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भारत-नीदरलैंड ने सिंथेटिक ड्रग्स तस्करी रोकने के लिए मिलाया हाथ; डार्कनेट से लेकर क्रिप्टोकरेंसी वाले नेटवर्क पर प्रहार

नई दिल्लीः भारत और नीदरलैंड अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी के खिलाफ लड़ाई में सहयोग मजबूत करने पर सहमत हुए हैं. दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसके लिए जमीनी स्तर पर बेहतर तालमेल, खुफिया जानकारी साझा करने और नशीले पदार्थों के नियंत्रण पर एक औपचारिक समझौते की संभावना पर चर्चा की है.

यह फैसला बुधवार को नई दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के महानिदेशक अनुराग गर्ग और भारत में नीदरलैंड की राजदूत मारिसा गेरार्ड्स के नेतृत्व में आए एक डच प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया. दोनों पक्षों ने मौजूदा ड्रग्स की स्थिति, कानूनी नियमों, ऑपरेशन्स के दौरान आने वाली चुनौतियों, बेहतरीन तरीकों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराधों से जुड़े नए खतरों की समीक्षा की.

यह बैठक इसलिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि भारत लगातार अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के जरिए तस्करी कर लाए जाने वाले सिंथेटिक ड्रग्स और नशीले रसायन की चुनौतियों का सामना कर रहा है. दूसरी ओर, नीदरलैंड सहित कई यूरोपीय देशों को लंबे समय से एमडीएमए और एम्फ़ैटेमिन जैसे सिंथेटिक नशीले पदार्थों के वैश्विक उत्पादन और वितरण के मुख्य केंद्रों के रूप में देखा जाता रहा है. आपराधिक गिरोह अक्सर अलग-अलग महाद्वीपों में नशीले पदार्थों की अवैध खेप पहुंचाने के लिए एडवांस लॉजिस्टिक्स और समुद्री व्यापारिक रास्तों का इस्तेमाल करते हैं.

इस बैठक की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को 'ईटीवी भारत' को बताया, "सीमा पार सक्रिय ड्रग गिरोहों पर नजर रखने, नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े वित्तीय नेटवर्क को तोड़ने, और सिंथेटिक ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए डच अधिकारियों (नीदरलैंड प्रशासन) के साथ सहयोग लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है. आपसी साझेदारी के जरिए साझा की जाने वाली खुफिया जानकारी से इन अवैध खेपों के भारतीय तटों तक पहुंचने या इस क्षेत्र से गुजरने से पहले ही तस्करी के रास्तों की पहचान करने में मदद मिल सकती है."

नीदरलैंड को दुनिया में एमडीएमए (MDMA) और अन्य सिंथेटिक ड्रग्स के मुख्य उत्पादन और निर्यात केंद्रों में से एक माना जाता है. अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकनों से पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर होने वाली एमडीएमए की तस्करी में सबसे ज्यादा इसी देश के स्रोत होने की पहचान की गई है.

बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने अवैध ड्रग तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया. उन्होंने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण, जांच और संयुक्त प्रवर्तन पहलों पर सहयोग को एक औपचारिक रूप देने के लिए दोनों देशों की संबंधित एजेंसियों के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) स्थापित करने की संभावना पर भी चर्चा की.