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परिसीमन विधेयक के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा? 'इंडिया' गठबंधन को सरकार के दावों पर संदेह

17 अप्रैल, 2026 की एक फाइल फोटो से पता चलता है कि संविधान (131वां संशोधन) संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका, क्योंकि इसे आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल सका. ( IANS )

By Amit Agnihotri 6 Min Read

नई दिल्ली: केंद्र की एनडीए (NDA) सरकार के हालिया संकेत और विवादास्पद परिसीमन विधेयक को पारित करने के लिए संसद के विशेष सत्र के बारे में जरूरी संख्या बल होने के दावों पर INDIA (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस) गठबंधन ने संदेह जताया है. गठबंधन का कहना है कि ये केवल जनता का ध्यान शासन से जुड़े मुद्दों से भटकाने की चालें हैं.

यह प्रतिक्रिया तब सामने आई, जब सरकारी सूत्रों ने दावा किया कि परिसीमन विधेयक को पारित करने के लिए जल्द ही संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा. इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा सीटों की संख्या को 543 से बढ़ाकर 850 करना है. इससे पहले, अप्रैल में एकजुट विपक्ष ने परिसीमन विधेयक को हरा दिया था, और तब से यह NDA के एजेंडे में सबसे ऊपर रहा है. इस सिलसिले में, सरकारी सूत्रों ने दावा किया कि इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित करने के लिए जरूरी संख्या से 15-18 अधिक सांसदों का समर्थन उन्हें हासिल है.

बता दें, यह कानून एक संवैधानिक संशोधन विधेयक है, जिसे लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में मौजूद और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है. 17 अप्रैल को, संसद के बजट सत्र के दौरान, लोकसभा के 298 सांसदों ने इस विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि 230 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट दिया, जिसके कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका. इंडिया गठबंधन के नेताओं की फाइल फोटो (ANI) पिछले महीने भी एक विशेष सत्र की खबरें सामने आई थीं और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यहां तक ​​कहा था कि सरकार ने डीएमके (DMK), वाईएसआरसीपी (YSRCP), सपा (SP), एनसीपी (शरद पवार) NCP-SP, शिवसेना (UBT), एआईएमआईएम (AIMIM) और बीजू जनता दल (BJD) सहित कई विपक्षी दलों के साथ इस विधेयक पर चर्चा की है. गुरुवार को एक बार फिर विशेष सत्र को लेकर चर्चा शुरू हो गई, जबकि संसद के शीतकालीन सत्र के आयोजन को लेकर ज्यादातर विपक्षी सांसदों को कोई जानकारी नहीं थी. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने विधेयक को लेकर अनिश्चितता पर चिंता जताई और कहा कि सरकार के पास इसे पारित कराने के लिए जरूरी संख्याबल नहीं है. ईटीवी भारत से बात करते हुए सिंह ने कहा कि यह थोड़ा अजीब है. संसद का शीतकालीन सत्र आमतौर पर नवंबर के तीसरे हफ्ते या महीने के अंत तक शुरू हो जाता है. लेकिन अब तक, शीतकालीन सत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि इसमें अब बस दो हफ्ते ही बचे हैं. इसके अलावा, अचानक सुनने में आ रहा है कि परिसीमन विधेयक (डिलिमिटेशन बिल) पास करने के लिए तीन दिन का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल होता, तो अब तक उन्होंने विशेष सत्र की घोषणा कर दी होती. वे चाहें तो शीतकालीन सत्र के दौरान भी उचित तरीके से यह विधेयक ला सकते थे. लेकिन इस मामले में कोई स्पष्टता नहीं है. मुझे नहीं लगता कि उनके पास जरूरी संख्या बल है. इसलिए, इस समय विशेष सत्र बुलाने की बात महज एक दिखावा लगती है, जिसका मकसद जनता का ध्यान शासन से जुड़े मुद्दों से भटकाना है.