मजबूत एक्शन प्लान के बावजूद भारत की AMR लड़ाई में फंडिंग और निगरानी की कमी
भारत ने एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने के लिए एक मल्टीसेक्टोरल फ्रेमवर्क बनाने में तरक्की की है. पढें ईटीवी भारत के गौतम देबरॉय की रिपोर्ट...
Published : October 6, 2026 at 2:33 PM IST
नई दिल्ली: भारत ने एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) के लिए अपने नेशनल रिस्पॉन्स को मजबूत किया है, लेकिन घरेलू फंडिंग की कमी, सर्विलांस में कमी और इन्फेक्शन रोकने के इंफ्रास्ट्रक्चर में कमजोरी, पॉलिसी कमिटमेंट को असरदार एक्शन में बदलने में मुख्य चुनौतियां बनी हुई हैं, यह बात बीएमजे पब्लिक हेल्थ में छपे एक नए रीजनल असेसमेंट से पता चली है.
इस स्टडी में 28 एशिया-पैसिफिक देशों के नेशनल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेटा का एनालिसिस किया गया है. यह पहला रीजनल बेसलाइन देता है. इसके आधार पर 2030 तक एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर 2024 यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली पॉलिटिकल डिक्लेरेशन के टारगेट की तरफ हुई प्रोग्रेस को मापा जा सकता है.
बीएमजे पब्लिक हेल्थ का एक इंटरनेशनल, ओपन एक्सेस और पीयर-रिव्यूड जर्नल है. भारत के लिए ये नतीजे खास तौर पर जरूरी हैं क्योंकि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक्स और दूसरी दवाओं के असर को कम कर सकता है, जिससे इलाज फेल होने, लंबी बीमारी, हेल्थकेयर का खर्च और मौतों का खतरा बढ़ जाता है.
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने कहा, 'स्टडी में बताया गया है कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पहले से ही एशिया-पैसिफिक इलाके में काफी बोझ डाल रहा है. 2019 में इस इलाके में लगभग 2.6 मिलियन मौतें एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से जुड़ी थीं, जिनमें से लगभग 688,000 सीधे बैक्टीरियल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से हुईं.'
भारत उन देशों में शामिल है जिन्होंने AMR एक्शन फ्रेमवर्क बनाया है
भारत इस इलाके के उन देशों में शामिल है जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए एक स्ट्रक्चर्ड, मल्टीसेक्टोरल रिस्पॉन्स की ओर बढ़े हैं. असेसमेंट में यह जांचा गया कि क्या देशों के पास नेशनल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक्शन प्लान, मल्टीसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, सर्विलांस सिस्टम और इंसान, जानवर और एनवायरनमेंटल हेल्थ को कवर करने वाले दूसरे उपाय हैं.
मंगलवार को ईटीवी भारत से मशहूर हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. सुनीला गर्ग ने कहा, 'भारत का नेशनल रिस्पॉन्स नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (NAP-AMR) पर आधारित है, जो वन हेल्थ अप्रोच को दिखाता है. इसके तहत इंसानी हेल्थ, जानवर की हेल्थ, खाना, खेती और एनवायरनमेंट में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को एड्रेस किया जाता है.'
रीजनल स्टडी में पाया गया कि डिटेल्ड डेटा जमा करने वाले 28 देशों में से 27 ने कम से कम एक मल्टीसेक्टोरल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस नेशनल एक्शन प्लान को मंज़ूरी दी थी. हालांकि, इन प्लान की क्वालिटी और लागू करने की तैयारी में काफी अंतर था. स्टडी में पाया गया कि 27 प्लान में से केवल 12 की पूरी लागत बताई गई थी, जबकि दो की आंशिक लागत बताई गई थी.
फंडिंग अब भी सबसे बड़ी चुनौती है
मजे की बात यह है कि स्टडी से एक बड़ा मैसेज यह निकलकर आया है कि पॉलिटिकल कमिटमेंट हमेशा फाइनेंशियल कमिटमेंट से मेल नहीं खाता है. जिन 27 देशों ने फाइनेंसिंग की जानकारी दी, उनमें से 15 या 56 फीसदी को घरेलू सोर्स से अपनी कुल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस फंडिंग का 30 फीसदी से भी कम मिला.
डब्ल्यूएचओ मूल्यांकन, फ्लेमिंग फंड, महामारी फंड, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार विभाग, यूएसएआईडी और यूरोपीय संघ समर्थित कार्यक्रमों सहित अंतरराष्ट्रीय भागीदारों पर निरंतर निर्भरता की ओर इशारा करता है. डॉ. गर्ग जो हेल्थ मिनिस्ट्री की एडवाइजरी कमेटी के मेंबर भी हैं, ने कहा, 'भारत के लिए इसके बड़े मतलब हैं क्योंकि देश का साइज, बड़ी आबादी और बड़ा हेल्थकेयर नेटवर्क सर्विलांस, लैबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्फेक्शन की रोकथाम और एंटीमाइक्रोबियल स्टीवर्डशिप प्रोग्राम्स को बनाए रखने के लिए लगातार घरेलू इन्वेस्टमेंट को जरूरी बनाता है.' स्टडी में कहा गया है कि देशों को पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बनाने से आगे बढ़कर पूरी तरह से लागत वाले और फंडेड इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स बनाने की जरूरत है, जिनके टारगेट मापे जा सकें.
इन्फेक्शन से बचाव एक और बड़ी चिंता
अध्ययन में एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ने से पहले इन्फेक्शन को रोकने की अहमियत पर भी जोर दिया गया है. स्टडी के मुताबिक, हेल्थकेयर सुविधाओं में बेसिक पानी, सैनिटेशन और हाइजीन (WASH) सर्विस इन्फेक्शन को फैलने से रोकने और गैर-ज़रूरी एंटीमाइक्रोबियल इस्तेमाल को कम करने के लिए बहुत जरूरी है.
इसमें कहा गया, 'स्टडी किए गए 28 देशों में से सिर्फ 16 देशों या 57 प्रतिशत ने बताया कि उनकी 75 प्रतिशत से ज़्यादा हेल्थकेयर सुविधाओं में बेसिक सैनिटेशन और हाइजीन (WASH) और वेस्ट सर्विस थीं.'
यह नतीजा एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस और बेसिक हेल्थ-सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच करीबी रिश्ते को दिखाता है. खराब इन्फेक्शन-कंट्रोल तरीकों से हेल्थकेयर से जुड़े इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं, जिससे एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और नतीजतन रेसिस्टेंट ऑर्गेनिज़्म के लिए सेलेक्टिव प्रेशर बढ़ता है.
एंटीबायोटिक के इस्तेमाल और निगरानी को मजबूत करने की जरूरत है
अध्ययन में एक और बड़ी चिंता एंटीमाइक्रोबियल-यूज निगरानी की पहचान की गई है. 28 देशों में से सिर्फ 14 ने नेशनल लेवल पर एंटीमाइक्रोबियल इस्तेमाल या एंटीमाइक्रोबियल-यूज निगरानी करने की रिपोर्ट दी, जबकि 18 ने हॉस्पिटल लेवल पर ऐसी निगरानी की रिपोर्ट दी.
स्टडी में यह भी जांचा गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन एक्सेस ग्रुप में एंटीबायोटिक की खपत का कितना हिस्सा है. एंटीबायोटिक्स जिन्हें आम तौर पर आम इन्फेक्शन के लिए पहली या दूसरी पसंद के इलाज के तौर पर रिकमेंड किया जाता है क्योंकि उनमें ब्रॉड-स्पेक्ट्रम दवाओं की तुलना में कम रेजिस्टेंस पोटेंशियल होता है.
सिर्फ नौ देशों या 33 प्रतिशत ने बताया कि उनके देश में एंटीबायोटिक की खपत का 70 प्रतिशत से ज़्यादा एक्सेस एंटीबायोटिक्स से आया. रिसर्चर्स ने नेशनल जरूरी दवाओं की लिस्ट और इलाज की गाइडलाइंस में विश्व स्वास्थ्य संगठन अवेयर क्लासिफिकेशन- एक्सेस, वॉच और रिजर्व को ज्यादा अपनाने की सलाह दी है. साथ ही यह पक्का किया है कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज़्म से होने वाले इन्फेक्शन वाले मरीज़ों के लिए रिज़र्व एंटीबायोटिक्स उपलब्ध रहें.
भारत की अगली चुनौती: पॉलिसी को एक्शन में बदलना
डॉ. गर्ग ने कहा, 'स्टडी से पता चलता है कि एशिया-पैसिफिक देश एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिस्पॉन्स में एक नए फेज में जा रहे हैं. चुनौती अब सिर्फ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को पब्लिक-हेल्थ के लिए खतरा मानना या नेशनल एक्शन प्लान बनाना नहीं है, बल्कि यह पक्का करना है कि इन प्लान्स को हेल्थकेयर-फैसिलिटी लेवल पर ठीक से फाइनेंस किया जाए, मापा जा सके और लागू किया जाए.'
रिसर्चर्स इस बात पर जोर देते हैं कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलांस, एंटीमाइक्रोबियल स्टीवर्डशिप, इन्फेक्शन की रोकथाम और आउटब्रेक रिस्पॉन्स को अलग-अलग प्रोग्राम के तौर पर देखने के बजाय इंटीग्रेट करने की जरूरत है.