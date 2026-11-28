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भारत-डेनमार्क संबंधों को मिली नई रफ्तार: 'संयुक्त कार्य योजना 2026-2031' पर लगी मुहर, कई अहम समझौते हुए

नई दिल्ली में डेनमार्क के विदेश मंत्री से बातचीत करते डॉ. एस. जयशंकर ( ANI )

नई दिल्ली: भारत और डेनमार्क ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए महत्वाकांक्षी 'संयुक्त कार्य योजना 2026-2031' को औपचारिक रूप से अपना लिया है. शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित 5वीं भारत-डेनमार्क संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoUs) का आदान-प्रदान किया. यह नई कार्य योजना अगले पांच वर्षों तक दोनों देशों के बहुआयामी सहयोग के लिए एक ठोस रोडमैप तैयार करेगी.

प्रमुख समझौतों पर हुए हस्ताक्षर

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने इस उच्चस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता की. डॉ. जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि दोनों नेताओं की उपस्थिति में सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा व उद्यमिता के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. इसके अतिरिक्त, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) और डेनमार्क वित्तीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण के बीच भी एक अहम समझौता हुआ है.