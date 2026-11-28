भारत-डेनमार्क संबंधों को मिली नई रफ्तार: 'संयुक्त कार्य योजना 2026-2031' पर लगी मुहर, कई अहम समझौते हुए
नई दिल्ली में भारत और डेनमार्क ने 2026-2031 की संयुक्त कार्य योजना अपनाई तथा संस्कृति, कौशल और वित्तीय सेवाओं के समझौते किए.
Published : November 28, 2026 at 3:43 PM IST
नई दिल्ली: भारत और डेनमार्क ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए महत्वाकांक्षी 'संयुक्त कार्य योजना 2026-2031' को औपचारिक रूप से अपना लिया है. शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित 5वीं भारत-डेनमार्क संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoUs) का आदान-प्रदान किया. यह नई कार्य योजना अगले पांच वर्षों तक दोनों देशों के बहुआयामी सहयोग के लिए एक ठोस रोडमैप तैयार करेगी.
प्रमुख समझौतों पर हुए हस्ताक्षर
विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने इस उच्चस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता की. डॉ. जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि दोनों नेताओं की उपस्थिति में सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा व उद्यमिता के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. इसके अतिरिक्त, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) और डेनमार्क वित्तीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण के बीच भी एक अहम समझौता हुआ है.
'विकसित भारत 2047' और हरित साझेदारी पर जोर
बैठक में दोनों पक्षों ने मौजूदा 'भारत-डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी' की प्रगति की समीक्षा की. अपने शुरुआती संबोधन में डॉ. जयशंकर ने 'विकसित भारत 2047' की विकास यात्रा में डेनमार्क को एक अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया. उन्होंने कहा कि यह साझेदारी डेनमार्क की आधुनिक तकनीकी क्षमताओं को भारत के विशाल बाजार और विकासात्मक प्राथमिकताओं से जोड़ती है.
वार्ता के दौरान जल प्रबंधन, ग्रीन शिपिंग और नवीकरणीय ऊर्जा के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ध्रुवीय अनुसंधान (पोलर रिसर्च), अंतरिक्ष, उद्योग और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा हुई. जयशंकर ने भारत-यूरोपीय संघ (EU) संबंधों को मजबूत करने और भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को शीघ्र पूरा करने में डेनमार्क के निरंतर समर्थन की भी सराहना की.
Today, together with FM Lars Løkke Rasmussen @larsloekke of Denmark, witnessed the exchange of MOUs on Cultural Exchange Programme; Skill Development, Vocational Education & Entrepreneurship, and between India’s International Financial Services Centres Authority & Danish Financial Supervisory Authority. Also adopted the India-Denmark Joint Action Plan 2026–2031, laying the groundwork of our multidimensional cooperation for the next five years. 🇮🇳 🇩🇰— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) November 28, 2026
बेंगलुरु में डेनिश विदेश मंत्री का टेक और एयरोस्पेस दौरा
अपनी भारत यात्रा के दौरान डेनमार्क के विदेश मंत्री रासमुसेन ने बेंगलुरु का भी दौरा किया. वहां उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO), हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), सी-कैंप (C-CAMP) और क्यूपीआईएआई (QpiAI) जैसे देश के प्रमुख अनुसंधान और एयरोस्पेस संस्थानों का भ्रमण किया. रासमुसेन ने कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खरगे और भारत में कार्यरत डेनिश कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी संवाद किया. 'एक्सेस टू टेक टैलेंट इन इंडिया' शीर्षक वाली एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने भारतीय तकनीकी कार्यबल को डेनमार्क के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण संसाधन करार दिया.
यह भी पढ़ें- लोकल से ग्लोबल... छोटे-छोटे शहर बने एक्सपोर्ट हब, देशभर के 770 से अधिक जिलों के यूनिक प्रोडक्ट्स वैश्विक बाजार तक पहुंच रहे