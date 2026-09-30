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बैठक से पहले बिखरा इंडी गठबंधन, कई कांग्रेसी भी राहुल को नहीं मानते नेता : शिवराज सिंह चौहान

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ( IANS )

नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि इंडिया ब्लॉक या कांग्रेस पार्टी में कोई भी लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी को अपना नेता मानने को तैयार नहीं है, और इसलिए कई पार्टियों और नेताओं ने विपक्षी गठबंधन की मीटिंग में शामिल होने से मना कर दिया है.

ये बातें नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में I.N.D.I.A. ब्लॉक की मीटिंग के बीच आई हैं, जहां विपक्षी पार्टियां वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और इलेक्शन कमीशन के काम करने के तरीके पर अपनी चिंताओं पर चर्चा कर रही है. विपक्षी पार्टियों के बीच बातचीत के बाद एजेंडा को फ़ाइनल किया गया और उम्मीद है कि इसमें एसआईआर एक्सरसाइज और भारत के चुनाव आयोग को भी शामिल किया जाएगा. आईएएनएस से ​​बात करते हुए चौहान ने कहा, 'मीटिंग शुरू होने से पहले ही INDI अलायंस टूट गया.' डीएमके मीटिंग में शामिल नहीं हो रही है. अखिलेश यादव कहीं और बिजी हैं. आप (AAP) ने पहले ही मना कर दिया था. उद्धव ठाकरे फिजिकली शामिल नहीं होंगे, बल्कि वर्चुअली शामिल होंगे. ऐसा क्यों हो रहा है?' उन्होंने आगे कहा, 'ऐसा इसलिए है क्योंकि INDI अलायंस राहुल गांधी को अपना लीडर मानने को तैयार नहीं है.