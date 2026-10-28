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INDIA ब्लॉक की 1 नवंबर की महारैली में आम लोग शामिल होंगे: कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव

रैली में शामिल हुए कांग्रेस नेता ( File/ ANI )

नई दिल्ली: रामलीला मैदान में होने वाली इंडिया ब्लॉक की "महारैली" से पहले, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि यह रैली "बहुत सफल" होगी, क्योंकि इसमें अलग-अलग विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के अलावा, अलग-अलग वर्गों के लोगों के भी शामिल होने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि पार्टी कैडर को जुटाने के लिए अलग-अलग स्तर पर तैयारियां चल रही हैं.

देवेंद्र यादव 1 नवंबर को होने वाली रैली की तैयारियों की देखरेख कर रहे हैं. ईटीवी भारत के साथ विशेष इंटरव्यू में उन्होंने कहा, "दिल्ली कांग्रेस कमेटी ने अपनी जिला समितियों में बैठकों की तैयारी कर ली है. AICC पर्यवेक्षक दिल्ली पहुंच गए हैं. वे जिला कांग्रेस समितियों में तैयारी को लेकर बैठकें कर रहे हैं, जिसमें सभी कार्यकारी सदस्य, पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद हैं और उन्हें कुछ जिम्मेदारियां, विशेष जिम्मेदारियां दी जा रही हैं."

उन्होंने कहा, "यह महारैली निश्चित रूप से बहुत सफल होने वाली है. जहां तक ​​हिस्सा लेने की बात है, पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा, मुझे उम्मीद है कि रैली में बहुत सारे आम लोग शामिल होंगे." नई दिल्ली में 25 सितंबर को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (DPCC) के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने DPCC ऑफिस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. (ANI) दिल्ली कांग्रेस यूनिट के बारे में बात करते हुए यादव ने कहा, "हमें बहुत बड़ी भीड़ आने की उम्मीद है. जहां तक ​​कैडर की बात है, तो लगभग 50,000 लोग ऐसे हैं जो कैडर के लोग हैं. इसके अलावा, आम लोग जो किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं या आम लोग जिन्हें लग रहा है कि उनके वोट कट रहे हैं और वे इसकी शिकायत कर रहे हैं, और उन्हें अंदर से लग रहा है कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, उनके भी शामिल होने की उम्मीद है." खास बात यह है कि कांग्रेस ने कहा है कि महारैली में 10 लाख लोगों के आने की उम्मीद है. पार्टी ने अपनी सभी राज्य इकाइयों से रैली के लिए अधिक से अधिक लोगों को इकट्ठा करने को कहा है. इस सवाल के जवाब में कि क्या आम आदमी पार्टी (AAP) आगामी रैली में हिस्सा लेगी, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष यादव ने कहा, "AAP ने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही खुद को अलग कर लिया था. तब से, दिल्ली में AAP के साथ हमारा कोई गठबंधन, सहयोग या किसी भी तरह का संबंध नहीं है."