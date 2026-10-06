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मजबूत एक्शन प्लान के बावजूद भारत की AMR लड़ाई में फंडिंग और निगरानी की कमी

नई दिल्ली: भारत ने एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) के लिए अपने नेशनल रिस्पॉन्स को मजबूत किया है, लेकिन घरेलू फंडिंग की कमी, सर्विलांस में कमी और इन्फेक्शन रोकने के इंफ्रास्ट्रक्चर में कमजोरी, पॉलिसी कमिटमेंट को असरदार एक्शन में बदलने में मुख्य चुनौतियां बनी हुई हैं, यह बात बीएमजे पब्लिक हेल्थ में छपे एक नए रीजनल असेसमेंट से पता चली है.

इस स्टडी में 28 एशिया-पैसिफिक देशों के नेशनल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेटा का एनालिसिस किया गया है. यह पहला रीजनल बेसलाइन देता है. इसके आधार पर 2030 तक एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर 2024 यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली पॉलिटिकल डिक्लेरेशन के टारगेट की तरफ हुई प्रोग्रेस को मापा जा सकता है.

बीएमजे पब्लिक हेल्थ का एक इंटरनेशनल, ओपन एक्सेस और पीयर-रिव्यूड जर्नल है. भारत के लिए ये नतीजे खास तौर पर जरूरी हैं क्योंकि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक्स और दूसरी दवाओं के असर को कम कर सकता है, जिससे इलाज फेल होने, लंबी बीमारी, हेल्थकेयर का खर्च और मौतों का खतरा बढ़ जाता है.

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने कहा, 'स्टडी में बताया गया है कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पहले से ही एशिया-पैसिफिक इलाके में काफी बोझ डाल रहा है. 2019 में इस इलाके में लगभग 2.6 मिलियन मौतें एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से जुड़ी थीं, जिनमें से लगभग 688,000 सीधे बैक्टीरियल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से हुईं.'

भारत उन देशों में शामिल है जिन्होंने AMR एक्शन फ्रेमवर्क बनाया है

भारत इस इलाके के उन देशों में शामिल है जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए एक स्ट्रक्चर्ड, मल्टीसेक्टोरल रिस्पॉन्स की ओर बढ़े हैं. असेसमेंट में यह जांचा गया कि क्या देशों के पास नेशनल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक्शन प्लान, मल्टीसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, सर्विलांस सिस्टम और इंसान, जानवर और एनवायरनमेंटल हेल्थ को कवर करने वाले दूसरे उपाय हैं.

मंगलवार को ईटीवी भारत से मशहूर हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. सुनीला गर्ग ने कहा, 'भारत का नेशनल रिस्पॉन्स नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (NAP-AMR) पर आधारित है, जो वन हेल्थ अप्रोच को दिखाता है. इसके तहत इंसानी हेल्थ, जानवर की हेल्थ, खाना, खेती और एनवायरनमेंट में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को एड्रेस किया जाता है.'

रीजनल स्टडी में पाया गया कि डिटेल्ड डेटा जमा करने वाले 28 देशों में से 27 ने कम से कम एक मल्टीसेक्टोरल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस नेशनल एक्शन प्लान को मंज़ूरी दी थी. हालांकि, इन प्लान की क्वालिटी और लागू करने की तैयारी में काफी अंतर था. स्टडी में पाया गया कि 27 प्लान में से केवल 12 की पूरी लागत बताई गई थी, जबकि दो की आंशिक लागत बताई गई थी.

फंडिंग अब भी सबसे बड़ी चुनौती है

मजे की बात यह है कि स्टडी से एक बड़ा मैसेज यह निकलकर आया है कि पॉलिटिकल कमिटमेंट हमेशा फाइनेंशियल कमिटमेंट से मेल नहीं खाता है. जिन 27 देशों ने फाइनेंसिंग की जानकारी दी, उनमें से 15 या 56 फीसदी को घरेलू सोर्स से अपनी कुल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस फंडिंग का 30 फीसदी से भी कम मिला.

डब्ल्यूएचओ मूल्यांकन, फ्लेमिंग फंड, महामारी फंड, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार विभाग, यूएसएआईडी और यूरोपीय संघ समर्थित कार्यक्रमों सहित अंतरराष्ट्रीय भागीदारों पर निरंतर निर्भरता की ओर इशारा करता है. डॉ. गर्ग जो हेल्थ मिनिस्ट्री की एडवाइजरी कमेटी के मेंबर भी हैं, ने कहा, 'भारत के लिए इसके बड़े मतलब हैं क्योंकि देश का साइज, बड़ी आबादी और बड़ा हेल्थकेयर नेटवर्क सर्विलांस, लैबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्फेक्शन की रोकथाम और एंटीमाइक्रोबियल स्टीवर्डशिप प्रोग्राम्स को बनाए रखने के लिए लगातार घरेलू इन्वेस्टमेंट को जरूरी बनाता है.' स्टडी में कहा गया है कि देशों को पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बनाने से आगे बढ़कर पूरी तरह से लागत वाले और फंडेड इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स बनाने की जरूरत है, जिनके टारगेट मापे जा सकें.