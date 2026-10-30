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इंडिया ब्लॉक का CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'जन महाभियोग' टला

नई दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली इंडिया ब्लॉक रैली (1 नवंबर) से पहले इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मीटिंग की. ( ANI )

नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी इंडिया गठबंधन का 'जन महाभियोग', जो शुक्रवार को यहां होना फिलहाल टल गया. शहर में मौसम की स्थिति को देखते हुए इसे टाल दिया गया. सूत्रों ने यह जानकारी दी.

सूत्रों ने बताया कि 'जन महाभियोग' अब 31 अक्टूबर को होने की संभावना है, जो सीईसी ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ रामलीला मैदान में विपक्षी गुट की रैली से एक दिन पहले है. सूत्रों ने कहा कि दिल्ली में बारिश के कारण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया.