केंद्र के लोकसभा में SIR पर बहस के लिए सहमत होने पर इंडिया ब्लॉक ने जीत का दावा किया

नई दिल्ली: सरकार के 9 दिसंबर को लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बहस के लिए सहमत होने के बाद इंडिया ब्लॉक ने जीत का दावा किया. देश भर के राज्यों में वोटर लिस्ट का विवादित विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर, चुनाव सुधारों पर बहस का हिस्सा होगा, जिसकी मांग एकजुट विपक्ष 1 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद से कर रहा था.

एसआईआर को लेकर विवाद जून में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुआ था. पिछले मानसून सेशन के दौरान एसआईआर का मुद्दा विपक्ष और सरकार के बीच झगड़े का बड़ा मुद्दा बन गया था और इसकी वजह से कई काम के दिन बर्बाद हो गए थे. विपक्ष ने एसआईआर को दोषी ठहराया था, जिसकी वजह से बिहार में I.N.D.I.A. ब्लॉक की हार के लिए वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटा दिए गए थे. साथ ही, विपक्ष ने बाद में 9 राज्यों और 3 UT में इस प्रोसेस को बढ़ाने का भी विरोध किया था.

कांग्रेस के अंदर के लोगों ने बताया कि 1 दिसंबर की सुबह I.N.D.I.A. ब्लॉक स्ट्रेटेजी मीटिंग के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने साफ कर दिया था कि एसआईआर लोकतंत्र से जुड़ा है और इसलिए इस मुद्दे पर बहस नहीं हो सकती. विपक्ष ने पिछले कुछ दिनों में संसद भवन के बाहर इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन भी किया था.

एनडीए में समझदारी आने के बाद चल रहे सेशन में दो दिन गंवाने के बाद सरकार आखिरकार इस मुद्दे पर बहस के लिए मान गई. 14 दिसंबर को कांग्रेस एसआईआर मुद्दे पर दिल्ली में एक बड़ी रैली करने की योजना बना रही है और उसने पार्टी की यूथ विंग से राज्यों में विरोध प्रदर्शन करने को कहा है.

लोकसभा में कांग्रेस सचेतक मणिकम टैगोर ने ईटीवी भारत से कहा, 'यह विपक्ष की जीत है जो एसआईआर पर बहस की मांग को लेकर एकजुट था, लेकिन सरकार तैयार नहीं थी. अब वे 9 दिसंबर को चुनाव सुधारों पर बहस के लिए सहमत हो गए हैं. इस वजह से एक पूरा मानसून सेशन बर्बाद हो गया और हमने विंटर सेशन के दो दिन गंवा दिए. डेमोक्रेसी ध्यान भटकाने का मैदान नहीं है, यह जवाबदेही मांगता है.

उन्होंने कहा, 'हम एसआईआर पर चल रहे काम के दबाव और राज्यों से गड़बड़ियों की रिपोर्ट आने के बावजूद इस काम को जल्दबाजी में पूरा करने के तरीके से जुड़ी कई बीएलओ की मौतों को लेकर चिंतित हैं. एसआईआर का इस्तेमाल ओबीसी के वोट हटाने के लिए किया जा रहा है.'