INDIA ब्लॉक की 1 नवंबर की महारैली में आम लोग शामिल होंगे: कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव
कांग्रेस को रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली महारैली में 10 लाख लोगों के आने की उम्मीद है. संतु दास की रिपोर्ट.
Published : October 28, 2026 at 4:51 PM IST
नई दिल्ली: रामलीला मैदान में होने वाली इंडिया ब्लॉक की "महारैली" से पहले, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि यह रैली "बहुत सफल" होगी, क्योंकि इसमें अलग-अलग विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के अलावा, अलग-अलग वर्गों के लोगों के भी शामिल होने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि पार्टी कैडर को जुटाने के लिए अलग-अलग स्तर पर तैयारियां चल रही हैं.
देवेंद्र यादव 1 नवंबर को होने वाली रैली की तैयारियों की देखरेख कर रहे हैं. ईटीवी भारत के साथ विशेष इंटरव्यू में उन्होंने कहा, "दिल्ली कांग्रेस कमेटी ने अपनी जिला समितियों में बैठकों की तैयारी कर ली है. AICC पर्यवेक्षक दिल्ली पहुंच गए हैं. वे जिला कांग्रेस समितियों में तैयारी को लेकर बैठकें कर रहे हैं, जिसमें सभी कार्यकारी सदस्य, पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद हैं और उन्हें कुछ जिम्मेदारियां, विशेष जिम्मेदारियां दी जा रही हैं."
उन्होंने कहा, "यह महारैली निश्चित रूप से बहुत सफल होने वाली है. जहां तक हिस्सा लेने की बात है, पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा, मुझे उम्मीद है कि रैली में बहुत सारे आम लोग शामिल होंगे."
दिल्ली कांग्रेस यूनिट के बारे में बात करते हुए यादव ने कहा, "हमें बहुत बड़ी भीड़ आने की उम्मीद है. जहां तक कैडर की बात है, तो लगभग 50,000 लोग ऐसे हैं जो कैडर के लोग हैं. इसके अलावा, आम लोग जो किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं या आम लोग जिन्हें लग रहा है कि उनके वोट कट रहे हैं और वे इसकी शिकायत कर रहे हैं, और उन्हें अंदर से लग रहा है कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, उनके भी शामिल होने की उम्मीद है."
खास बात यह है कि कांग्रेस ने कहा है कि महारैली में 10 लाख लोगों के आने की उम्मीद है. पार्टी ने अपनी सभी राज्य इकाइयों से रैली के लिए अधिक से अधिक लोगों को इकट्ठा करने को कहा है.
इस सवाल के जवाब में कि क्या आम आदमी पार्टी (AAP) आगामी रैली में हिस्सा लेगी, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष यादव ने कहा, "AAP ने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही खुद को अलग कर लिया था. तब से, दिल्ली में AAP के साथ हमारा कोई गठबंधन, सहयोग या किसी भी तरह का संबंध नहीं है."
उन्होंने कहा, "हां, यह एक बड़ा मुद्दा है. हमने देखा है कि AAP इंडिया ब्लॉक की बैठकों में भी शामिल नहीं हो रही है. जहां तक मेरी जानकारी है, अभी तक उनकी तरह से पुष्टि नहीं की गई है."
हालांकि, कांग्रेस नेता ने कहा कि इस बारे में फैसला AAP नेतृत्व को करना होगा. उन्होंने कहा, "यह AAP नेतृत्व को तय करना है कि उन्हें फिर से INDIA ब्लॉक का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं या उन्हें इस महारैली में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं."
इंडिया ब्लॉक के दलों की भागीदारी के बारे में पूछे जाने पर यादव ने कहा, "INDIA ब्लॉक के सभी दल हिस्सा लेंगे. चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, शिवसेना (UBT) हो, एनसीपी (SCP) हो, RJD हो, CPI हो या अन्य. वे सब वहां मौजूद रहेंगे."
30 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित सार्वजनिक महाभियोग की कार्यवाही पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि यह तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी.
इस सवाल के जवाब में कि क्या महारैली में INDIA ब्लॉक कोई प्रस्ताव अपनाएगा, उन्होंने कहा, "पहली बात तो यह है कि SIR की समीक्षा होनी चाहिए. दूसरी बात, EVM की जगह बैलेट पेपर फिर से (चुनावों के लिए) आना चाहिए. जिन लोगों का वोट कट गया है, उन्हें फिर से शामिल किया जाना चाहिए. चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए."
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