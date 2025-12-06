ETV Bharat / bharat

भारत और रूस यूरेशियन आर्थिक संघ के बीच प्रस्तावित FTA पर बातचीत तेज करने पर सहमत

पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली में बैठक करते हुए ( ANI )

नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय (MEA) ने शुक्रवार को कहा कि भारत और रूस, नई दिल्ली और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EAEU) के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर बातचीत में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं. यह फैसला रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के दो दिन के भारत दौरे के खत्म होने पर हुई हाई-लेवल बातचीत के दौरान लिया गया. विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा, 'आज की चर्चा में भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी काफी फोकस रहा, जिससे ट्रेड डेफिसिट की समस्या को हल करने में मदद मिलने की उम्मीद है.' मिसरी ने कहा, 'दोनों पक्षों के बीच इस बात पर सहमति बनी कि तय समय में जल्दी नतीजे के लिए बातचीत को तेज किया जाना चाहिए. असल में इस एग्रीमेंट के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को इस दौरे के दौरान फाइनल कर दिया गया था और उस पर साइन किए गए थे. दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत में हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाने के महत्व पर भी जोर दिया. इससे दोनों दिशाओं में निवेश को बढ़ावा मिलेगा.' मिसरी ने आगे कहा कि इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर समेत कनेक्टिविटी से जुड़ी जरूरी कोशिशों का रिव्यू किया गया. इसमें दोनों पक्षों ने ट्रांजिट टाइम कम करने और यूरेशिया में भारत की व्यापार पहुँच बढ़ाने की उनकी क्षमता पर ध्यान दिया. मिसरी नई दिल्ली में हुए 23वें भारत-रूस सालाना समिट के बाद मीडिया को जानकारी दे रहे थे. मिसरी ने कहा,'रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की 25वीं सालगिरह पर यह दौरा सच में एक बहुत खास दौरा है. एक बहुत ही खास अंदाज में एयरपोर्ट पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने खुद राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया. इसके बाद दोनों नेता एक साथ प्रधानमंत्री के सरकारी घर गए, जहाँ प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन के लिए एक अनौपचारिक रात्रिभोज रखा, जिस पर दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर खुलकर बातचीत हुई.' मिसरी ने कहा, 'इस दौरे का एक बड़ा मकसद यह समझना था कि ट्रेड इम्बैलेंस को बेहतर तरीके से दूर करने के लिए रूस को भारतीय निर्यात कैसे बढ़ाया जाए.' उन्होंने यह भी कहा कि नेशनल करेंसी में सेटलमेंट बढ़ाने से इस लक्ष्य को मदद मिलेगी.' मिसरी के अनुसार भारत और रूस ने आज की सच्चाई को दिखाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया और जी20, ब्रिक्स और एससीओ जैसे वैश्विक मंच में सहयोग को मजबूत किया. मिसरी ने कहा, 'हमने आज की सच्चाई को दिखाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत पर जोर दिया और उन फोरम में हमारे सहयोग पर भी जोर दिया जिनके सदस्य भारत और रूस दोनों हैं और जो आगे की सोच रखते हैं.'