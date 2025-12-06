भारत और रूस यूरेशियन आर्थिक संघ के बीच प्रस्तावित FTA पर बातचीत तेज करने पर सहमत
विक्रम मिसरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद पर भारत के जीरो-टॉलरेंस रुख को दोहराया. पुतिन ने इस कोशिश भारत के समर्थन को दोहराया.
Published : December 6, 2025 at 8:31 AM IST
नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय (MEA) ने शुक्रवार को कहा कि भारत और रूस, नई दिल्ली और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EAEU) के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर बातचीत में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं. यह फैसला रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के दो दिन के भारत दौरे के खत्म होने पर हुई हाई-लेवल बातचीत के दौरान लिया गया.
विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा, 'आज की चर्चा में भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी काफी फोकस रहा, जिससे ट्रेड डेफिसिट की समस्या को हल करने में मदद मिलने की उम्मीद है.' मिसरी ने कहा, 'दोनों पक्षों के बीच इस बात पर सहमति बनी कि तय समय में जल्दी नतीजे के लिए बातचीत को तेज किया जाना चाहिए.
असल में इस एग्रीमेंट के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को इस दौरे के दौरान फाइनल कर दिया गया था और उस पर साइन किए गए थे. दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत में हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाने के महत्व पर भी जोर दिया. इससे दोनों दिशाओं में निवेश को बढ़ावा मिलेगा.'
मिसरी ने आगे कहा कि इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर समेत कनेक्टिविटी से जुड़ी जरूरी कोशिशों का रिव्यू किया गया. इसमें दोनों पक्षों ने ट्रांजिट टाइम कम करने और यूरेशिया में भारत की व्यापार पहुँच बढ़ाने की उनकी क्षमता पर ध्यान दिया. मिसरी नई दिल्ली में हुए 23वें भारत-रूस सालाना समिट के बाद मीडिया को जानकारी दे रहे थे.
मिसरी ने कहा,'रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की 25वीं सालगिरह पर यह दौरा सच में एक बहुत खास दौरा है. एक बहुत ही खास अंदाज में एयरपोर्ट पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने खुद राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया. इसके बाद दोनों नेता एक साथ प्रधानमंत्री के सरकारी घर गए, जहाँ प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन के लिए एक अनौपचारिक रात्रिभोज रखा, जिस पर दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर खुलकर बातचीत हुई.'
मिसरी ने कहा, 'इस दौरे का एक बड़ा मकसद यह समझना था कि ट्रेड इम्बैलेंस को बेहतर तरीके से दूर करने के लिए रूस को भारतीय निर्यात कैसे बढ़ाया जाए.' उन्होंने यह भी कहा कि नेशनल करेंसी में सेटलमेंट बढ़ाने से इस लक्ष्य को मदद मिलेगी.' मिसरी के अनुसार भारत और रूस ने आज की सच्चाई को दिखाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया और जी20, ब्रिक्स और एससीओ जैसे वैश्विक मंच में सहयोग को मजबूत किया.
मिसरी ने कहा, 'हमने आज की सच्चाई को दिखाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत पर जोर दिया और उन फोरम में हमारे सहयोग पर भी जोर दिया जिनके सदस्य भारत और रूस दोनों हैं और जो आगे की सोच रखते हैं.'
यह कहते हुए कि भारत-रूस रक्षा और सैन्य तकनीकी सहयोग मजबूत बना हुआ है, मिसरी ने कहा, 'रूस इस क्षेत्र में भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी सपोर्ट करता रहेगा जिसमें संयुक्त उत्पादन और तकनीकी आदान-प्रदान शामिल है. यह भी एक ऐसा एरिया है जिस पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई. प्रधानमंत्री ने कजान और येकातेरिनबर्ग में दो नए भारतीय कॉन्सुलेट खोलने में तेजी लाने के लिए राष्ट्रपति पुतिन के सहयोग की तारीफ की. ये कॉन्सुलेट रूस में हमारी रीजनल पहुंच को और गहरा करेंगे और व्यापार, शैक्षणिक आदान-प्रदान और संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों सहित दूसरे तरह के सहयोग को बढ़ाएंगे.'
वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर मिसरी ने कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शासन में सुधार के लिए अपने साझा समर्पण की फिर से पुष्टि की. विदेश सचिव ने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन विवाद में हाल के घटनाक्रमों के बारे में जानकारी दी. इसमें रूसी प्रतिनिधियों और अमेरिकी अधिकारियों के बीच चल रही बातचीत भी शामिल है.
उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री ने इस लड़ाई पर भारत की पुरानी सोच को दोहराया और इस बात पर जोर दिया कि भारत की दिलचस्पी लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करने और बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए एक टिकाऊ हल देखने में है. भारत हर जरूरी मदद देने के लिए तैयार है.' मिसरी ने कहा कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद का मुकाबला करने पर फोकस करते हुए दूसरे क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की.
मिसरी ने कहा, 'प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर भारत के जीरो-टॉलरेंस रुख को दोहराया और राष्ट्रपति पुतिन ने इस कोशिश में भारत के लिए रूस के सपोर्ट को दोहराया.' मिसरी ने भारत-रूस रिश्ते के भू-राजनैतिक महत्व पर जोर दिया और इसे एक मुश्किल वैश्विक माहौल में रचनात्मक जुड़ाव के लिए अहम बताया.
मिसरी के अनुसार इस दौरे में आर्थिक मुद्दों, इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट सहयोग पर फोकस किया गया. इससे ग्लोबल सप्लाई चेन पर दबाव और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के अनिश्चित माहौल के बीच एक संदेश गया.
मिसरी ने कहा, 'जैसा कि मैंने कहा, भारत-रूस का रिश्ता सिर्फ दोतरफा ही नहीं, बल्कि इसके क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के हिसाब से भी एक जरूरी रिश्ता है. यह बहुत मुश्किल जियोपॉलिटिकल माहौल में अच्छे रिश्ते के लिए एक जरूरी सहारा बना हुआ है. जैसा कि मैंने कहा, इस खास दौरे का फोकस आर्थिक मुद्दों, दोनों देशों के बीच औद्योगिक साझेदारी, निवेश साझेदारी को और मजबूत करने पर था.
आज के समय में अगर आप दुनिया भर में देखें तो सप्लाई चेन और व्यापार संबंधों पर दबाव है, निवेश का अंदाजा लगाना मुश्किल होता जा रहा है और इसलिए इस माहौल में हमारे दोनों देशों का इन मुद्दों पर ध्यान देना अपने आप में एक संदेश है.'