भारत और जॉर्डन ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 5 अरब डॉलर तक करने का लक्ष्य रखा: विदेश मंत्रालय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दो दिवसीय दौरे पर जॉर्डन पहुंचे, जिसका उद्देश्य अरब देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है.
Published : December 16, 2025 at 1:28 PM IST
नई दिल्लीः विदेश मंत्रालय ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की जॉर्डन यात्रा पर विशेष ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और जॉर्डन ने अगले पांच वर्षों में अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. साथ ही उर्वरक, विशेष रूप से फॉस्फेट सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत किया है.
यात्रा का विवरण एमईए सचिव (दक्षिण) नीना मल्होत्रा ने साझा किया, जिन्होंने इस यात्रा को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बताते हुए कहा, "37 वर्षों में यह पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा है." उन्होंने कहा कि "यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के साथ भी मेल खाती है."
मीडिया को ब्रीफ करते हुए, मल्होत्रा ने कहा कि चर्चाओं में प्रमुख सुरक्षा चिंताओं पर दोनों पक्षों के बीच मजबूत सहमति दिखाई दी. उन्होंने उल्लेख किया कि "जॉर्डन पक्ष ने भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया और आतंकवाद की सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में निंदा की."
Addressed the India-Jordan Business Forum. The presence of His Majesty King Abdullah II and His Royal Highness Crown Prince Al-Hussein bin Abdullah II made the programme even more special. Highlighted areas where India and Jordan can deepen trade, business and investment… pic.twitter.com/MsXjayDTy8— Narendra Modi (@narendramodi) December 16, 2025
उन्होंने आगे कहा कि प्रधान मंत्री ने "जॉर्डन के किंग द्वारा कट्टरता-विरोधी प्रयासों और इस्लामी दुनिया में संयम की आवाज के रूप में किए जा रहे अग्रणी प्रयासों की सराहना की."
मल्होत्रा ने कहा कि "उन्होंने उर्वरकों, विशेष रूप से फॉस्फेट के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सहयोग पर भी चर्चा की." इस बात पर प्रकाश डाला कि "हमारे प्रधान मंत्री ने पांच साल की अवधि में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 5 अरब अमेरिकी डॉलर करने का भी प्रस्ताव रखा." व्यापक भू-राजनीतिक मामलों पर, उन्होंने कहा कि "क्षेत्रीय मुद्दों पर, नेताओं ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता के महत्व को दोहराया."
विदेश मंत्रालय की दक्षिण सचिव ने कहा कि "यात्रा के दौरान, ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, संस्कृति और लोगों से लोगों के बीच संपर्क के क्षेत्रों में दोनों पक्षों के बीच कई समझौता ज्ञापनों और समझौतों को अंतिम रूप दिया गया है."
उन्होंने सांस्कृतिक संबंधों के मजबूत होने पर भी प्रकाश डाला और कहा, "दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों को वर्ष 2025-29 के सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम से और अधिक बढ़ावा मिला."
उन्होंने आगे कहा कि "दोनों पक्षों ने महाराष्ट्र की एलोरा गुफाओं और पेट्रा स्थल के बीच 'ट्विनशिप एग्रीमेंट' (जुड़वां-स्थल समझौता) को भी अंतिम रूप दिया." यह समझाते हुए कि "इस समझौते के तहत, दोनों पक्ष सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देने और बढ़ाने तथा पर्यटन और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए मिलकर काम करेंगे."
डिजिटल सहयोग को भी संबोधित किया गया, जिसमें मल्होत्रा ने उल्लेख किया कि "दोनों देश एक ही क्षेत्र में एक आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) को अंतिम रूप देकर सफल डिजिटल समाधान साझा करने के क्षेत्र में further सहयोग पर भी सहमत हुए."
