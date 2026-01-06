ETV Bharat / bharat

Explainer: 'तोड़ दो फरक्का बैराज', भारत-बांग्लादेश गंगा जल बंटवारा संधि से नीतीश सरकार को क्यों ऐतराज?

बिहार की क्या है आपत्ति?: सरकार का कहना है कि गंगा जब बिहार में प्रवेश करती है तो उसमें केवल 400 क्यूसेक पानी होता है लेकिन बिहार से जब गंगा निकलती है तो 1600 क्यूसेक पानी लेकर जाती है. फरक्का बैराज के निर्माण से गंगा के बहाव पर असर पड़ा है और इसके कारण सिल्ट काफी बढ़ गया है. बरसात के समय नेपाल से अधिक पानी आने पर बिहार के एक दर्जन से अधिक जिलों में गंगा के पानी के कारण बाढ़ का खतरा बना रहता है. फरक्का बैराज की सभी गेट खोलने के बाद भी पानी का बहाव जिस तेजी से होना चाहिए, नहीं होता. लिहाजा इसे तोड़ देना चाहिए या आधुनिक तरीके से बनाना चाहिए. बिहार ने राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति बनाने की भी मांग की है.

कई बार बांग्लादेश की तरफ से भी आरोप लगाए जाते हैं कि उसे कम पानी मिल रहा है. बिहार सरकार का तो शुरू से इस समझौते को लेकर आपत्ति रहा है कि इस समझौते में बिहार के हितों का ध्यान नहीं रखा गया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फरक्का बैराज को लेकर कई बार केंद्र सरकार से मांग कर चुके हैं कि इसे तोड़ देना चाहिए या फिर इसका नए ढंग से निर्माण किया जाना चाहिए. वह पत्र भी लिख चुके हैं.

गंगा जल बंटवारे संधि में पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु की बड़ी भूमिका थी. भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि को लेकर हुए समझौते में पानी का बहाव जब 75000 क्यूसेक या उससे ज्यादा रहता है तो भारत को 40000 क्यूसेक पानी मिलता है और शेष पानी बांग्लादेश को दे दिया जाता है, जबकि बहाव 70000 क्यूसेक से कम रहता है तो दोनों देशों के बीच आधा-आधा पानी बंटता है.

"यह बात सही है कि जो फरक्का ट्रीटी भारत और बांग्लादेश के साथ हुआ है, उसमें बिहार का पक्ष बहुत गहरायी के साथ नहीं देखा गया. अब जब पुनरीक्षण का समय आया है तो बिहार यानी हम लोगों के लिए एक अवसर है. फरक्का बैराज और फरक्का ट्रीटी को लेकर जो बातें हम लोग कहते रहे हैं, अब सामने बैठकर अपनी बात रखेंगे और वार्ता करके चाहेंगे कि बिहार की गहराई से चीजों को देखा जाए और स्वाभाविक रूप से यह हम लोगों के लिए एक अवसर है."- विजय कुमार चौधरी, मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार

बिहार ने जताई आपत्ति: बिहार सरकार का कहना है कि जब पानी की जरूरत होती है तो गंगा नदी में पानी कम रहता है और जब बरसात का समय होता है, उस समय बिहार को गंगा के कारण बाढ़ का सामना करना पड़ता है. विशेषज्ञ कहते हैं कि फरक्का समझौते से बिहार को नुकसान हुआ है. जब केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल बंटवारे को लेकर नया फैसला लिया है तो बांग्लादेश के साथ भी नया फैसला लेना चाहिए. बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी का भी कहना है कि इस बार हमलोग अपने हक के लिए जोरदार तरीके से अपनी बात रखेंगे.

पटना: गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच संधि हुई थी. 30 वर्षों के लिए हुआ ये समझौता इस साल दिसंबर में समाप्त हो रहा है. इसे रिन्यू करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हो गई है लेकिन अब बिहार भी अपना हक मांग रहा है. राज्य सरकार का कहना है 1996 में जब केंद्र की एचडी देवगौड़ा सरकार ने बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार के साथ समझौता किया था, तब उस समय बिहार को इससे अलग रखा गया था. साथ ही फरक्का बैराज से पानी बंटवारे को लेकर जो समझौता किया गया, उसका नुकसान बिहार को उठाना पड़ रहा है.

बंगाल सरकार को भी ऐतराज: इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा है कि पश्चिम बंगाल को विश्वास में लिए बिना बांग्लादेश के साथ गंगाजल पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए. असल में फरक्का बैराज से पानी कोलकाता पोर्ट को मिलता है, इसलिए समझौते का सीधा असर पश्चिम बंगाल पर पड़ना तय है.

बिहार को समझौते से नुकसान: गंगा पर पिछले तीन दशक से भी अधिक समय से काम करने वाले 'डॉल्फिन मैन' के नाम से प्रसिद्ध विशेषज्ञ प्रो आरके सिन्हा का कहना है कि बांग्लादेश के साथ जो फरक्का ट्रीटी हुआ, उससे बिहार को तो नुकसान ही हुआ है. गंगा के पानी को रोका गया. फरक्का बैराज बनाकर की हुगली को अधिक से अधिक पानी मिले, इसकी व्यवस्था की गई लेकिन अधिक पानी तो बांग्लादेश जा रहा है.

प्रो. आरके सिन्हा कहते हैं कि गंगा के प्रभाव को रोका गया. उस वजह से बिहार को बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ता है. वे बताते हैं कि कोसी नदी में पहले से ही सबसे अधिक सिल्ट (गाद) है, ऊपर से गंगा का अपना भी सिल्ट होता है. ऐसे में सिल्ट के कारण बाढ़ जबरदस्त कहर बरपाती है. साथ ही कटान भी कई इलाकों में बढ़ जाता है. झारखंड का पथरीला इलाका है, इसलिए वहां कटान नहीं होता है लेकिन खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और नवगछिया के इलाके में काफी कटान होता है. ऐसे में यह समझौता बिहार के लिए हितकारी नहीं है.

बिहार के हित में क्या करना चाहिए?: इस पर प्रो. आरके सिन्हा का कहना है कि फरक्का बैराज जहां बना है, वहां सिल्ट काफी जमा हो गया है. उसे हटाने के लिए 1975 से ही बड़ी-बड़ी मशीन रखी गई हैं लेकिन मशीन ऑपरेट नहीं होती है. इसके कारण फरक्का बैराज के आसपास सिल्ट से आइलैंड बन गया है. ऐसे में सबसे पहले सिल्ट हटाने की जरूरत है.

इसके साथ ही कोलकाता बंदरगाह के लिए हुगली को भी पानी अधिक चाहिए, इसलिए बांग्लादेश के साथ जब समझौता फिर से हो रहा है तो उसमें भारत के हित को देखना है. सबसे पहले जरूरी है कि हम कितना अधिक से अधिक पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश को ब्रह्मपुत्र का भी पानी आ रहा है, तीस्ता का पानी भी जा रहा है और बरक नदी का भी पानी जा रहा है, जिसे मेघना नदी कहते हैं तो बांग्लादेश को पानी की कमी नहीं है लेकिन दुर्भाग्य से बांग्लादेश हमेशा पानी कम मिलने का रोना रोता है.

'डॉल्फिन मैन' प्रो आरके सिन्हा (ETV Bharat)

"बिहार को अपने हित की बात जोर-शोर से करनी चाहिए, क्योंकि इस संधि से राज्य को काफी नुकसान हुआ है. केंद्र सरकार को सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर समझौते को आगे बढ़ाना होगा. जब सिंधु नदी को लेकर हमने पाकिस्तान को चुनौती दे दी है तो फिर बांग्लादेश के साथ भी हमें अपने हित का ही पहले ख्याल रखना चाहिए."- प्रो. आरके सिन्हा, विशेषज्ञ

डॉल्फिन पर भी असर: डॉल्फिन को लेकर गंगा नदी में आप घूमते हैं तो क्या इस समझौते का असर डॉल्फिन पर भी पड़ रहा है? इस पर आरके सिन्हा ने कहा कि जब मछलियां कम होंगी तो स्वाभाविक है कि डॉल्फिन पर भी असर पड़ना है डॉल्फिन के आवास स्थान से लेकर भोजन तक पर असर पड़ रहा है. 2009 में जब डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव जंतु घोषित कर दिया गया तो जैसे टाइगर हमारे लिए इंपोर्टेंट है तो इसीलिए डॉल्फिन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए. डॉल्फिन के वास स्थान को भी सुरक्षित रखना होगा लेकिन हर जगह जब सिल्ट आ जाएगा तो मुश्किल तो बढ़ेगी ही.

सिल्ट के कारण जल परिवहन पर भी असर: प्रोफेसर आरके सिन्हा बताते हैं कि जब गंगा में सिल्ट बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि जल परिवहन पर भी असर पड़ेगा. पहले तो भारत सरकार बरहमपुर तक परिचालन करती थी लेकिन बांग्लादेश के साथ स्थिति बेहतर नहीं है. बिहार में यदि गंगा में पानी अधिक आएगा तो सिल्ट के कारण तो बाढ़ की विभीषका भी झेलनी पड़ेगी. ऐसे में उसका भी ख्याल रखना होगा.

कितनी दूर तक बहती है गंगा?: भारत और बांग्लादेश में गंगा नदी कुल मिलाकर 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है. बिहार में गंगा 445 किलोमीटर की लंबाई में बहती है और 12 जिलों से होकर निकलती है. जिन जिलों से होकर गंगा नदी बहती है, उनमें है बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, खगड़िया और कटिहार शामिल है.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

बिहार में गंगाजल का इस्तेमाल: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है गंगाजल योजना. इसके तहत बाढ़ के समय गंगाजल को मोकामा के हाथीदह से पाइप के सहारे राजगीर, गया, बोधगया और नवादा में गंगाजल की आपूर्ति किए जाने की शुरुआत की है. 5000 करोड़ से अधिक की राशि इस योजना पर खर्च हो चुका है. आने वाले समय में पटना के लोगों को भी गंगाजल की आपूर्ति पाइप के सहारे करने की योजना सरकार की है.

समझौते पर नए सिरे से फैसले की जरूरत: विशेषज्ञों के अनुसार भारत और बांग्लादेश के बीच 54 नदियों के पानी का साझा करता है. ऐसे में कई नदियों के पानी को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है लेकिन गंगा से सबसे अधिक पानी जाता है. बांग्लादेश में वहां गंगा पद्मा के नाम से जानी जाती है. जब समझौता हो गया तो दोनों के बीच गंगाजल बंटवारे पर विवाद नहीं रह गया था लेकिन अब स्थितियां काफी बदल गई है. बांग्लादेश में भी स्थिति बदली हुई है और गंगा में सिल्ट के कारण भी स्थितियां बदली है तो उन सबको देखकर ही नया समझौता करना होगा.

समझौते के लिए विशेषज्ञों ने शुरू किया काम: गंगाजल बंटवारे को लेकर यदि दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बनी तो तय है कि नया समझौता हर हाल में करना होगा. उसके लिए विशेषज्ञों के साथ मिलकर दोनों देशों के अधिकारी काम में भी गए हैं. भारत और बांग्लादेश दोनों अपने-अपने हितों को लेकर बात कर रहे हैं लेकिन यह समझौता इस बार भारत अपनी शर्तों पर करना चाहेगा. ऐसे में ये भी देखना है कि उसमें बिहार के हितों का कितना ख्याल रखा जाता है. हालांकि राज्य सरकार के रुख को देखकर लगता है कि बिहार इस बार अपने हितों से समझौता नहीं करेगा.

