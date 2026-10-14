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उत्तराखंड में भारत और UAE सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास, दोनों देशों के 92 जवान ले रहे हिस्सा

उत्तराखंड में भारत और UAE सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास ( PHOTO- ETV Bharat )

अल्मोड़ा: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत स्थित चौबटिया के फॉरेन ट्रेनिंग नोड में भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'माउंटेन गार्डियन 2026' पूरे जोश और उत्साह के साथ किया जा रहा है. 5 से 18 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे इस 14 दिवसीय सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के कुल 92 जवान हिस्सा ले रहे हैं. अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में सैन्य अभियानों की क्षमता को बढ़ाने के साथ दोनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और सामरिक सहयोग को मजबूत करना है.

संयुक्त प्रशिक्षण से बढ़ेगी सैन्य दक्षता: इस संयुक्त अभ्यास में भारतीय सेना की भैरव बटालियन और यूएई की माउंटेन इन्फैंट्री बटालियन के जवान भाग ले रहे हैं. दोनों देशों के सैनिक विभिन्न सैन्य गतिविधियों के माध्यम से एक-दूसरे के अनुभवों और कार्यप्रणाली को समझ रहे हैं. प्रशिक्षण के दौरान शारीरिक दक्षता बढ़ाने, रिफ्लेक्स शूटिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, रैपलिंग और माउंटेन क्राफ्ट जैसी गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. पहाड़ी इलाकों में सैन्य अभियानों के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सैनिकों को आवश्यक कौशल और तकनीकों का संयुक्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है. कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करने, त्वरित निर्णय लेने और आपसी समन्वय के साथ कार्य करने की क्षमता विकसित करना भी इस अभ्यास का महत्वपूर्ण हिस्सा है.