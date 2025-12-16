ETV Bharat / bharat

भारत और जॉर्डन ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 5 अरब डॉलर तक करने का लक्ष्य रखा: विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय की प्रेस कांफ्रेंस. ( ANI )

नई दिल्लीः विदेश मंत्रालय ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की जॉर्डन यात्रा पर विशेष ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और जॉर्डन ने अगले पांच वर्षों में अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. साथ ही उर्वरक, विशेष रूप से फॉस्फेट सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत किया है. यात्रा का विवरण एमईए सचिव (दक्षिण) नीना मल्होत्रा ​​ने साझा किया, जिन्होंने इस यात्रा को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बताते हुए कहा, "37 वर्षों में यह पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा है." उन्होंने कहा कि "यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के साथ भी मेल खाती है." मीडिया को ब्रीफ करते हुए, मल्होत्रा ​​ने कहा कि चर्चाओं में प्रमुख सुरक्षा चिंताओं पर दोनों पक्षों के बीच मजबूत सहमति दिखाई दी. उन्होंने उल्लेख किया कि "जॉर्डन पक्ष ने भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया और आतंकवाद की सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में निंदा की." उन्होंने आगे कहा कि प्रधान मंत्री ने "जॉर्डन के किंग द्वारा कट्टरता-विरोधी प्रयासों और इस्लामी दुनिया में संयम की आवाज के रूप में किए जा रहे अग्रणी प्रयासों की सराहना की."