देश का सबसे बड़ा व्यापार घाटा चीन के साथ, 112.1 अरब डॉलर ट्रेड डेफिसिट में 38% हिस्सेदारी इलेक्ट्रॉनिक्स की
चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स आयात 71 प्रोडक्ट लाइन्स का है. कुल घाटे में से 43.1 अरब डॉलर केवल इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का है.
Published : September 12, 2026 at 4:29 PM IST
हैदराबाद: India Electronics Imports from China: हाल के महीनों में भारत-चीन के द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार देखने को मिला है. यही वजह है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7 साल बाद भारत की यात्रा पर आए हैं. ब्रिक्स समिट-2026 में आए जिनपिंग भारत समेत सदस्य देशों के साथ व्यापार संतुलन और लोकल करेंसी में ट्रेड पर चर्चा करेंगे. ETV Bharat की रिपोर्ट में जानिए, भारत-चीन के बीच व्यापारिक रिश्ते कैसे हैं? कितना इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट होता है?
भारत-चीन के बीच कितना आयात-निर्यात: वाणिज्य मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत और चीन के बीच कुल व्यापार 151.10 अरब डॉलर डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. इस आंकड़े के साथ चीन एक बार फिर अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार (Largest Trading Partner) बन गया है.
भारत का चीन से आयात: भारत अपनी जरूरत का लगभग 17 प्रतिशत हिस्सा अकेले चीन से खरीदता (Imports from China) है. साल 2025-26 में चीन से भारत ने 131.63 अरब डॉलर कीमत की वस्तुओं का आयात किया है. इसमें पिछले वित्त वर्ष (2024-25) के 113.44 अरब डॉलर के मुकाबले 16% की भारी बढ़ोतरी हुई है.
भारत का चीन को निर्यात: साल 2025-26 में भारत ने चीन को 19.47 अरब डॉलर कीमत की वस्तुओं का एक्सपोर्ट (Exports to China) किया है. जो पिछले साल 14.25 अरब डॉलर था. राहत की बात यह है कि भारत से चीन को होने वाले निर्यात में 36.62% का उछाल आया है. भारत के कुल निर्यात में चीन की हिस्सेदारी बढ़ी है लेकिन, यह अभी 4.4% ही है.
भारत का सबसे ज्यादा व्यापार घाटा चीन के साथ: कोआन एडवाइजरी ग्रुप और इन्स्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज (ICS) की रिपोर्ट के अनुसार, आयात की तुलना में निर्यात बहुत कम होने के कारण भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़कर ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है, जो किसी भी देश के साथ भारत का सबसे बड़ा नुकसान है. देश का चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड 112.1 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जिसमें अकेले इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की हिस्सेदारी 38% है. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा मोबाइल फोन, लैपटॉप, सेमीकंडक्टर, लिथियम बैटरी और सोलर पैनल से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का है. भारत के सामने चीन के साथ ये बढ़ता व्यापार घाटा बड़ी चुनौती बनकर उभरा है.
रूस-यूएई के साथ भी भारत का व्यापार घाटा अधिक: भारत का व्यापार घाटा जहां चीन के साथ सबसे ज्यादा है, वहीं दूसरे नंबर पर रूस है. तेल खरीद के कारण रूस से भारत का आयात पिछले 5 वर्षों में 10 गुना बढ़ा है जो 55.4 अरब डॉलर के करीब हो गया है, लेकिन भारतीय वस्तुओं का निर्यात 4.5 अरब डॉलर है जो अभी भी काफी कम है. इसके चलते रूस के साथ भारत का कुल व्यापार घाटा 50.9 अरब डॉलर है.
वहीं 26.50 अरब डॉलर के साथ यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार घाटे वाला देश है. मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के बाद दोनों देशों के बीच 101.30 अरब डॉलर का भारी व्यापार हो रहा है, जिसमें भारत का निर्यात भी बढ़कर 37.40 अरब डॉलर हो गया है.
चीन से आयात होने वाली प्रोडक्ट लाइन्स में 60% की बढ़ोतरी: साल 2018-19 में सिर्फ 44 प्रोडक्ट लाइन्स का चीन से भारत आयात करता था. इनका चीन से 80% से अधिक आयात होता था, जो अब 2025-26 में बढ़कर 71 प्रोडक्ट लाइन्स हो गई हैं. यानी इसमें 60% से अधिक की वृद्धि रिकॉर्ड की गई है. जो समय के साथ आयात के बढ़ते केंद्रीकरण को दिखाता है.
चीन पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार के उपाय: सरकार ने चीन पर निर्भरता कम करने के लिए PLI स्कीम और सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया है. PLI यानी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive) सरकार की एक प्रमुख फ्लैगशिप योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और चीन जैसे देशों पर आयात की निर्भरता को कम करना है.
हालांकि, इसके बाद भी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग अभी भी चीन की सप्लाई चेन पर टिकी है. ब्रिक्स समिट में भारत ने इसी असंतुलन का मुद्दा उठाया है. द्विपक्षीय व्यापार को संतुलित और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आधारित बनाने पर जोर दिया है.
भारत का चीन से ट्रेड डेफिसिट 5 साल में 39% कैसे बढ़ा: भारत का चीन के साथ जो व्यापार घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट 2021-22 में 44.02 अरब डॉलर था वह 5 साल में 39% बढ़कर 112.06 अरब डॉलर हो गया है. इसके पीछे की वजह आयात में रिकॉर्ड उछाल को माना जा रहा है. दरअसल, पिछले 5 वर्षों में चीन से भारत का आयात 65.2 अरब डॉलर से सीधे दोगुना होकर 131.63 अरब डॉलर पर पहुंच गया है.
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा इंडस्ट्री के कच्चे माल और कंपोनेंट्स के लिए चीन पर अधिक निर्भर है. वहीं, आयात के मुकाबले भारत से चीन को निर्यात 5 वर्षों में लगभग एक ही दायरे 14 अरब से 19 अरब डॉलर के बीच ही रहा. जिसकी वजह से भारत का व्यापार घाटा साल दर साल बढ़ता गया.
अमेरिका से भारत का द्विपक्षीय ट्रेड सरप्लस: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार, भारत दुनिया के लगभग 30 से अधिक देशों के साथ व्यापार सरप्लस (Trade Surplus) की स्थिति में है. हालांकि, शीर्ष 10 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से केवल अमेरिका ही एकमात्र ऐसा प्रमुख देश है, जिसके साथ भारत का व्यापार सरप्लस है. वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने अमेरिका को 87.31 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि वहां से केवल 53.45 अरब डॉलर का आयात किया. इससे भारत का अमेरिका के साथ व्यापार 33.9 अरब डॉलर सरप्लस रहा.
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