संबंधों में तनाव के बीच भारत-बांग्लादेश सीमा वार्ता संपन्न, नहीं हुई संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग
BSF और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर की बातचीत नई दिल्ली में 8 से 11 जून के बीच हुई. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : June 12, 2026 at 12:28 PM IST
नई दिल्ली: भारत के सीमा सुरक्षा बल (BSF) और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के बीच 57वां महानिदेशक (DG) स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन गुरुवार को नई दिल्ली में संपन्न हुआ. इस दौरान दोनों पक्षों ने सीमा-पार अपराधों के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर शांति बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.
हालांकि, चार दिन की बैठक के अंत में होने वाली आम संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग का न होना, दोनों देशों के रिश्तों में बनी हुई संवेदनशीलता के बीच चर्चा का विषय बन गया है.
8-11 जून को हुई कॉन्फ्रेंस के नतीजों के बारे में मीडिया को संयुक्त रूप से जानकारी देने के बजाय, गुरुवार को 'चर्चा का संयुक्त अभिलेख' (Joint Record of Discussion) पर हस्ताक्षर होने के बाद जारी एक आधिकारिक प्रेस रिलीज के जरिये ही जानकारी दी गई.
BSF और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच 57वीं डायरेक्टर जनरल लेवल की बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस 8 से 11 जून 2026 तक दिल्ली में BSF हेडक्वार्टर में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व BSF के डायरेक्टर जनरल प्रवीण कुमार ने किया और बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल का… pic.twitter.com/lI6AR5Ie5V— IANS Hindi (@IANSKhabar) June 12, 2026
बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार और BGB के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमां सिद्दीकी के नेतृत्व में हुई इस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पर चर्चा की गई. इनमें नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, गैर-कानूनी तरीके से सीमा पार करना, नकली करेंसी, सीमा पर बुनियादी ढांचा और संयुक्त गश्त के तरीके शामिल थे.
बयान के अनुसार, दोनों पक्ष रियल-टाइम इंटेलिजेंस का आदान-प्रदान बढ़ाने, सीमा पर परस्पर तालमेल के साथ गश्त मजबूत करने और सीमा पार अपराधों व उग्रवादी गतिविधियों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने पर सहमत हुए. प्रतिनिधिमंडलों ने सीमा पर होने वाली मौतों और अनजाने में या जबरदस्ती सीमा पार करने की घटनाओं पर भी चर्चा की; ये ऐसे मुद्दे हैं जिनसे सीमा के दोनों ओर अक्सर चिंता पैदा होती रही है.
इस बैठक के बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत कम जानकारी दी गई है, और यह बैठक ऐसे समय में हुई जब भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक और सीमा से जुड़े तनाव बढ़े हुए हैं.
हाल के महीनों में सुरक्षा एजेंसियों ने अवैध घुसपैठ, सीमा पार आपराधिक नेटवर्क और तस्करी की गतिविधियों को लेकर चिंता जताई है, जिसके चलते 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा के संवेदनशील इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है.
जानकारों का कहना है कि भले ही संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग न होने का मतलब बातचीत का टूटना नहीं है, लेकिन यह एक सतर्क कूटनीतिक रवैये को दिखाता है, क्योंकि दोनों सरकारें सार्वजनिक बयानबाजी को बढ़ाए बिना जटिल द्विपक्षीय मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं.
नई दिल्ली में ईटीवी भारत से बात करते हुए जाने-माने सुरक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) बी.के. खन्ना ने कहा, "आधिकारिक बयान पर निर्भर रहने का फैसला यह दिखाता है कि सार्वजनिक संदेश के बजाय संस्थागत बातचीत पर अधिक जोर दिया जा रहा है. इसलिए, हो सकता है कि दोनों पक्षों ने संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग करने के बजाय संयुक्त प्रेस बयान जारी करने पर सहमति बनाई हो."
सकारात्मक माहौल में हुई कॉन्फ्रेंस
चुनौतियों के बावजूद, यह कॉन्फ्रेंस दोनों पक्षों के अनुसार "बहुत ही सकारात्मक माहौल" में संपन्न हुई, जिसमें सीमा की सुरक्षा करने वाले दोनों बलों के बीच आपसी विश्वास और पेशेवर सहयोग को फिर से दोहराया गया. प्रतिनिधिमंडल ने भरोसा जताया कि कॉन्फ्रेंस के दौरान बनी सहमति से सीमा प्रबंधन को और बेहतर बनाने और पड़ोसी देशों के बीच दोस्ताना रिश्ते मजबूत करने में मदद मिलेगी.
अगला महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन इस साल नवंबर में ढाका में दोनों पक्षों की सुविधा के अनुसार किसी समय आयोजित करने का प्रस्ताव है. जिसमें नई दिल्ली में बैठक के दौरान किए गए वादों पर हुई प्रगति की समीक्षा किए जाने की उम्मीद है.
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