नीचे बैठने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ वहां जुटने लगी. बाहर मौजूद कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, जबकि पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर बसों में भेज रही है.
सुरक्षा बलों की तैनाती: सुरक्षा के मद्देनजर निर्वाचन आयोग की इमारत के आसपास भारी संख्या में दिल्ली पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल व अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. आकाशवाणी भवन व निर्वाचन आयोग के बीच बैरिकेडिंग की गई है. पटेल चौक समेत कई तरफ से निर्वाचन आयोग की ओर आने वाले रास्तों को भी बंद किया गया है, जिससे प्रदर्शनकारी आयोग के कार्यालय तक नहीं पहुंच सकें. मार्च को निर्वाचन आयोग से करीब 150-200 मीटर पहले ही रोक दिया गया था.
पारदर्शिता की कमी के आरोप: दिल्ली पुलिस की ओर से क्षेत्र में BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है. पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर लोगों को चेतावनी दे रही है कि पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं है. इसके साथ ही जुलूस व प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध की जानकारी दी जा रही है. INDIA ब्लॉक की ओर से आयोजित इस मार्च में राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसद शामिल हुए. विपक्षी दलों की प्रमुख मांगों में CEC ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा, SIR प्रक्रिया को वापस लेना व कथित तौर पर मतदाता सूची से हटाए गए नामों को बहाल करना शामिल है. विपक्ष SIR प्रक्रिया में अनियमितताओं व पारदर्शिता की कमी के आरोप लगा रहा है, जबकि निर्वाचन आयोग ने इन आरोपों को खारिज किया है.
हिरासत में लिए जाने का सिलसिला जारी: फिलहाल राहुल गांधी व प्रियंका गांधी आकाशवाणी भवन परिसर के अंदर मौजूद हैं, जबकि बाहर कांग्रेस और NSUI कार्यकर्ताओं के पहुंचने और पुलिस की ओर से लगातार हिरासत में लिए जाने का सिलसिला जारी है. राजधानी के इस इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है और प्रदर्शन के चलते आसपास के मार्गों पर भी यातायात प्रभावित हो रहा है.
जरूरत पड़ी तो बैरिकेडिंग पार करेंगे: सांसद धर्मेंद्र यादव ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि विपक्ष अपनी मांगों को लेकर पीछे नहीं हटेगा. उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग तक पहुंचने के रास्ते में बैरिकेडिंग लगाई जाती है तो कार्यकर्ता उसे पार करने की कोशिश करेंगे. धर्मेंद्र यादव ने कहा कि विपक्ष चुनाव आयोग से जवाब चाहता है. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि जब तक मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
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