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भारत-नीदरलैंड ने सिंथेटिक ड्रग्स तस्करी रोकने के लिए मिलाया हाथ; डार्कनेट से लेकर क्रिप्टोकरेंसी वाले नेटवर्क पर प्रहार

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल अनुराग गर्ग ने राजदूत मारिसा गेरार्ड्स के नेतृत्व में एक डच डेलीगेशन से मुलाकात की. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट

India Netherlands drugs agreement
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 18, 2026 at 8:10 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्लीः भारत और नीदरलैंड अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी के खिलाफ लड़ाई में सहयोग मजबूत करने पर सहमत हुए हैं. दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसके लिए जमीनी स्तर पर बेहतर तालमेल, खुफिया जानकारी साझा करने और नशीले पदार्थों के नियंत्रण पर एक औपचारिक समझौते की संभावना पर चर्चा की है.

यह फैसला बुधवार को नई दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के महानिदेशक अनुराग गर्ग और भारत में नीदरलैंड की राजदूत मारिसा गेरार्ड्स के नेतृत्व में आए एक डच प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया. दोनों पक्षों ने मौजूदा ड्रग्स की स्थिति, कानूनी नियमों, ऑपरेशन्स के दौरान आने वाली चुनौतियों, बेहतरीन तरीकों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराधों से जुड़े नए खतरों की समीक्षा की.

यह बैठक इसलिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि भारत लगातार अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के जरिए तस्करी कर लाए जाने वाले सिंथेटिक ड्रग्स और नशीले रसायन की चुनौतियों का सामना कर रहा है. दूसरी ओर, नीदरलैंड सहित कई यूरोपीय देशों को लंबे समय से एमडीएमए और एम्फ़ैटेमिन जैसे सिंथेटिक नशीले पदार्थों के वैश्विक उत्पादन और वितरण के मुख्य केंद्रों के रूप में देखा जाता रहा है. आपराधिक गिरोह अक्सर अलग-अलग महाद्वीपों में नशीले पदार्थों की अवैध खेप पहुंचाने के लिए एडवांस लॉजिस्टिक्स और समुद्री व्यापारिक रास्तों का इस्तेमाल करते हैं.

इस बैठक की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को 'ईटीवी भारत' को बताया, "सीमा पार सक्रिय ड्रग गिरोहों पर नजर रखने, नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े वित्तीय नेटवर्क को तोड़ने, और सिंथेटिक ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए डच अधिकारियों (नीदरलैंड प्रशासन) के साथ सहयोग लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है. आपसी साझेदारी के जरिए साझा की जाने वाली खुफिया जानकारी से इन अवैध खेपों के भारतीय तटों तक पहुंचने या इस क्षेत्र से गुजरने से पहले ही तस्करी के रास्तों की पहचान करने में मदद मिल सकती है."

नीदरलैंड को दुनिया में एमडीएमए (MDMA) और अन्य सिंथेटिक ड्रग्स के मुख्य उत्पादन और निर्यात केंद्रों में से एक माना जाता है. अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकनों से पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर होने वाली एमडीएमए की तस्करी में सबसे ज्यादा इसी देश के स्रोत होने की पहचान की गई है.

बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने अवैध ड्रग तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया. उन्होंने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण, जांच और संयुक्त प्रवर्तन पहलों पर सहयोग को एक औपचारिक रूप देने के लिए दोनों देशों की संबंधित एजेंसियों के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) स्थापित करने की संभावना पर भी चर्चा की.

अधिकारियों ने बताया कि ड्रग तस्करी अब केवल पारंपरिक तस्करी नेटवर्क तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसमें तेजी से एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशंस (गुप्त संदेशों), डार्कनेट मार्केटप्लेस, क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन और बहुराष्ट्रीय आपराधिक संगठन शामिल हो रहे हैं. अधिकारी ने आगे कहा, "इन बदलते खतरों से निपटने के लिए अलग-अलग देशों की कानून लागू करने वाली एजेंसियों (लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज) के बीच आपसी तालमेल से कार्रवाई करने की जरूरत है."

दुनिया भर में सिंथेटिक ड्रग्स के कारण जनस्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, सहयोग के इस प्रस्तावित ढांचे से दोनों देशों की क्षमताओं में इजाफा होने की उम्मीद है. इससे वे अवैध सप्लाई चेन को तोड़ने और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क की गतिविधियों पर लगाम लगाने में अधिक सक्षम होंगे. साथ ही, यह वैश्विक ड्रग्स के खतरे के खिलाफ नियमों पर आधारित और सहयोगात्मक रुख के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को भी मजबूत करेगा.

अधिकारी ने कहा, "भारत और नीदरलैंड के बीच यह बातचीत इस व्यापक समझ को दर्शाती है कि नशीले पदार्थों की तस्करी से लड़ने के लिए लगातार अंतरराष्ट्रीय साझेदारी की जरूरत है. मजबूत सहयोग से खुफिया जानकारी का तेजी से आदान-प्रदान, आपसी तालमेल से जांच और सीमाओं के पार सक्रिय ड्रग कार्टेल के खिलाफ बेहतर जब्ती अभियान (इंटरडिक्शन एफर्ट्स) संभव हो सकेंगे."

भारत की कानून लागू करने वाली एजेंसियां समय-समय पर नीदरलैंड से भेजी गई या वहां से जुड़ी ड्रग्स की खेप को पकड़ती रही हैं. इसी सिलसिले में सितंबर 2020 में, एनसीबी (NCB) ने बेंगलुरु में 750 एमडीएमए (MDMA) गोलियां जब्त की थीं, जिन्हें कथित तौर पर नीदरलैंड से तस्करी कर लाया गया था, और इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

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