ETV Bharat / bharat

लोकसभा में विवादित महिला विधेयक की हार से I.N.D.I.A. गठबंधन को मिला बल

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ( ANI )

By Amit Agnihotri 7 Min Read

नई दिल्ली: 131वें संविधान संशोधन विधेयक का शुक्रवार को गिर जाना विपक्षी 'I.N.D.I.A.' गठबंधन के लिए एक बड़ा हौसला बढ़ाने वाला साबित हुआ. इस विधेयक का संबंध 2029 तक लोकसभा की सदस्य संख्या को 543 से बढ़ाकर 850 करने से था और विपक्षी गठबंधन ने एकजुट होकर सत्ताधारी एनडीए का मुकाबला किया. एनडीए को संविधान के 131वें संशोधन बिल को पास करवाने के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत थी, लेकिन वह जरूरी संख्या हासिल करने में नाकाम रही. कुल 298 सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट दिया, जबकि 230 सदस्यों ने बिल के खिलाफ वोट किया. संविधान संशोधन बिल के पास न हो पाने की वजह से सरकार को वे दो अन्य बिल भी वापस लेने पड़े, जिन्हें वह इसके साथ ही लाई थी, यानी परिसीमन बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून बिल. एनडीए ने लोकसभा सीटों की संख्या को मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा था. इनमें से 815 सीटें राज्यों से सीधे चुनी जानी थी जबकि 35 सीटें संसद के निर्णय के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों से चुनी जानी थी. एनडीए ने 16 से 18 अप्रैल तक चलने वाले विस्तारित बजट सत्र के विधायी एजेंडे को सिर्फ दो दिन पहले ही जारी करके विपक्ष को चौंकाने की कोशिश की, लेकिन I.N.D.I.A. गठबंधन एक साझा रणनीति बनाने में कामयाब रहा, जो केंद्र सरकार की इस चाल के खिलाफ सफल साबित हुई. एनडीए ने तर्क दिया कि इन तीनों बिलों का मकसद लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देना था, लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार का असली इरादा महिलाओं को उनका हक देने की आड़ में एक गलत परिसीमन एजेंडा को आगे बढ़ाना था. कांग्रेस के नेतृत्व वाला I.N.D.I.A. गठबंधन 2023 में बना था और 2024 के लोकसभा चुनावों में उसने 543 में से 234 सीटें जीती. यह गठबंधन भाजपा को 240 सीटों पर और एनडीए को 291 सीटों पर रोकने में कामयाब रहा. एनडीए ने सरकार बनाई क्योंकि उसके पास सरकार बनाने के लिए जरूरी 272 से ज्यादा सीटें थी. तब I.N.D.I.A. गठबंधन ने दावा किया था कि वह बीजेपी को जो 400 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही थी, सिर्फ़ 240 सीटों पर रोकने में कामयाब रहा, और उस भगवा पार्टी को जेडी-यू और टीडीपी से समर्थन लेने पर मजबूर कर दिया. कांग्रेस ने 99 सीटें जीती. नतीजतन, रायबरेली का प्रतिनिधित्व करने वाले राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बन गए. I.N.D.I.A. गठबंधन बनाम एनडीए की यह खींचतान बजट सत्र के दौरान खुलकर सामने आई. केंद्र सरकार ने विपक्ष पर महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे को खराब करने का आरोप लगाया, जबकि I.N.D.I.A. गठबंधन ने सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर एनडीए इस मामले को लेकर गंभीर होता, तो वह 2023 में संसद द्वारा सर्वसम्मति से 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पास किए जाने के बाद, 2024 के राष्ट्रीय चुनावों में ही इस कानून को लागू कर सकता था. संसद में तीन बिलों पर I.N.D.I.A. ब्लॉक की एकता देखने को मिली. विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अगुवाई में 230 सांसदों ने संविधान संशोधन बिल के खिलाफ वोट दिया. यह ब्लॉक राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो रहा है और एनडीए से लड़ता रहेगा, कांग्रेस के लोकसभा सांसद मोहम्मद जावेद ने ईटीवी भारत को बताया. 'बीजेपी ने महिलाओं के अधिकारों की आड़ में देश के संघवाद पर हमला करने की कोशिश की. विपक्ष एकजुट हुआ और उनकी साजिश को नाकाम कर दिया. कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने महिलाओं के आरक्षण का पूरा समर्थन किया है, लेकिन बीजेपी इस आड़ में मनमाने तरीके से परिसीमन करना चाहती थी और पूरी चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह से पक्षपाती बनाना चाहती थी. विपक्ष ने 'इंडिया' के विचार को बचाए रखा, उन्होंने कहा.