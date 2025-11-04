भारत और यूरोप को लूनर एक्सप्लोरेशन के अगले युग का नेतृत्व करना चाहिए: पूर्व CNES प्रमुख
Published : November 4, 2025 at 4:40 PM IST
नई दिल्ली: भारत गगनयान के तहत अपने पहले मानवयुक्त कक्षीय मिशन की तैयारी कर रहा है और चंद्रयान-3 की सफलता के बाद महत्वाकांक्षी लूनर एक्सप्लोरेशन जारी रखे हुए है. ऐसे में दुनिया की निगाहें नई दिल्ली की ओर टिकी हैं. इस मशीन पर नजर रखने वालों में यूरोप के सबसे सम्मानित स्पेस लीडर्स में से एक और फ्रांसीसी स्पेस एजेंसी CNES के पूर्व अध्यक्ष जीन-यवेस ले गैल भी शामिल हैं.
ले गैल एरियनस्पेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उन्होंने ESA काउंसिल की अध्यक्षता भी की है. स्पेस में इंटरनेशनल कॉरपोरेशन सहयोग में योगदान देने का उनका लंबा इतिहास रहा है. ईटीवी भारत के साथ एक विशेष बातचीत में ले गैल ने स्पेस एक्सप्लोरेशन के भविष्य, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट से लेकर आगामी लूनर इरकोनॉमी तक और कैसे भारत और यूरोप मिलकर पृथ्वी से परे स्पेस एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट के अगले युग का निर्माण कर सकते हैं. इस बारे में अपने विचार साझा किए.
भारत और यूरोप की समान आकांक्षाएं
ले गैल के अनुसार, "'द टुडे मून' संभवत एक ऐसी परियोजना है जो स्पेस फ्लाइट भरने में सक्षम लगभग सभी देशों को एक साथ लाएगी. भारत निश्चित रूप से इसका हिस्सा है और उसे इसका हिस्सा बनने की आवश्यकता है."
फ्रांस और भारत ने सैटेलाइट डेवलपमेंट, अर्थ ओब्जर्वेशन और क्लाइमेट मॉनिटरिंग के माध्यम से दुनिया के सबसे लंबे स्पेस डेवलपमेंट कॉओपरेशन में से एक स्थापित कर लिया है. ले गैल ने कहा कि नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोनॉटिक फेडरेशन सम्मेलन के बाद इसरो और यूरोपीय स्पेस इको सिस्टम के बीच नए समझौतों पर हस्ताक्षर के बाद यह सहयोग अब और मजबूत होता जा रहा है.
राष्ट्रीय एजेंसियों, बड़ी एयरोस्पेस कंपनियों और बढ़ते स्टार्ट-अप क्षेत्र के जटिल मिश्रण के साथ यूरोप की अपनी संरचना, भारत की वर्तमान प्रगति को प्रतिबिंबित करती है. उन्होंने कहा कि दोनों क्षेत्र, कमर्शियल प्लेयर्स द्वारा संचालित इनोवेशन की लहर का अनुभव कर रहे हैं, जो कभी विशुद्ध रूप से सरकारी क्षेत्र हुआ करता था. उन्होंने कहा, "यूरोप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए वाइब्रेंट है और भारत में मैं वही गति देख रहा हूं."
ले गैल ने भारत की गगनयान ह्यूमन स्पेसफ्लाइट परियोजना की सराहना करते हुए कहा कि यह भारत को 21वीं सदी में स्वतंत्र रूप से स्पेस एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला देश बना देगा. उन्होंने कहा, "यह भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियान की शुरुआत मात्र है, जिस तरह यूरोप अपनी मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता विकसित कर रहा है, उसी तरह हमारे दोनों प्रयास वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे."
चंद्रमा: मानवता का अगला अध्याय
ले गैल का मानना है कि चंद्रमा पर वापस जाना ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन का अगला अध्याय है." उन्होंने बताया कि अपोलो मिशन कुछ घंटों या दिनों तक चलने वाली शॉर्ट विजिट महज एक शुरुआत थी. नई चुनौती एक स्थायी मानवीय उपस्थिति का निर्माण करना है.
अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के विपरीत, जिसे उन्होंने एक शानदार लेकिन मुख्यत राजनीतिक परियोजना बताया, लूनर मिशन को ठोस वैज्ञानिक, औद्योगिक और आर्थिक परिणाम देने होंगे. ले गैल ने स्पष्ट रूप से कहा, "ISS की लागत लगभग 100 अरब डॉलर है, फिर भी निवेश पर प्रतिफल कम रहा है. चंद्रमा पर हमें वास्तविक औद्योगिक और व्यावसायिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए पहले से तैयारी करनी होगी."
उनका मानना है कि यह सरकारों, स्पेस एजेंसियों और निजी उद्योग, तथाकथित 'नॉन-स्पेस सेक्टर' के बीच मजबूत सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है. उनके अनुसार बिजली प्रोडेक्शन से लेकर मटेरियल प्रोडक्शन तक, लूनर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में निजी उद्योगों को शुरू से ही शामिल किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "यह दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होगा. चंद्रमा केवल एक साइंटेफिक डेस्टिनेशन ही नहीं है. यह हाई टेक्नोलॉजी का नया क्षेत्र है."
स्पेस स्टेशन युग से सबक
दशकों के अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर विचार करते हुए ले गैल ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कूटनीति में एक ऐतिहासिक सफलता बताया, जो कॉल्ड वॉर के अंत से उपजी थी, लेकिन व्यावसायिक रूप से कमतर साबित हुई. उन्होंने कहा, "यह स्टेशन औद्योगिक से अधिक राजनीतिक था."
मूल रूप से इंटरनेशन स्पेस स्टेशन की कल्पना जीरो ग्रेविटी में एडवांस मटेरियल और फार्म्यूटिकल्स के निर्माण के लिए एक मंच के रूप में की गई थी, लेकिन उनमें से कई महत्वाकांक्षाएं कभी साकार नहीं हुईं. ले गैल ने कहा, "25 साल बाद हमारे पास खूबसूरत तस्वीरें और अमूल्य सबक हैं कि मनुष्य ओर्बिट में कैसे रह सकते हैं और काम कर सकते हैं."
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कुछ प्राइसलेस बनाया
उन्होंने आगे कहा, "हर एस्ट्रोनॉट की उड़ान नई पीढ़ी की कल्पना को जगाती है. भारत में, लाखों युवा स्पेस में जाना चाहते हैं, यही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की असली विरासत है." अब जब अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन अपने परिचालन काल के अंत के करीब है, ले गैल का कहना है कि अब इसकी कमान चंद्रमा को सौंपी गई है, जो 'अगला सबसे सही कदम' है.
मंगल ग्रह के विपरीत,जो अभी भी एक दूर का सपना है, चंद्रमा स्थायी एक्सप्लोरेशन के लिए पर्याप्त निकट है. उन्होंने कहा, "चंद्रमा तक पहुंचने में केवल तीन या चार दिन लगते हैं. अब चुनौती केवल उतरना नहीं, बल्कि वहा. ठहरना है."
चांद पर परमानेंट उपस्थिति का निर्माण
ले गैल एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां अंतरिक्ष यात्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की सहायता से लंबे समय तक चंद्रमा पर रहेंगे और काम करेंगे. उन्होंने कहा, "पुराने और नए मिशनों के बीच पहला अंतर स्थायित्व का है. जैसे अब हमारे अंतरिक्ष यात्री लगातार अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद रहते हैं, वैसे ही चंद्रमा पर भी जल्द ही स्थायी मानव उपस्थिति होगी."
यह नया 'लूनर बेस' मटेरियल के लिए पूरी तरह पृथ्वी पर निर्भर नहीं होगा. इसके बजाय ले गैल संसाधनों के वास्तविक उपयोग की कल्पना करते हैं, जिसमें चंद्रमा की मिट्टी और खनिजों का उपयोग आवासों के निर्माण, घटकों के निर्माण और यहां तक कि ईंधन उत्पादन के लिए किया जाएगा.
उन्होंने बताया, "लूनर इकोनॉमी के छह प्रमुख क्षेत्र हैं. इनमें एनर्जी, मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, कंपोनेंट, बायोटेक्नोलॉजी और साइंस शामिल हैं. इनमें से प्रत्येक एक पूरी तरह से नए इंडस्ट्रियल इको सिस्टम की नींव रखेगा."
एनर्जी और मटेरियल: लूनर इंडस्ट्री की आधारशिला
एनर्जी के संदर्भ में ले गैल का मानना है कि सौर ऊर्जा सबसे व्यावहारिक प्रारंभिक स्रोत होगी. उन्होंने कहा, "ऊर्जा मूलभूत है. शुरुआत में हम सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे, लेकिन समय के साथ हम अन्य स्वच्छ और टिकाऊ विकल्पों की खोज करेंगे."
उन्होंने सुरक्षा कारणों से परमाणु ऊर्जा की संभावना को खारिज कर दिया, लेकिन लूनर सरफेस पर सीधे सौर ऊर्जा के निर्माण की संभावना पर जोर दिया, जो आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इसके बाद मटेरियल की बारी आती है. शुरुआत में लूनर बेस पृथ्वी से लाए गए मटेरियल से बनाए जाएंगे. लेकिन जल्द ही हम लूनर रिसोर्स का उपयोग शुरू करेंगे, उन्हें बुनियादी ढांचे के निर्माण में ट्रांसफोर्म करेंगे. इससे न केवल लागत कम होगी, बल्कि उन उद्योगों के लिए भी रास्ता खुलेगा जो मटेरियल या प्रोडक्ट्स का पृथ्वी पर निर्यात कर सकेंगे.
ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग: एक नई दौड़ शुरू
ट्रांसपोर्टेशन, चांद पर मटेरियल की आवाजाही और गतिशीलता दोनों के लिए एक और सीमा होगी. ले गैल ने मजाक में कहा कि प्रमुख कार निर्माता पहले से ही 'चांद पर पहली कार' उतारने की होड़ में हैं, लेकिन इस मजाक के पीछे एक गंभीर बात छिपी है. मोबिलिटी सिस्टम, लॉजिस्टिक और ऑटोनॉमस व्हीकल लॉन्ग टर्म ऑपरेशन के लिए महत्वपूर्ण होंगे.
उन्होंने चंद्रमा की परिस्थितियों में घटक निर्माण की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, "चंद्रमा का कम गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल का अभाव इसे हाई- प्रीसीजन कंपोनेंट वाले कंपोनेंट के प्रोडक्शन के लिए आदर्श बनाता है." एडवांस एआई-संचालित सिस्टम निर्माण को स्वचालित कर सकती हैं, जिससे ऐसे पुर्जे बन सकते हैं, जो पृथ्वी पर बने पुर्जों की तुलना में हल्के और मजबूत दोनों होंगे.
बायोटेक ओर मेडिसिन: हेल्थ के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में अंतरिक्ष
ले गैल ने कहा कि स्पेस एक्प्लोरेशन ने हमेशा मेडिसिन को प्रभावित किया है. अब उन्हें उम्मीद है कि चांद अध्ययन इसमें क्रांति लाएंगे. उन्होंने बताया, "जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में समय बिताते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे उनकी हड्डियां कमजोर होती हैं और वापस लौटने पर ठीक हो जाती हैं.इस प्रक्रिया को समझने से पृथ्वी पर ऑस्टियोपोरोसिस और अन्य बीमारियों के इलाज में सफलता मिल सकती है."
चांद- लॉन्ग टर्म मानव स्वास्थ्य अनुसंधान का एक परीक्षण स्थल भी बन सकता है, जो भविष्य में मंगल या उससे आगे के मिशनों के लिए आवश्यक है.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्लानेट्री प्रोटेक्शन की भूमिका
ले गैल ने जोर देकर कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए अनिवार्य होगी. उन्होंने कहा, "अपोलो युग में केवल अंतिम अंतरिक्ष यात्री जो भूविज्ञानी था. वही वास्तव में मूल्यवान नमूने लेकर आया था. भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भूविज्ञानी की भूमिका निभाएगी. आंकड़ों का विश्लेषण करेगी, सही सैंपल चुनेगी और एक्सप्लोरेशन संबंधी निर्णयों का मार्गदर्शन करेगी."
उन्होंने 'प्लानेट्री प्रोटेक्शन' के महत्व पर भी जोर दिया, जिससे खगोलीय पिंडों के सूक्ष्मजीवी संदूषण को रोका जा सके. उन्होंने चेतावनी दी, "हमें चंद्रमा की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि हम पृथ्वी की रक्षा करने में विफल रहे हैं. हमें शुरू से ही स्थायी प्रथाओं को सुनिश्चित करना होगा."
लूनर साइंस से लूनर इकोनॉमी तक
चंद्रमा पर स्थायी उपस्थिति के वैज्ञानिक लाभ अपार हैं. पृथ्वी के रेडियो हस्तक्षेप से मुक्त चंद्रमा का सुदूर भाग, ब्रह्मांड के बेजोड़ दृश्य प्रस्तुत करने वाली शक्तिशाली वेधशालाओं का केंद्र बन सकता है. चंद्र भूकंप विज्ञान वैज्ञानिकों को पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने में भी मदद कर सकता है.लेकिन विज्ञान से परे, ले गैल एक आसन्न आर्थिक क्रांति देख रहे हैं.
उन्होंने कहा, "आज हमारे पास सैटेलाइट लॉनिंच के लिए और ऐप्लीकेशन के लिए एक फलता-फूलता बाजार है, लेकिन लूनर इकोनॉमी अभी तक अस्तित्व में नहीं है और हमें आगे इसी का निर्माण करना होगा." ऊर्जा और निर्माण से लेकर रसद और बायो टेक्वोलॉजी तक, अवसर अपार हैं.
उन्होंने कहा, "लूनर इकोनॉमी का विकास वैश्विक तकनीकी प्रगति को उसी तरह आगे बढ़ाएगा जैसे कभी स्पेस रेस ने किया था और भारत अपने इनोवेशन और लागत-कुशल इंजीनियरिंग के साथ इसके केंद्र में होगा."
नॉन-स्पेस इंडस्ट्री के लिए एक नए मंच के रूप में चंद्रमा
शायद ले गैल का सबसे प्रोएक्टिव तर्क यह है कि चंद्रमा केवल स्पेस एजेंसियों का नहीं होगा. उन्होंने आग्रह किया, "हमें नॉन-स्पेस उद्योगों को भी इसमें शामिल करना होगा." ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक और यहां तक कि कंज्युपर ब्रांडों ने भी इसमें रुचि दिखाई है. उन्होंने कहा, "कल्पना कीजिए कि कोई कंपनी अपना लोगो या प्रोडक्ट चंद्रमा पर लगाती है, यह मार्केटिंग का अंतिम आयाम है, लेकिन प्रतीकात्मकता से परे, ये इंडस्ट्री इनोवेशन को बढ़ावा दे सकते हैं."
उनका मानना है कि शुरुआत से ही नॉन-स्पेस सेक्टर को शामिल करने से लूनर प्रोजेक्ट्स आर्थिक रूप से टिकाऊ बनेंगी, सरकारी बजट पर निर्भरता कम होगी और प्रगति में तेजी आएगी.
भारत-यूरोप सहयोग: अगली बड़ी छलांग
ले गैल ने भारत के लिए एक सशक्त संदेश के साथ समापन किया और कहा कि चंद्रमा पर एक साथ वापस जाना भविष्य की तैयारी का सबसे अच्छा तरीका है. उन्होंने कहा कि भारत और यूरोप पहले ही सैटेलाइट और ऐप्लीकेशन के निर्माण में अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं. अगला कदम इस साझेदारी को ह्यूमन स्पेसफ्लाइट और लूनर इंफ्रास्ट्र्क्टर तक विस्तारित करना है.
उन्होंने कहा, "भारत में क्षमता, महत्वाकांक्षा और कल्पनाशीलता है. यूरोप के पास तकनीक, अनुभव और निजी क्षेत्र की ताकत है. हम मिलकर नए अंतरिक्ष युग को आकार दे सकते हैं,"
जीन-यवेस ले गैल विजन स्पष्ट है, अगली महान मानव बस्ती पृथ्वी पर नहीं, बल्कि चंद्रमा पर होगी और इसे अकेले किसी एक देश द्वारा नहीं बनाया जाएगा. उन्होंने कहा, "चंद्रमा केवल एक स्थान नहीं है. यह हाई टेक्नोलॉजी, सहयोग और स्पेस में मानवता के साझा भाग्य का नया आयाम है."
