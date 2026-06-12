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संबंधों में तनाव के बीच भारत-बांग्लादेश सीमा वार्ता संपन्न, नहीं हुई संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग

BSF और BGB के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन ( X / @IANSKhabar )

नई दिल्ली: भारत के सीमा सुरक्षा बल (BSF) और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के बीच 57वां महानिदेशक (DG) स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन गुरुवार को नई दिल्ली में संपन्न हुआ. इस दौरान दोनों पक्षों ने सीमा-पार अपराधों के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर शांति बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. हालांकि, चार दिन की बैठक के अंत में होने वाली आम संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग का न होना, दोनों देशों के रिश्तों में बनी हुई संवेदनशीलता के बीच चर्चा का विषय बन गया है. 8-11 जून को हुई कॉन्फ्रेंस के नतीजों के बारे में मीडिया को संयुक्त रूप से जानकारी देने के बजाय, गुरुवार को 'चर्चा का संयुक्त अभिलेख' (Joint Record of Discussion) पर हस्ताक्षर होने के बाद जारी एक आधिकारिक प्रेस रिलीज के जरिये ही जानकारी दी गई. बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार और BGB के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमां सिद्दीकी के नेतृत्व में हुई इस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पर चर्चा की गई. इनमें नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, गैर-कानूनी तरीके से सीमा पार करना, नकली करेंसी, सीमा पर बुनियादी ढांचा और संयुक्त गश्त के तरीके शामिल थे. बयान के अनुसार, दोनों पक्ष रियल-टाइम इंटेलिजेंस का आदान-प्रदान बढ़ाने, सीमा पर परस्पर तालमेल के साथ गश्त मजबूत करने और सीमा पार अपराधों व उग्रवादी गतिविधियों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने पर सहमत हुए. प्रतिनिधिमंडलों ने सीमा पर होने वाली मौतों और अनजाने में या जबरदस्ती सीमा पार करने की घटनाओं पर भी चर्चा की; ये ऐसे मुद्दे हैं जिनसे सीमा के दोनों ओर अक्सर चिंता पैदा होती रही है.