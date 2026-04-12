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बेजुबान को बचाने साथ आए भारत-पाक, भोपाल से 6 दिन में पहुंचा था पाकिस्तान

भोपाल से 2 साल की मादा सिनेरियस गिद्ध को खुले आसमान में छोड़ा गया था. विपरीत मौसम में फंसकर वह पाकिस्तान में घायल हो गया.

Cinereous Vulture reached Pakistan
विपरीत मौसम में पाकिस्तान में घायल हो गया सिनेरियस वल्चर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 9:30 PM IST

2 Min Read
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भोपाल: ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान के संबंधों की खाई और गहरी हुई है. दोनों देश किसी भी मुद्दे पर साथ काम नहीं करते, लेकिन एक बेजुबान को बचाने के लिए भारत और पाकिस्तान के विभाग ने आपसी सामंजस्य को दिखाते हुए उनको बचाने में सफलता हासिल की है. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 2 साल की मादा सिनेरियस गिद्ध को खुले आसमान में छोड़ा गया था. छह दिन में यह भारत की सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंच गया, लेकिन विपरीत मौसम में फंसकर वह घायल होकर गिर गया.

30 मार्च को गिद्ध को हलाली डैम से छोड़ा गया था, छह दिन में पहुंचा था पाकिस्तान

भोपाल वन विहार प्रबंधन ने बताया कि 25 मार्च को वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर ने इस सिनेरियस गिद्ध को जीपीएस-जीएसएम टेलीमेट्री डिवाइस लगाया था, ताकि इसके मूवमेंट की रियल टाइम निगरानी की जा सके. 30 मार्च को इस गिद्ध को हलाली डैम से छोड़ा गया था. लगाए गए जीपीएस से इसकी निगरानी डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी के सहयोग से की जा रही थी.

Cinereous Vulture reached Pakistan
सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंच गया सिनेरियस गिद्ध (ETV Bharat)

निगरानी से पता चला कि ये गिद्ध राजस्थान होते हुए अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार कर 6 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंच गया, लेकिन 7 अप्रेल को इसके मूवमेंट का सिग्नल मिलना बंद हो गया. इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूएफ को सूचना दी गई.

Cinereous Vulture reached Pakistan
सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंच गया सिनेरियस गिद्ध (ETV Bharat)

इस तरह चला रेस्क्यू ऑपरेशन

इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया ने डब्ल्यूडब्ल्यूएफ पाकिस्तान से संपर्क साधा और सिनेरियस गिद्ध का सिग्नल न मिलने और उसकी लास्ट लोकेशन की जानकारी दी. इसके बाद पाकिस्तान वन विभाग ने खानेवाल जिले में इस गिद्ध को स्थानीय निवासियों से प्राप्त कर लिया.

पाकिस्तान की तरफ से बताया गया कि 7 अप्रैल को खानेवाल एवं मुल्तान जिले में हुए भीषण ओलावृष्टि तूफान की वजह से एक सिनेरियस गिद्ध और एक यूरेशियन ग्रिफॉन गिद्ध प्रभावित हुए, जो उड़ान नहीं भर पा रहे थे. इन दोनों गिद्ध को चंगा मंगा वल्चर कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर में रखा गया है. इन्हें हल्की चोटें आई हैं, हालांकि दोनों स्वस्थ हैं. सिनेरियस गिद्ध का ट्रैकिंग टैग नहीं मिल पाया है. गिद्ध के स्वस्थ होने पर इसे छोड़ा जाएगा.

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