परिसीमन विधेयक के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा? 'इंडिया' गठबंधन को सरकार के दावों पर संदेह
कुछ विपक्षी नेताओं ने कहा कि संसद के विशेष सत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वहीं अन्य लोगों ने इसे एक झांसा बताया.
Published : November 14, 2026 at 10:10 AM IST
नई दिल्ली: केंद्र की एनडीए (NDA) सरकार के हालिया संकेत और विवादास्पद परिसीमन विधेयक को पारित करने के लिए संसद के विशेष सत्र के बारे में जरूरी संख्या बल होने के दावों पर INDIA (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस) गठबंधन ने संदेह जताया है. गठबंधन का कहना है कि ये केवल जनता का ध्यान शासन से जुड़े मुद्दों से भटकाने की चालें हैं.
यह प्रतिक्रिया तब सामने आई, जब सरकारी सूत्रों ने दावा किया कि परिसीमन विधेयक को पारित करने के लिए जल्द ही संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा. इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा सीटों की संख्या को 543 से बढ़ाकर 850 करना है. इससे पहले, अप्रैल में एकजुट विपक्ष ने परिसीमन विधेयक को हरा दिया था, और तब से यह NDA के एजेंडे में सबसे ऊपर रहा है. इस सिलसिले में, सरकारी सूत्रों ने दावा किया कि इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित करने के लिए जरूरी संख्या से 15-18 अधिक सांसदों का समर्थन उन्हें हासिल है.
बता दें, यह कानून एक संवैधानिक संशोधन विधेयक है, जिसे लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में मौजूद और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है. 17 अप्रैल को, संसद के बजट सत्र के दौरान, लोकसभा के 298 सांसदों ने इस विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि 230 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट दिया, जिसके कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका.
पिछले महीने भी एक विशेष सत्र की खबरें सामने आई थीं और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यहां तक कहा था कि सरकार ने डीएमके (DMK), वाईएसआरसीपी (YSRCP), सपा (SP), एनसीपी (शरद पवार) NCP-SP, शिवसेना (UBT), एआईएमआईएम (AIMIM) और बीजू जनता दल (BJD) सहित कई विपक्षी दलों के साथ इस विधेयक पर चर्चा की है. गुरुवार को एक बार फिर विशेष सत्र को लेकर चर्चा शुरू हो गई, जबकि संसद के शीतकालीन सत्र के आयोजन को लेकर ज्यादातर विपक्षी सांसदों को कोई जानकारी नहीं थी.
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने विधेयक को लेकर अनिश्चितता पर चिंता जताई और कहा कि सरकार के पास इसे पारित कराने के लिए जरूरी संख्याबल नहीं है. ईटीवी भारत से बात करते हुए सिंह ने कहा कि यह थोड़ा अजीब है. संसद का शीतकालीन सत्र आमतौर पर नवंबर के तीसरे हफ्ते या महीने के अंत तक शुरू हो जाता है. लेकिन अब तक, शीतकालीन सत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि इसमें अब बस दो हफ्ते ही बचे हैं. इसके अलावा, अचानक सुनने में आ रहा है कि परिसीमन विधेयक (डिलिमिटेशन बिल) पास करने के लिए तीन दिन का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि अगर सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल होता, तो अब तक उन्होंने विशेष सत्र की घोषणा कर दी होती. वे चाहें तो शीतकालीन सत्र के दौरान भी उचित तरीके से यह विधेयक ला सकते थे. लेकिन इस मामले में कोई स्पष्टता नहीं है. मुझे नहीं लगता कि उनके पास जरूरी संख्या बल है. इसलिए, इस समय विशेष सत्र बुलाने की बात महज एक दिखावा लगती है, जिसका मकसद जनता का ध्यान शासन से जुड़े मुद्दों से भटकाना है.
इंडिया गठबंधन के सहयोगी और केरल कांग्रेस के लोकसभा सांसद फ्रांसिस जॉर्ज ने कहा कि एक विशेष सत्र होने की संभावना है, क्योंकि सरकार ने अभी तक संसद के मानसून सत्र को सत्रावसान (प्रोरोग) नहीं किया है. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया है और वह इस मुद्दे पर खुलकर बात क्यों नहीं कर रही है. जॉर्ज ने ईटीवी भारत से कहा कि सरकार एक विशेष सत्र बुला सकती है क्योंकि संसद का मानसून सत्र अभी तक सत्रावसान (प्रोरोग) नहीं हुआ है. तकनीकी रूप से वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. अगर उन्हें अपने पास मौजूद संख्या (समर्थन) को लेकर भरोसा होता, तो सरकार अब तक विशेष सत्र की घोषणा कर चुकी होती.
केरल के विधायक ने सवाल उठाया कि क्या सरकार शीतकालीन सत्र में देरी करना चाहती है या उसे टालना चाहती है, और कहा कि इससे गलत संदेश जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर वे तयशुदा शीतकालीन सत्र में देरी करते हैं या इसे टालने की कोशिश करते हैं, तो इससे एक गलत संदेश जाएगा. संसद सत्रों में एक निश्चित नियमितता होनी चाहिए. फिलहाल, हमें उम्मीद है कि सरकार इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करेगी. तब तक, विशेष सत्र बुलाने के दावे महज दिखावा या कोरी बयानबाजी लग रहे हैं.
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने भी कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त किए. उन्होंने कहा कि अगर सरकार लोकसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने को लेकर गंभीर है, जिसके लिए वह परिसीमन विधेयक (डिलिमिटेशन बिल) पर जोर दे रही है, तो ऐसा सदन की मौजूदा सदस्य संख्या के साथ ही किया जाना चाहिए. कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे विपक्ष ने 2023 में महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया था. सरकार ने अब तक इसे लागू नहीं किया है. शर्मा ने ईटीवी भारत से कहा कि अगर वे इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं, और चूंकि अभी तक नई जनगणना नहीं हुई है, तो क्यों न मौजूदा लोकसभा में एक-तिहाई सीटें आरक्षित कर दी जाएं?
INDIA गठबंधन के सूत्रों का कहना है कि सरकार परिसीमन विधेयक के लिए शिवसेना (UBT) के 6 बागी लोकसभा सांसदों और TMC के 20 बागी लोकसभा सांसदों के समर्थन पर भरोसा कर सकती है, लेकिन इस बात की संभावना कम है कि DMK के 22 सांसद इस विवादित विधेयक का समर्थन करेंगे. DMK पहले INDIA गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन तमिलनाडु में कांग्रेस द्वारा TVK के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का समर्थन करने के बाद उसने गठबंधन से अलग होने का फैसला किया. डीएमके के लोकसभा सांसद टी.आर. बालू ने ईटीवी भारत से कहा कि हमें संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हम परिसीमन विधेयक पर यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में हैं.
इससे पहले, इस समूह ने कहा था कि दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों को परिसीमन विधेयक में सुझाए गए सीटों में 50 प्रतिशत की वृद्धि वाले फॉर्मूले को लेकर चिंताएं थीं; यह विधेयक अप्रैल में खारिज हो गया था. यह फॉर्मूला 2011 की जनगणना पर आधारित था, जो विपक्ष के लिए एक विवाद का विषय था, क्योंकि विपक्ष चाहता था कि कोई भी परिसीमन नई जनगणना के आधार पर हो.
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