भारत-रूस के रिश्ते हैं यादगार, पुतिन के भारत दौरे से परवान चढ़ेगी दोस्ती

2010: भारत और रूस ने “दिल्ली डिक्लेरेशन” पर साइन किया, जिसका मकसद अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और गहरा करना था, खासकर डिफेंस, स्पेस और एनर्जी सेक्टर में.

2005: कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट (CECA) फ्रेमवर्क पर सहमति बनी. इसका मकसद ट्रेड और इकोनॉमिक रिश्तों को बढ़ाना था.

2004: एयरक्रॉफ्ट प्रोडक्शन के लिए इंडो-रशियन जॉइंट वेंचर लॉन्च किया गया. इसमें मिलिट्री एयरक्रॉफ्ट मैन्युफैक्चरिंग पर कोलेबोरेशन भी शामिल था.

2003: रूस और भारत ने एक “न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट” पर साइन किया. इससे भारत के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए रूस का सपोर्ट पक्का हुआ.

2002: भारत और रूस ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में सहयोग के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन किए. रूस सैटेलाइट लॉन्च में भारत की मदद करने और स्पेस टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए सहमत हुआ.

2001: डिफेंस कोऑपरेशन पर इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट पर साइन हुए, जिससे एक गहरा मिलिट्री अलायंस बना, खासकर मिलिट्री सिस्टम्स के जॉइंट डेवलपमेंट में.

2000: भारत और रूस ने “स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर डिक्लेरेशन” पर साइन करके अपने रिश्ते को “स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप” तक बढ़ाया यह डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस में लंबे समय के सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम था।

2000 में, प्रेसिडेंट पुतिन के भारत दौरे के दौरान, इस पार्टनरशिप को एक नया क्वालिटी वाला रूप मिला, यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने भारत के प्रधानमंत्री और रूस के प्रेसिडेंट के बीच सालाना मीटिंग्स को इंस्टीट्यूशनल बनाया और तब से ये मीटिंग्स रेगुलर होती रही हैं।

2000 का दशक: 2000 में व्लादिमीर पुतिन के राष्ट्रपति चुने जाने और भारत द्वारा मल्टी-अलाइनमेंट की नीति (वाजपेयी NDA के सालों में) अपनाने से उस दशक में भारत-रूस के रिश्ते बढ़े. इस दौरान, नई दिल्ली ने न केवल रूस के साथ, बल्कि US और EU के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर साइन किए. राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत रूस के लिए एक अहम प्राथमिकता वाला पार्टनर है और इस बात पर जोर दिया कि एशिया के देशों सहित दूसरे देशों के साथ मॉस्को के रिश्ते चाहे जैसे भी हों, “वे कभी भी भारत के साथ रिश्तों का विकल्प या उनके प्रति कोई भेदभाव नहीं होंगे.”

1994: रूस और भारत ने पहले के सैन्य संबंधों को आगे बढ़ाते हुए रक्षा और टेक्नोलॉजी में “द्विपक्षीय सहयोग के लिए रूपरेखा” पर साइन किए.

1993: 1993 में “स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर घोषणा” पर साइन होने के साथ भारत-रूस के रिश्तों का एक नया दौर शुरू हुआ. इस समझौते में राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया.

1991: सोवियत यूनियन खत्म हो गया, और रूस को USSR के विदेशी रिश्ते विरासत में मिले. भारत ने नए रशियन फेडरेशन के साथ जल्दी से तालमेल बिठा लिया और रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते को फिर से पक्का किया.

1990 का दशक: नब्बे का दशक दोनों देशों के लिए उथल-पुथल वाला समय था. सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद, भारत और रूस ने जनवरी 1993 में एक नई दोस्ती और सहयोग संधि और 1994 में एक दोतरफ़ा मिलिट्री-टेक्निकल सहयोग समझौता किया.

1987: डिफेंस टेक्नोलॉजी, जॉइंट एक्सरसाइज और वेपन सिस्टम में कोलेबोरेशन पर फोकस करते हुए मिलिट्री कोऑपरेशन पर एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन किया गया.

1985: सोवियत यूनियन ने तमिलनाडु के कुडनकुलम में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में भारत की मदद की.

1984: सोवियत यूनियन ने भारत को अपनी स्पेस कैपेबिलिटी डेवलप करने में मदद की, जिससे सोवियत मदद से भारतीय स्पेस प्रोग्राम लॉन्च हुआ.

1980: भारत ने एडवांस्ड फाइटर जेट्स समेत डिफेंस टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के लिए सोवियत यूनियन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया.

1971: भारत और सोवियत संघ के बीच रिश्तों में एक अहम मोड़ 9 अगस्त, 1971 को शांति और दोस्ती की संधि पर साइन होना था। शांति, दोस्ती और सहयोग की संधि गहरी होती साझेदारी का नतीजा थी। इसमें एक ज़रूरी सिक्योरिटी प्रोविज़न शामिल था जिसके तहत दोनों “किसी भी तीसरे पक्ष को कोई मदद देने से बचेंगे जो दूसरे पक्ष के साथ हथियारबंद लड़ाई में शामिल है। अगर किसी भी पक्ष को इससे कोई खतरा होता है, तो हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टियां तुरंत आपसी बातचीत करेंगी ताकि ऐसे खतरे को दूर किया जा सके और अपने देशों में शांति और सुरक्षा पक्का करने के लिए सही असरदार कदम उठाए जा सकें।

1962: सोवियत यूनियन ने चीन-भारत युद्ध के दौरान भारत को मिलिट्री सपोर्ट दिया, जिससे रक्षा संबंध मजबूत हुए.

1960 का दशक: 1960 के दशक में चीन के साथ दोनों देशों के बिगड़ते रिश्तों ने उन्हें और करीब ला दिया. सोवियत यूनियन भारत के लिए एक जरूरी पार्टनर बनकर उभरा. सोवियत यूनियन ने भारत के सपोर्ट में कई बार UN सिक्योरिटी काउंसिल में अपने वीटो का इस्तेमाल किया. 1957 और 1971 के बीच आधा दर्जन बार वीटों का इस्तेमाल किया. यह आमतौर पर कश्मीर के मुद्दे पर और एक बार गोवा में पुर्तगाली शासन को खत्म करने के लिए भारत के मिलिट्री दखल के संबंध में था. भारत ने 1956 में हंगरी संकट और 1968 में चेकोस्लोवाकिया के दौरान USSR के खिलाफ वोट में हिस्सा नहीं लिया. भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध के दौरान, USSR ने बीच-बचाव की भूमिका निभाई और 1966 में तथाकथित ताशकंद समिट की मेजबानी की, जहां एक शांति संधि पर साइन किए गए. भारतीय प्रधानमंत्री का वाशिंगटन से वापस आते समय मॉस्को में रुकना भी आम बात थी.

1955: पहले प्रधानमंत्री का दौरा: साल 1955 भारत-USSR रिश्तों के लिए अहम था, उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जून 1955 में मॉस्को गए और रूसी पीएम निकिता ख्रुश्चेव ने नवंबर 1955 में उनके बदले में दौरा किया. इन दोनों दौरों ने अगले तीन दशकों के लिए रिश्तों की रफ़्तार तय की. इन दो दौरों ने अगले तीन दशकों के लिए रिश्तों की रफ़्तार तय की.

1953: पहले भारत-सोवियत ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हुए. इससे आर्थिक सहयोग की शुरुआत हुई.

इसकी वजह ये थी कि रूस के प्रधानमंत्री जोसेफ स्टालिन कॉलोनियल और निर्भर देशों के पूंजीपतियों को “समझौता करने वाली” और “क्रांतिकारी” ताकतें मानते थे. उनका ये भी मानना था कि ये ताकतें अपने ही लोगों की पीठ पीछे इंपीरियलिज़्म के साथ मिलकर “साजिश” कर रही थीं.

भारत और रूस के रिश्तों में बड़ी उपलब्धियां: पहले हमें दोनों देशों की दोस्ती की तलहटी में चलते हैं. भारत और USSR ने अप्रैल 1947 में, भारत की आजादी से 4 महीने पहले, फॉर्मल डिप्लोमैटिक रिश्ते बनाए. शुरुआती डिप्लोमैटिक रिश्ते बहुत कम थे, शायद यह समझ में भी आता था.

हैदराबाद: रूस और भारत की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है. मॉस्को हमेशा से ही भारत की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा रहा है. वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल 4 दिसंबर को दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं.

2014: भारत और रूस ने $10 बिलियन से ज़्यादा के एक बड़े “डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट” पर साइन किया. इसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस्ड मिलिट्री हार्डवेयर का जॉइंट डेवलपमेंट शामिल है.

2015: इंडिया-रूस न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन: दोनों देशों ने न्यूक्लियर एनर्जी पर एग्रीमेंट साइन किए, जिसमें नए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना और यूरेनियम सप्लाई में कोऑपरेशन शामिल है.

2016: “इंडिया-रूस मिलिट्री-टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट” साइन किया गया. इससे डिफेंस रिश्ते मजबूत हुए. इसमें रशियन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर और जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शामिल हैं.

2016: रूस लगभग $5 बिलियन की डील में भारत को एडवांस्ड S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई करने के लिए सहमत हुआ.

2017: इंडिया और रूस ने $5 बिलियन की S-400 डील फाइनल की, जिसे मिलिट्री कोऑपरेशन में एक अहम मील का पत्थर माना जा रहा है.

2018: इंडो-रशियन एनुअल समिट: प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 19वें इंडो-रशियन एनुअल समिट के लिए इंडिया आए. इसमें दोनों देश S-400 सिस्टम और बढ़े हुए डिफेंस कोऑपरेशन के लिए डील को फाइनल किया.

2021: रूस और इंडिया मिलिट्री इक्विपमेंट और एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी के जॉइंट प्रोडक्शन के लिए एग्रीमेंट साइन किया. इस डील में AK-203 राइफल शामिल थी.

2021: 20वां एनुअल इंडिया-रशियन समिट नई दिल्ली में हुआ. यहां दोनों पक्ष एनर्जी, टेक्नोलॉजी और डिफेंस जैसे सेक्टर में आगे के कोऑपरेशन पर चर्चा करने पर सहमत हुए.

2022: रूस और इंडिया स्ट्रेटेजिक डिफेंस, एनर्जी कोऑपरेशन और हाई-टेक इंडस्ट्रीज के जॉइंट डेवलपमेंट पर चर्चा जारी रखेंगे. इंडिया ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के बीच डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल खरीदकर रूस के साथ अपने एनर्जी रिलेशन भी मजबूत करेगा.

यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट: 2022 : रूस-यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण 2022 में हुई जियोपॉलिटिकल दिक्कतों के बाद, रूस इंडिया को क्रूड ऑयल का एक बड़ा सप्लायर बनकर उभरा है. रूस पर इंटरनेशनल बैन के बावजूद भारत का रूसी तेल का बढ़ता इंपोर्ट इस एनर्जी रिश्ते की अहमियत को दिखाता है.

2023: इंडिया-रूस इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट एनर्जी, डिफेंस और ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करता रहेगा. रूस पर वेस्टर्न देशों के बैन के बावजूद, दोनों देश एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर में ट्रेड के नए रास्ते तलाश रहे हैं.

2023: एक लैंडमार्क S-400 डील फाइनल हुई. इससे भारत की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ी.

2024: स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी और एडवांस्ड मिलिट्री सिस्टम में आगे कोऑपरेशन के बारे में बातचीत जारी रहेगी।

सालाना समिट: अब तक, भारत और रूस में बारी-बारी से 22 सालाना समिट हो चुके हैं. आखिरी समिट 8-9 जुलाई, 2024 को मॉस्को में हुई थी. समिट के बाद, “इंडिया-रूस: मजबूत और बढ़ती पार्टनरशिप” नाम का एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया.

यूक्रेन युद्ध पर भारत का रुख: यूक्रेन पर रूस के हमले की शुरुआत के बाद से, भारत ने पश्चिम के दबाव के बावजूद रूस की किसी भी तरह की सार्वजनिक बुराई से परहेज किया. भारत का फॉर्मूला हिंसा खत्म करने का रहा है. इसे युद्ध की शुरुआत से ही हाईलाइट किया गया है.

पुतिन के 2025 के भारत दौरे से उम्मीदें: रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के 4-5 दिसंबर को नई दिल्ली आ रहे हैं. यह चार साल में उनका पहला भारत दौरा होगा. इससे भारत-रूस के बीच रेगुलर समिट फिर से शुरू हो जाएंगे. आने वाले समिट का एजेंडा काफी बड़ा है. इसमें एनर्जी, सिविल एविएशन, जरूरी मिनरल्स, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स और लेबर माइग्रेशन में कई तरह के डिस्कशन पॉइंट्स और संभावित डील्स शामिल हैं. डिफेंस में, Su-57 और ज़्यादा S-400 यूनिट्स पर बातचीत में बात होने की संभावना है.

पुतिन की पहले की भारत यात्राएं:

2000 से राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्राएं तिथि अवसर 6 दिसंबर 2021 21वें भारत-रूस सालाना समिट में शामिल हुए 4-5 अक्टूबर 2018 19वें भारत-रूस सालाना समिट में शामिल हुए 10–11 दिसंबर 2014 15वें सालाना इंडिया-रूस समिट में शामिल हुए 24 दिसंबर 2012 सालाना भारत-रूस सालाना समिट के लिए स्टेट विज़िट. दिसंबर 2000 रूस के राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन की यह भारत की पहली यात्राओं में से एक थी

रूस के कुछ अन्य राष्ट्रपतियों की भारत यात्रा:

दिनांक अवसर जनवरी 1993 रूस के प्रेसिडेंट बोरिस येल्तसिन जनवरी 1993 में भारत आए थे. अपने दो दिन के दौरे में, येल्तसिन तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर पी.वी. नरसिम्हा राव से मिले और रूस पर भारत के कर्ज़ को सुलझाने, मिलिट्री-टेक्निकल कोऑपरेशन और टेररिज्म से निपटने जैसे मुद्दों पर एग्रीमेंट किए. 21 to 22 दिसंबर 2010 मेदवेदेव 21 से 22 दिसंबर 2010 को इंडिया-रूस एनुअल समिट के लिए फिर से इंडिया आए. दिसंबर 2008 दिमित्री मेदवेदेव ने दिसंबर 2008 में भारत का पहला आधिकारिक दौरा किया था. इस दौरान दोनों देशों ने एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर साइन किए और डिफेंस और एनर्जी कोऑपरेशन को बढ़ाया.

भारत और रूस के रिश्तों की नींव डिफेंस रिश्ता:

डिफेंस रिश्ता: डिफेंस, भारत-USSR रिश्ते का एक अहम हिस्सा था, क्योंकि भारत ज़्यादातर हथियार सोवियत यूनियन से खरीदता था.

भारत के सोवियत यूनियन से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के खास कारण: भारत, सोवियत डिफेंस खरीद को पसंद करता था: कीमत का फैक्टर—USSR की तरफ से भारत को दी जाने वाली कीमतें वेस्ट की तरफ से दी जाने वाली कीमतों से कम थीं. सोवियत यूनियन लाइसेंस्ड प्रोडक्शन के लिए भारत की रिक्वेस्ट मान गया था. इसकी शुरुआत 1962 में MIG-21 एग्रीमेंट से हुई. उसके बाद 1983 में MIG-27 ग्राउंड अटैक फाइटर और 1980 में T-72 टैंक मिले. इसके साथ ही चौथा कारण था सोवियत की बार्टर अरेंजमेंट को मानने की इच्छा. इसके तहत इंडस्ट्रियल कंज्यूमर गुड्स जैसी कैटेगरी में एक्सपोर्ट मंज़ूर था.

भारत को रूस के हथियारों के कुल एक्सपोर्ट की कीमत: साल 1947 से, सोवियत संघ भारत को मिलिट्री इक्विपमेंट का सबसे बड़ा सप्लायर रहा है. इस तरह से ये कुल मिलाकर लगभग $80 बिलियन का मिलिट्री एक्सपोर्ट है. इसमें 2005 से 2025 के समय के दौरान $50 बिलियन शामिल हैं. अभी भारत के मिलिट्री इंपोर्ट में रूस के सप्लायर की हिस्सेदारी 68-70% है.

आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते:

आर्थिक रिश्ते: 1991 तक सोवियत यूनियन भारत के विकास में सबसे बड़ा विदेशी योगदान देने वाला देश था. 1960 के दशक में इसने भारत के भारी उद्योगों, जैसे बिजली, कोयला, माइनिंग, स्टील, तेल और गैस के विकास में अहम भूमिका निभाई. भिलाई स्टील प्लांट से शुरू करके, सोवियत यूनियन ने भारत को ONGC और BHEL सहित अपने कुछ सबसे बड़े उद्योग स्थापित करने में मदद की.

व्यापारिक रिश्ते: FY2021–22 में सिर्फ़ $13.1 बिलियन से FY2024–25 में $68.7 बिलियन तक ट्रेड टर्नओवर तेजी से बढ़ा. इससे अधिकारियों को जल्द ही $100 बिलियन का नया टारगेट हासिल करने की उम्मीद जगी. यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से रूस के भारत के सबसे बड़े तेल सप्लायर के रूप में उभरने के कारण हुई, जो भारत के कुल तेल इंपोर्ट का 35 प्रतिशत हिस्सा है. पिछले कुछ सालों में, रूस से भारत का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट 2022 के मुकाबले 600% तक बढ़ गया है. इस तरह भारत रूस के ऑयल एक्सपोर्ट का 38% हिस्सा खरीदने वाला मुख्य खरीदार है.

फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में दोनों देशों के बीच ट्रेड का वॉल्यूम $68.7 बिलियन था. इसमें भारत $63.8 बिलियन (मुख्य रूप से तेल, कोयला, फर्टिलाइजर और डिफेंस के पार्ट्स) के साथ सबसे बड़ा खरीदार था, जबकि उसने सिर्फ $4.9 बिलियन बेचे. इससे स्ट्रेटेजिक बैलेंस के हिसाब से हालात मॉस्को के बहुत ज़्यादा फेवर में हो गए.

रूस में इंडियन कम्युनिटी: रशियन फेडरेशन में इंडियन कम्युनिटी की संख्या लगभग 14,000 होने का अनुमान है. इसके अलावा, रूस में भारतीय मूल के लगभग 1,500 अफगान नागरिक हैं. रूस में लगभग 500 इंडियन बिजनेसमैन रहते हैं. इनमें से 200 से ज़्यादा मॉस्को में काम करते हैं. अनुमान है कि रूस में लगभग 300 रजिस्टर्ड इंडियन कंपनियां हैं. लगभग सभी इंडियन बिजनेसमैन/कंपनियां ट्रेडिंग में शामिल हैं. चाय, कॉफी, तंबाकू, फार्मास्यूटिकल्स, चावल, मसाले, लेदर फुटवियर, ग्रेनाइट, I.T. और कपड़े ये मुख्य प्रोडक्ट हैं, जो ये कंपनियां भारत से इंपोर्ट करती हैं. कुछ भारतीय नागरिक मॉस्को और रूस के दूसरे शहरों में मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं. कुछ भारतीय कंपनियों ने रूस में मिनरल और फूड प्रोसेसिंग के साथ-साथ फार्मास्यूटिकल्स में जॉइंट वेंचर शुरू किए हैं.

रूस में भारतीय स्टूडेंट: अभी लगभग 4,500 भारतीय स्टूडेंट रशियन फेडरेशन के मेडिकल और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में एनरोल्ड हैं. इनमें से लगभग 90% स्टूडेंट देश भर में फैली लगभग 20 यूनिवर्सिटी/इंस्टीट्यूशन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं. इसके अलावा इंजीनियरिंग, एयरोनॉटिकल डिजाइनिंग, कंप्यूटर साइंस, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर और बिजनेस/फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं.