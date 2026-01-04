भारत ने अपने नागरिकों से वेनेजुएला की गैर-जरूरी यात्रा से बचने को कहा
विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला में सभी भारतीयों को बहुत सावधानी बरतने और अपनी आवाजाही कम करने की सलाह भी दी है.
Published : January 4, 2026 at 9:37 AM IST
नई दिल्ली: भारत ने शनिवार रात अपने नागरिकों को सलाह दी कि वे वेनेजुएला की सभी गैर-जरूरी यात्राओं से बचें, क्योंकि अमेरिका ने एक मिलिट्री ऑपरेशन में इस दक्षिण अमेरिकी देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है. विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला में मौजूद सभी भारतीयों से भी बहुत सावधानी बरतने और अपनी आवाजाही कम करने को कहा है.
अमेरिका ने मादुरो पर ड्रग्स तस्करी में शामिल होने का लगातार आरोप लगाने के बाद वेनेजुएला की राजधानी काराकस पर सैन्य हमला किया. तेल से अमीर देश के राष्ट्रपति ने इस आरोप से साफ इनकार किया था.
Advisory for Venezuela ⬇️— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) January 3, 2026
🔗 https://t.co/vz4hBkOhVx pic.twitter.com/hzJsL3WQBL
अमेरिकी सैनिक मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका ले गए. अमेरिका की कार्रवाई के बाद वेनेजुएला ने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है. विदेश मंत्रालय ने कहा, 'वेनेजुएला में हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को वेनेजुएला की सभी गैर-जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी जाती है.'
इसमें कहा गया, 'वेनेजुएला में किसी भी वजह से मौजूद सभी भारतीयों को बहुत सावधानी बरतने, अपनी आवाजाही कम करने और काराकस में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है.' मंत्रालय ने भारतीयों से फोन नंबर +58-412-9584288 (WhatsApp कॉल के लिए भी) और ईमेल ID cons.caracas@mea.gov.in के जरिए दूतावास से संपर्क करने को कहा. काराकास में दूतावास के अनुसार वेनेज़ुएला में लगभग 50 प्रवासी भारतीय और 30 भारतीय मूल के लोग हैं.
अमेरिका की इस कार्रवाई से दक्षिण अमेरिकी देश में राजनीतिक अनिश्चितता पैदा हो गई है. रूस और चीन समेत कई बड़ी ताकतों ने मादुरो और उनकी पत्नी के ऑपरेशन और उन्हें पकड़ने के लिए वाशिंगटन की आलोचना की है. काराकास में ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद, ट्रंप ने अमेरिका के युद्धपोत यूएसएस इवो जीमा पर मादुरो की एक तस्वीर पोस्ट की. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया है, जहां उन पर ड्रग्स तस्करी को सपोर्ट करने के आरोप लगेंगे.
ट्रंप ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब तक सत्ता का हस्तांतरण नहीं हो जाता तब तक अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा. उन्होंने कहा, 'हम देश को तब तक चलाएंगे जब तक हम एक सुरक्षित, सही और समझदारी भरा हस्तांतरण नहीं कर लेते.' अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि यह बहुत सफल ऑपरेशन, उन सभी के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए जो अमेरिकी संप्रभुता को खतरा पहुंचाएंगे या अमेरिकी लोगों की जान को खतरे में डालेंगे. भारत ने अभी तक अमेरिका की कार्रवाई पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.