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राहुल गांधी ने I.N.D.I.A. गठबंधन के नेताओं को आज अपने घर पर चाय पर आमंत्रित किया, तैयार करेंगे रणनीति

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के सांसदों और सिविल सोसाइटी और स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन के सदस्यों को मंगलवार को अपने घर पर चाय पर बुलाया है. उन्होंने कहा कि चाय से पहले इंडिया ब्लॉक के नेताओं की एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी के 5, सुनहरी बाग रोड वाले घर पर होगी.

आमंत्रण पत्र सोमवार को भेजे गए. इन में लिखा, 'मार्च फॉर डेमोक्रेसी और पिटीशन जमा करने के बाद, इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर होगी. इसके बाद चाय पर बात होगी. मैं आपको मंगलवार, 13 अक्टूबर को शाम 4:00 बजे मेरे घर, 5, सुनहरी बाग रोड, नई दिल्ली में शामिल होने के लिए इनवाइट करता हूँ.'

सूत्रों ने बताया कि गांधी के घर पर होने वाली मीटिंग में कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ मिलकर विरोध प्रदर्शन करने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर दबाव बनाने की स्ट्रैटेजी पर भी बातचीत होने की उम्मीद है.

यह तब हुआ जब वोट चोरी के आरोप पर हो रहे विरोध प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए. विपक्ष के बड़े नेताओं ने एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ मिलकर भारी बैरिकेड वाले रास्ते पर 'मार्च फॉर डेमोक्रेसी' निकाला और राष्ट्रीय राजधानी में एक बड़े शक्ति प्रदर्शन में एसआईआर और कथित चुनाव गड़बड़ियों के खिलाफ एक जॉइंट पिटीशन दायर की.

झंडे और पोस्टर लिए हुए एक बड़ी भीड़ सेंट्रल दिल्ली के कनॉट प्लेस में जमा हुई. इसमें लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी, सीपीआई के डी राजा, सीपीआई-एम नेता एम ए बेबी, आरजेडी के तेजस्वी यादव के अलावा एनसीपी-एससीपी नेता सुप्रिया सुले भी मार्च में शामिल हुईं.

प्रदर्शनकारियों ने भगवान दास रोड पर एक बैरिकेड तोड़ दिया, लेकिन आखिर में उन्हें सड़क पर दूसरे बैरिकेड पर रोक दिया गया. बाद में I.N.D.I.A. ब्लॉक के बड़े नेता अपनी पिटीशन फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए. पिटीशन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को केस में पार्टी बनाया गया है. यह डेवलपमेंट तब हुआ जब देश के मुख्य न्यायाधीश ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ मीटिंग की रिक्वेस्ट यह कहते हुए मना कर दी कि मामला अभी कोर्ट में है.