लोकसभा में विवादित महिला विधेयक की हार से I.N.D.I.A. गठबंधन को मिला बल
गठबंधन के सदस्य राज्यों में एक-दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन बजट सत्र के दौरान वे एकजुटता दिखाने में कामयाब रहे और एनडीए का मुकाबला किया.
Published : April 18, 2026 at 8:43 AM IST
नई दिल्ली: 131वें संविधान संशोधन विधेयक का शुक्रवार को गिर जाना विपक्षी 'I.N.D.I.A.' गठबंधन के लिए एक बड़ा हौसला बढ़ाने वाला साबित हुआ. इस विधेयक का संबंध 2029 तक लोकसभा की सदस्य संख्या को 543 से बढ़ाकर 850 करने से था और विपक्षी गठबंधन ने एकजुट होकर सत्ताधारी एनडीए का मुकाबला किया.
एनडीए को संविधान के 131वें संशोधन बिल को पास करवाने के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत थी, लेकिन वह जरूरी संख्या हासिल करने में नाकाम रही. कुल 298 सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट दिया, जबकि 230 सदस्यों ने बिल के खिलाफ वोट किया.
संविधान संशोधन बिल के पास न हो पाने की वजह से सरकार को वे दो अन्य बिल भी वापस लेने पड़े, जिन्हें वह इसके साथ ही लाई थी, यानी परिसीमन बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून बिल. एनडीए ने लोकसभा सीटों की संख्या को मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा था. इनमें से 815 सीटें राज्यों से सीधे चुनी जानी थी जबकि 35 सीटें संसद के निर्णय के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों से चुनी जानी थी.
एनडीए ने 16 से 18 अप्रैल तक चलने वाले विस्तारित बजट सत्र के विधायी एजेंडे को सिर्फ दो दिन पहले ही जारी करके विपक्ष को चौंकाने की कोशिश की, लेकिन I.N.D.I.A. गठबंधन एक साझा रणनीति बनाने में कामयाब रहा, जो केंद्र सरकार की इस चाल के खिलाफ सफल साबित हुई.
एनडीए ने तर्क दिया कि इन तीनों बिलों का मकसद लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देना था, लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार का असली इरादा महिलाओं को उनका हक देने की आड़ में एक गलत परिसीमन एजेंडा को आगे बढ़ाना था.
कांग्रेस के नेतृत्व वाला I.N.D.I.A. गठबंधन 2023 में बना था और 2024 के लोकसभा चुनावों में उसने 543 में से 234 सीटें जीती. यह गठबंधन भाजपा को 240 सीटों पर और एनडीए को 291 सीटों पर रोकने में कामयाब रहा. एनडीए ने सरकार बनाई क्योंकि उसके पास सरकार बनाने के लिए जरूरी 272 से ज्यादा सीटें थी.
तब I.N.D.I.A. गठबंधन ने दावा किया था कि वह बीजेपी को जो 400 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही थी, सिर्फ़ 240 सीटों पर रोकने में कामयाब रहा, और उस भगवा पार्टी को जेडी-यू और टीडीपी से समर्थन लेने पर मजबूर कर दिया. कांग्रेस ने 99 सीटें जीती. नतीजतन, रायबरेली का प्रतिनिधित्व करने वाले राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बन गए.
I.N.D.I.A. गठबंधन बनाम एनडीए की यह खींचतान बजट सत्र के दौरान खुलकर सामने आई. केंद्र सरकार ने विपक्ष पर महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे को खराब करने का आरोप लगाया, जबकि I.N.D.I.A. गठबंधन ने सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर एनडीए इस मामले को लेकर गंभीर होता, तो वह 2023 में संसद द्वारा सर्वसम्मति से 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पास किए जाने के बाद, 2024 के राष्ट्रीय चुनावों में ही इस कानून को लागू कर सकता था.
संसद में तीन बिलों पर I.N.D.I.A. ब्लॉक की एकता देखने को मिली. विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अगुवाई में 230 सांसदों ने संविधान संशोधन बिल के खिलाफ वोट दिया. यह ब्लॉक राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो रहा है और एनडीए से लड़ता रहेगा, कांग्रेस के लोकसभा सांसद मोहम्मद जावेद ने ईटीवी भारत को बताया.
'बीजेपी ने महिलाओं के अधिकारों की आड़ में देश के संघवाद पर हमला करने की कोशिश की. विपक्ष एकजुट हुआ और उनकी साजिश को नाकाम कर दिया. कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने महिलाओं के आरक्षण का पूरा समर्थन किया है, लेकिन बीजेपी इस आड़ में मनमाने तरीके से परिसीमन करना चाहती थी और पूरी चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह से पक्षपाती बनाना चाहती थी. विपक्ष ने 'इंडिया' के विचार को बचाए रखा, उन्होंने कहा.
अपने भाषण में राहुल ने एनडीए पर जोरदार हमला किया और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह पूरे देश में राजनीतिक फायदा उठाने के लिए 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों का गलत तरीके से परिसीमन करने की कोशिश कर रही है.
एक समझदारी भरे कदम में राहुल ने संविधान संशोधन बिल को एससी, एसटी और ओबीसी समूहों के खिलाफ बताया था. I.N.D.I.A. ब्लॉक के अलग-अलग सदस्यों ने आरोप लगाया था कि अगर गलत परिसीमन लागू हो जाता जिसमें राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी का सुझाव दिया गया था तो दक्षिण, उत्तर-पूर्व और उत्तर-पश्चिम के राज्यों को नुकसान होता.
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि संसद में एनडीए की गलत रणनीति जिसमें उन्होंने यह जानते हुए भी संविधान संशोधन बिल को आगे बढ़ाया कि उनके पास जरूरी संख्या नहीं है ने भगवा पार्टी को बेनकाब कर दिया है. इससे I.N.D.I.A. ब्लॉक को आने वाले विधानसभा चुनावों में बढ़त मिलेगी. ये चुनाव तमिलनाडु में 23 अप्रैल को और पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को होने हैं.
वे महिला आरक्षण के मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे थे, जो 2023 में कानून बनने तक कांग्रेस का एक बड़ा वादा रहा था. वैसे भी तमिलनाडु में बीजेपी के सीटें जीतने की संभावना बहुत कम थी. अब परिसीमन के मुद्दे पर संसद में मिली ऐतिहासिक हार के असर से उन्होंने अपनी संभावनाओं को और भी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है. तमिलनाडु के प्रभारी एआईसीसी सचिव सूरज हेगड़े ने ईटीवी भारत को बताया. I.N.D.I.A. ब्लॉक की पार्टियाँ आम तौर पर राज्यों में एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं, लेकिन इस मुद्दे पर वे अपनी एकता बनाए रखने में कामयाब रही.
उदाहरण के लिए कांग्रेस पश्चिम बंगाल में टीएमसी से और दिल्ली, पंजाब और गोवा में आप(AAP) से लड़ रही है. इसी तरह, कांग्रेस झारखंड में जेएमएम की सहयोगी है, लेकिन जेएमएम ने असम में कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतारे. वामपंथी पार्टियाँ केरल में कांग्रेस से लड़ती हैं, लेकिन संसद में I.N.D.I.A. गठबंधन का हिस्सा है.
यह एकजुट I.N.D.I.A. गठबंधन के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जिसने एनडीए द्वारा लाए जा रहे विवादास्पद संविधान संशोधन विधेयक को खारिज कर दिया. उन्हें केवल 298 वोट मिले, जबकि विपक्ष को 230 वोट मिले. यह बीजेपी के अंत की शुरुआत है. वे केरल और पश्चिम बंगाल में हारेंगे.
टीएमसी विभिन्न लोकतांत्रिक मंचों में महिलाओं को कहीं अधिक आरक्षण देती है और इसका नेतृत्व एक महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करती हैं, 'टीएमसी की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने ETV भारत को बताया.
बीजेडी नेता और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में कई मुद्दों पर बीजेपी का समर्थन किया था, उन्होंने भी पार्टियों से इन विवादास्पद विधेयकों का विरोध करने का आग्रह किया था. हाल के दिनों में बीजेपी ने I.N.D.I.A. गठबंधन और एनडीए दोनों से समान दूरी बनाए रखी है.
देश और राज्यों की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी करने की जरूरत होगी, वह किया जाएगा. हमारे नेता ने संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी चिंता जताई थी, जिसके जरिए बीजेपी अपने परिसीमन एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती थी. ओडिशा सहित कई राज्यों को केंद्र द्वारा सुझाए गए फ़ॉर्मूले के कारण अपने प्रतिनिधित्व में कमी का सामना करना पड़ता.
जिन छोटे राज्यों ने अपनी आबादी को नियंत्रित किया है, उन्हें पुरस्कृत किए जाने के बजाय दंडित किया जाता. एकजुट विपक्ष ने एक अच्छे कदम के तहत इन दोषपूर्ण विधेयकों को हरा दिया. बीजेपी लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर उत्तरी राज्यों में राजनीतिक लाभ उठाना चाहती थी, 'बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाशीष खुंटिया ने ईटीवी भारत को बताया.