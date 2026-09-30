ETV Bharat / bharat

बैठक से पहले बिखरा इंडी गठबंधन, कई कांग्रेसी भी राहुल को नहीं मानते नेता : शिवराज सिंह चौहान

शिवराज बोले- डीएमके मीटिंग में शामिल नहीं हो रही है. अखिलेश यादव कहीं और बिजी हैं. आप ने पहले ही मना कर दिया था.

Shivraj Chouhan INDIA bloc Rahul
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2026 at 1:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि इंडिया ब्लॉक या कांग्रेस पार्टी में कोई भी लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी को अपना नेता मानने को तैयार नहीं है, और इसलिए कई पार्टियों और नेताओं ने विपक्षी गठबंधन की मीटिंग में शामिल होने से मना कर दिया है.

ये बातें नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में I.N.D.I.A. ब्लॉक की मीटिंग के बीच आई हैं, जहां विपक्षी पार्टियां वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और इलेक्शन कमीशन के काम करने के तरीके पर अपनी चिंताओं पर चर्चा कर रही है.

विपक्षी पार्टियों के बीच बातचीत के बाद एजेंडा को फ़ाइनल किया गया और उम्मीद है कि इसमें एसआईआर एक्सरसाइज और भारत के चुनाव आयोग को भी शामिल किया जाएगा. आईएएनएस से ​​बात करते हुए चौहान ने कहा, 'मीटिंग शुरू होने से पहले ही INDI अलायंस टूट गया.'

डीएमके मीटिंग में शामिल नहीं हो रही है. अखिलेश यादव कहीं और बिजी हैं. आप (AAP) ने पहले ही मना कर दिया था. उद्धव ठाकरे फिजिकली शामिल नहीं होंगे, बल्कि वर्चुअली शामिल होंगे. ऐसा क्यों हो रहा है?' उन्होंने आगे कहा, 'ऐसा इसलिए है क्योंकि INDI अलायंस राहुल गांधी को अपना लीडर मानने को तैयार नहीं है.

वे राहुल गांधी की लीडरशिप को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए वे शामिल नहीं हो रहे हैं.' केंद्रीय मंत्री ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस पार्टी में ही कई नेता राहुल को अपना लीडर मानने को तैयार नहीं हैं. सिर्फ I.N.D.I.A. ब्लॉक ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी को अपना लीडर मानने को तैयार नहीं हैं.

राहुल गांधी सीडब्ल्यूसी मीटिंग में कांग्रेस नेताओं से उन्हें अपना लीडर कहने के लिए कहते हैं. जब कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी को अपना लीडर मानने को तैयार नहीं हैं, तो देश उन्हें कैसे मानेगा?' चौहान ने सवाल किया. एक साफ-सुथरी वोटर लिस्ट लोकतंत्र की आत्मा है.

अगर वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़ जाते हैं, तो इसमें क्या गलत है? जो लोग अब ज़िंदा नहीं हैं उनके नाम हटाने या जो नागरिक नहीं हैं उनके नाम जोड़ने में क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा, 'वोटर लिस्ट साफ होनी चाहिए.' कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पास किया है.

इंडिया ब्लॉक से इन मुद्दों पर मिलकर राजनीतिक जवाब देने पर चर्चा करने की उम्मीद है. अलायंस के घटकों के बीच स्ट्रैटेजी और भागीदारी को लेकर मतभेदों के बीच इंडिया ब्लॉक की मीटिंग अहम हो गई है, जिसमें विपक्षी पार्टियां इलेक्टोरल-रोल में बदलाव और उससे जुड़ी चिंताओं पर एक आम तरीका निकालने की कोशिश कर रही है.

ये भी पढ़ें- इंडिया ब्लॉक की आज अहम बैठक, SIR विवाद, CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग प्रमुख मुद्दा

TAGGED:

इंडिया ब्लॉक कांग्रेस राहुल नेता
शिवराज चौहान राहुल गांधी
विपक्षी दल बैठक
कांग्रेस वर्किंग कमेटी
SHIVRAJ CHOUHAN INDIA BLOC RAHUL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.