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देश का सबसे बड़ा व्यापार घाटा चीन के साथ, 112.1 अरब डॉलर ट्रेड डेफिसिट में 38% हिस्सेदारी इलेक्ट्रॉनिक्स की

जानिए, भारत का चीन के साथ 5 साल में कितना बढ़ा व्यापार घाटा. ( Photo Credit; Getty Images )