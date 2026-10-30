इंडिया ब्लॉक का CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'जन महाभियोग' टला
कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां एसआईआर में कथित गड़बड़ियों को लेकर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है.
Published : October 30, 2026 at 2:25 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 2:31 PM IST
नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी इंडिया गठबंधन का 'जन महाभियोग', जो शुक्रवार को यहां होना फिलहाल टल गया. शहर में मौसम की स्थिति को देखते हुए इसे टाल दिया गया. सूत्रों ने यह जानकारी दी.
सूत्रों ने बताया कि 'जन महाभियोग' अब 31 अक्टूबर को होने की संभावना है, जो सीईसी ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ रामलीला मैदान में विपक्षी गुट की रैली से एक दिन पहले है. सूत्रों ने कहा कि दिल्ली में बारिश के कारण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया.
विपक्षी इंडिया गुट के नेताओं ने गुरुवार को कार्यवाही को अंतिम रूप देने के लिए बैठक की थी, जो 'वोट चोरी' मुद्दे पर प्रतीकात्मक विरोध के रूप में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आयोजित की जानी थी. विपक्षी गुट को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और तालकटोरा स्टेडियम जैसे अन्य स्थान नहीं मिलने के बाद यह स्थल चुना गया.
News Alert! We have decided to postpone impeachment programme; felt it would be uncomfortable for seniors to sit in rain: Rahul Gandhi. https://t.co/ZseQZGYrRr— Press Trust of India (@PTI_News) October 30, 2026
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश और के सी वेणुगोपाल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मीरा कुमार, टीएमसी के डेरेक ओ ब्रायन, समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक, जेएमएम की महुआ माजी और सीपीआई (एम) के जॉन ब्रिटास सहित अन्य ने गुरुवार को तैयारी बैठक में भाग लिया था.
कांग्रेस ने मंगलवार को दावा किया कि उसे मुख्य चुनाव आयुक्त पर 'पब्लिक इंपीचमेंट' करने की इजाजत नहीं दी गई और सरकार पर चुनावी सिस्टम को 'बर्बाद' करने के बाद आम लोगों की आवाज दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया. कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां एसआईआर में कथित गड़बड़ियों को लेकर कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही हैं.