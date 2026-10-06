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आकाशवाणी भवन में बरगद के नीचे बैठे राहुल-प्रियंका: 100 से अधिक कांग्रेस-NSUI कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया

बरगद के नीचे बैठे प्रियंका गांधी व राहुल गांधी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर INDIA ब्लॉक के संसद से निर्वाचन आयोग कार्यालय तक निकाले गए मार्च के बाद मंगलवार को दिल्ली में तनाव की स्थिति बनी रही. पुलिस की तरफ से मार्च रोके जाने के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी बहन व कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के साथ आकाशवाणी भवन परिसर के अंदर बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हैं. दोनों के वहां बैठने के बाद कांग्रेस व NSUI के कार्यकर्ता लगातार वहां पहुंच रहे हैं और आकाशवाणी भवन के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं.