यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बना भारत; गोला-बारूद के एक्सपोर्ट में 1600% की रिकॉर्ड उछाल
एक साल में हथियारों के निर्माण में 15.6% की वृद्धि, सेना के सामानों के निर्यात में 62.66% का इजाफा, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक.
Published : October 26, 2026 at 5:08 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 7:38 PM IST
हैदराबाद (EB Prime Team) : India Defense Exports Record Levels : अपने देश में न केवल नए-नए हथियार तेजी से बन रहे हैं, बल्कि इनका निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर हो रहा है. दुनियाभर में भारतीय हथियारों की मांग तेजी से बढ़ी है. यही कारण है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 38,424 करोड़ रुपये के हथियार और रक्षा उत्पाद दूसरे देशों में भेजे गए. हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि भारत यूरोप में हथियारों की सप्लाई करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है.
रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 वर्षों में यूरोपीय बाजार में भारत से जाने वाले गोला-बारूद (तोप के गोले, मोर्टार, प्रोपेलेंट्स और विस्फोटक) आदि की डिमांड में काफी इजाफा हुआ है. इससे इनके निर्यात में 1,600% से अधिक का उछाल आया है. इससे रक्षा निर्यात पिछले 4 वर्षों में 413 करोड़ से बढ़कर 7,325 करोड़ हो गया है. इससे भारत यूरोप में युद्ध सामग्रियों की सप्लाई करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है. इससे पहले साल 202-21 में अपना देश 18वें स्थान पर था.
रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय देश (जैसे पोलैंड, चेक गणराज्य, रोमानिया) आदि में हथियारों की डिमांड काफी बढ़ गई है. इन देशों ने अपने रक्षा बजट को भी रिकॉर्डतोड़ बढ़ा दिया है. आधुनिक तकनीक होने के बावजूद यूरोप की फैक्ट्रियां डिमांड के मुताबिक रक्षा हथियार नहीं बना पा रहीं हैं. इससे उन्हें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ रहा है. दक्षिण कोरिया, स्पेन और भारत जैसे देश यूरोप की इस डिमांड को पूरी कर रहे हैं.
4 साल में भेजे गए 7,325 करोड़ के रक्षा उपकरण : रिपोर्ट के मुताबिक भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के 'ट्रेड डेटा मॉनिटर' बताते हैं कि रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से भारतीय कंपनियों ने बड़े पैमाने पर यूरोप को तोप, मोर्टार बारूद आदि की बिक्री की. पिछले 4 साल यानी साल 2022 से लेकर अब तक भारत ने यूरोपीय देशों को 7,325 करोड़ रुपये के रक्षा उपकरण भेजे. यह निर्यात रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के पहले की तुलना में 1600% से भी ज्यादा है. सरकार ने 2029 तक वार्षिक रक्षा उत्पादन में 3 लाख करोड़ रुपये और निर्यात में 50,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया है.
यूरोप में दक्षिण अफ्रीका ने भेजे सबसे ज्यादा हथियार : ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार साल 2020-21 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले यूरोपीय देशों में तोप के गोले, मोर्टार समेत अन्य सामग्रियों की सप्लाई बहुत कम थी. उस दौरान भारत 18वें पायदान पर था. इसके बाद इसमें काफी तेजी आई. वित्तीय वर्ष 2025-26 में यूरोप में करीब 8,324 करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादों की सप्लाई के साथ दक्षिण कोरिया नंबर वन सप्लायर बन गया. वहीं 3,320 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट के साथ स्पेन दूसरे नंबर पर पहुंचा. वहीं 3,000 करोड़ के सैन्य सामग्रियों के निर्यात के साथ भारत तीसरे पायदान पर आ गया.
प्रोपेलेंट पाउडर्स की सप्लाई में मिस्र नंबर वन : प्रोपेलेंट पाउडर्स यानी गोले, रॉकेट, मिसाइल आदि को आगे की तरफ जोर से धकेलने वाले पाउडर के निर्यात में भी तेजी आई है. यूरोप में साल 2022-23 के बाद से इसका एक्सपोर्ट बढ़ा है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में करीब 911 करोड़ रुपये के प्रोपेलेंट पाउडर्स के निर्यात के साथ मिस्र नंबर वन की पोजीशन पर बरकरार है. जबकि भारत 883 करोड़ रुपये के प्रोपेलेंट पाउडर्स के एक्सपोर्ट के साथ दूसरे स्थान पर है.
यूरोप को विस्फोटक बेचने में भारत सबसे आगे : रिपोर्ट के अनुसार साल 2021-22 से पहले भारत यूरोप को कोई भी विस्फोटक नहीं बेचता था. इसके बाद इसमें तेजी आई. युद्ध छिड़ने के बाद इन देशों में विस्फोटकों की मांग बढ़ने पर भारत ने बड़े पैमाने पर इन देशों को विस्फोटक की सप्लाई शुरू कर दी. साल 2025-26 में करीब 427 करोड़ रुपये के विस्फोटक के निर्यात के साथ भारत टॉप पर पहुंच गया. वहीं अमेरिका करीब 332 करोड़ रुपये के विस्फोटक निर्यात के साथ दूसरे स्थान पर बना रहा.
यूरोप के 13 देशों में सैन्य सामग्रियों की सप्लाई : रिपोर्ट बताती है कि भारत से भेजी गई कुल सैन्य सामग्रियों यानी गोले, मोर्टार, प्रोपेलेंट पाउडर्स और विस्फोटक का करीब 75% हिस्सा पूर्वी और मध्य यूरोप के 13 देशों में भेजे गए. ये देश यूक्रेन से सटे हैं. इनमें पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, स्लोवेनिया , स्लोवाकिया, सर्बिया, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना आदि शामिल हैं. भारत केवल यूरोप के ही देशों में ही रक्षा उत्पादों की सप्लाई नहीं कर रहा है, बल्कि अब दुनिया के 80 से भी अधिक देशों में इसका विस्तार हो चुका है. भारत आने वाले समय में यूरोपीय देशों के साथ मिलकर उद्योग भी स्थापित कर सकता है.
वैश्विक स्तर पर अमेरिका सबसे बड़ा हथियार सप्लायर : यूरोप के देशों में भले ही गोला, बारुद आदि के निर्यात में भारत की धाक हो, लेकिन वैश्विक स्तर पर अमेरिका का दबदबा है. Stockholm International Peace Research Institute के डेटा के मुताबिक दुनिया के जितने भी देश हथियारों की सप्लाई करते हैं, साल 2021 से लेकर 2025 तक उनमें अकेले अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 42% रही. 9.8% हिसेदारी के साथ फ्रांस दूसरे जबकि 6.8% हिस्सेदारी के साथ रूस तीसरे पायदान पर है.
भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 38,424 करोड़ तक पहुंचा : ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हवाले से हाल ही में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया. यह करीब 3.6 अरब यूरो के बराबर है. यह पिछले वित्त वर्ष से 62.66% ज्यादा है. उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रकार के बारूद, तोप के गोले और बड़े-छोटे कैलिबर के गोला-बारूद बड़े पैमाने पर यूरोप भेजे गए हैं. इसके अलावा दक्षिण-पूर्व एशिया समेत अन्य क्षेत्रों में भी रक्षा सामग्री की खरीद को लेकर बातचीत समेत अन्य प्रक्रियाएं जारी हैं.
1.78 लाख करोड़ के रक्षा उत्पादों का उत्पादन : अपने देश में मिसाइलें, टैंक, तोप के गोले और अन्य सैन्य सामानों का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर हो रहा है. प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में 1.78 लाख करोड़ रुपये की सैन्य सामग्रियां तैयार की गईं. यह पिछले वित्त वर्ष के 1.54 लाख करोड़ रुपये के उत्पादन की तुलना में 15.6% ज्यादा है. यानी अपना देश हथियारों के मामले में दूसरे देशों पर निर्भरता कम कर रहा है.
निजी कंपनियां भी बना रही रक्षा उत्पाद : डीडी न्यूज के डेटा के अनुसार देश में 16 बड़ी सरकारी कंपनियां रक्षा उत्पादों को बना रहीं हैं. इसके अलावा रक्षा उत्पादन में लगभग 840 बड़ी और मध्यम आकार की निजी कंपनियां के साथ कुछ स्टार्टअप्स भी काम कर रहे हैं. देश में मौजूद करीब 17,000 छोटे उद्यम और एमएसएमई रक्षा औद्योगिक तंत्र को कलपुर्जे उपलब्ध करा रहे हैं.
यूरोप में क्यों बढ़ी हथियारों की डिमांड? : नाटो (NATO) यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की आधिकारिक रिपोर्ट् और अन्य सोर्सों के मुताबिक रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोपीय देशों में डर फैल गया कि युद्ध उनके देशों तक भी फैल सकता है. इसके बाद नाटो (NATO) और अन्य यूरोपीय देशों ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना शुरू कर दिया. सेनाओं को हाई अलर्ट पर रख दिया. इसके अलावा भविष्य के खतरों से निपटने के लिए हथियारों को स्टॉक भी करना शुरू कर दिया.
हथियार खरीदने में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर : Stockholm International Peace Research Institute के आंकड़ों के अनुसार साल 2021 से लेकर 2025 तक दुनियाभर में यूक्रेन ने सबसे ज्यादा हथियार खरीदे. इस दौरान वैश्विक बाजार में यूक्रेन की हिस्सेदारी करीब 10% रही. इसके अलावा इन्हीं वर्षों के दौरान भारत ने भी ज्यादा हथियार खरीदे. वैश्विक बाजार में इसकी हिस्सेदारी 8.2% रही. इसके अलावा सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान आदि देशों ने भी हथियार खरीदे.
देश के रक्षा बजट में 14 साल में 3.1 गुना इजाफा : सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए भारत सरकार लगातार रक्षा क्षेत्र का बजट बढ़ा रही है. प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक देश का रक्षा बजट साल 2013-14 में 2.53 लाख करोड़ था, जबकि साल 2026-27 में यह 7.85 लाख करोड़ हो गया. यानी रक्षा बजट में पिछले 14 साल में 3.1 गुना का इजाफा हुआ. निजी कंपनियों ने रक्षा उत्पादों के निर्यात के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 17,353 करोड़ के सामान तैयार किए जबकि सरकारी कंपनियों ने 21,071 करोड़ रुपये की सैन्य सामग्री तैयार की.
भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना : globalfirepower की साल 2026 की रैंकिंग के अनुसार भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है. पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर रूस, जबकि तीसरे स्थान पर चीन है. इसी तरह दक्षिण कोरिया पांचवें स्थान पर, फ्रांस छठवें, जापान सातवें, ब्रिटेन आठवें, तुर्किये नौवें जबकि इटली 10वें स्थान पर है. World Directory of Modern Military Warships के साल 2026 की रैंकिंग के मुताबिक भारतीय नौसेना दुनिया की सातवीं सबसे ताकतवर सेना है. तीनों सेनाओं का मिलाकर भारतीय सेना में 14 लाख 31 हजार कर्मी है. एक्टिव मिलिट्री के लिहाज से अपना देश दुनिया में दूसरे नंबर पर है. चीन इस मामले में नंबर वन है.
टैंकों की संख्या में भारत पांचवें पायदान पर : ग्लोबल फायरपावर के मुताबिक भारतीय सेना में टैंक भी काफी मात्रा में हैं. 3,913 टैंकों के साथ अपना देश वैश्विक स्तर पर पांचवें नंबर पर है. चीन के 5,870 टैंक है. वह इस कैटेगरी में टॉप पर है. नॉर्थ कोरिया के पास 4,895 टैंक हैं. वह इस कैटेगरी में दूसरे नंबर पर है. मिलिट्री एयरक्राफ्ट के मामले में अपना देश चौथे नंबर पर है. भारतीय वायुसेना के पास करीब 2,183 एयरक्राफ्ट हैं. इसमें फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर आदि शामिल हैं. जबकि 13,032 मिलिट्री एयरक्राफ्ट के साथ अमेरिका इस कैटेगरी में टॉप पर है.
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