उत्तराखंड में भारत और UAE सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास, दोनों देशों के 92 जवान ले रहे हिस्सा
भारत और UAE सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास माउंटेन गार्डियन 2026 रानीखेत में जारी है. 14 दिवसीय अभ्यास में 92 जवान हिस्सा ले रहे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 14, 2026 at 1:08 PM IST
अल्मोड़ा: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत स्थित चौबटिया के फॉरेन ट्रेनिंग नोड में भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'माउंटेन गार्डियन 2026' पूरे जोश और उत्साह के साथ किया जा रहा है. 5 से 18 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे इस 14 दिवसीय सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के कुल 92 जवान हिस्सा ले रहे हैं. अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में सैन्य अभियानों की क्षमता को बढ़ाने के साथ दोनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और सामरिक सहयोग को मजबूत करना है.
संयुक्त प्रशिक्षण से बढ़ेगी सैन्य दक्षता: इस संयुक्त अभ्यास में भारतीय सेना की भैरव बटालियन और यूएई की माउंटेन इन्फैंट्री बटालियन के जवान भाग ले रहे हैं. दोनों देशों के सैनिक विभिन्न सैन्य गतिविधियों के माध्यम से एक-दूसरे के अनुभवों और कार्यप्रणाली को समझ रहे हैं. प्रशिक्षण के दौरान शारीरिक दक्षता बढ़ाने, रिफ्लेक्स शूटिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, रैपलिंग और माउंटेन क्राफ्ट जैसी गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. पहाड़ी इलाकों में सैन्य अभियानों के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सैनिकों को आवश्यक कौशल और तकनीकों का संयुक्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है. कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करने, त्वरित निर्णय लेने और आपसी समन्वय के साथ कार्य करने की क्षमता विकसित करना भी इस अभ्यास का महत्वपूर्ण हिस्सा है.
आगे ड्रोन ऑपरेशन और टैक्टिकल ड्रिल पर होगा फोकस: अभ्यास के आगामी चरणों में ड्रोन ऑपरेशन, टैक्टिकल ड्रिल और संयुक्त सैन्य अभियानों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा. इन गतिविधियों के माध्यम से दोनों सेनाएं आधुनिक सैन्य तकनीकों, रणनीतियों और संचालन संबंधी प्रक्रियाओं में आपसी समझ विकसित करेंगी.
रक्षा सहयोग को मिलेगी नई मजबूती: 'माउंटेन गार्डियन 2026' भारत और यूएई के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग का महत्वपूर्ण उदाहरण है. इस तरह के संयुक्त सैन्य अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं को अनुभव साझा करने, परिचालन क्षमता विकसित करने और भविष्य में संयुक्त अभियानों के लिए बेहतर तैयारी करने का अवसर प्रदान करते हैं. चौबटिया में चल रहा यह अभ्यास दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
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