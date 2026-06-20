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AI और STEM टैलेंट हब बना भारत, BCG रिपोर्ट में अमेरिका और यूके के बाद भारत तीसरे स्थान पर

बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत AI और STEM टैलेंट में दुनिया के टॉप-3 देशों में शामिल हो गया है.

India becomes AI and STEM talent hub
AI और STEM टैलेंट हब बना भारत (photo- Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 20, 2026 at 2:56 PM IST

5 Min Read
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हैदराबाद : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दौर में भारत ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम दर्ज की है. दुनिया की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्मों में से एक बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट में भारत दुनिया सबसे बड़े AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और STEM (विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित) टैलेंट केंद्रों में शामिल हो गया है. बीसीजी टॉप टैलेंट ट्रैकर Q2 2026 के अनुसार, भारत अब एआई और STEM टैलेंट के मामले में दुनिया के टॉप-3 देशों में शामिल है.

भारत के लिए यह उपलब्धि इसलिए विशेष है क्योंकि साल 2025 में बहुत स्किल्ड प्रोफेशनल्स की ग्लोबल मोबिलिटी में तेजी से गिरावट आई है, लेकिन भारत मोबिलिटी में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. दुनिया के कुल मोबाइल एआई टैलेंट का करीब 6% और STEM टैलेंट का 7% भारत में है हाई-स्किल्ड वर्कर्स की ग्लोबल रेस में इसकी बढ़ती अहमियत को दिखाता है.

भारत ने एआई टैलेंट शेयर में बड़े डेस्टिनेशन के रूप में साल की सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की है. 2025 में यह बढ़ोतरी 1.3 प्रतिशत पॉइंट की है.

2025 में भारत का इन सभी श्रेणियों में बढ़ा हिस्सा

  • हाई-स्किल्ड टैलेंट: +0.2%
  • STEM टैलेंट: +0.7%
  • AI टैलेंट: +1.3%
  • रिसर्च टैलेंट: +0.3%

विश्व भर में बहुत स्किल्ड प्रोफेशनल्स का मूवमेंट 2024 में 3.7 मिलियन से घटकर 2025 में 3.3 मिलियन हो गया, यह 11.6 प्रतिशत की गिरावट है, या फिर पिछले साल के तुलना में करीब 430,000 कम लोग कम हुए हैं. यह मंदी विशेष रूप से स्पेशलिस्ट्स के बीच बहुत अधिक थी. इसमें STEM टैलेंट मोबिलिटी 13 प्रतिशत, एआई टैलेंट 12 प्रतिशत और रिसर्च प्रोफेशनल्स 19 प्रतिशत कम हुई.

बीसीजी ट्रैकर ने 2025 के आखिर तक 200 से अधिक जगहों पर 221 मिलियन स्किल्ड प्रोफेशनल्स के रियल-टाइम मोबिलिटी डेटा का एनालिसिस किया. वहीं इस साल के एडिशन में एक नई कैटेगरी शुरू की गई, इसमें पीएचडी होल्डर्स वाला रिसर्च टैलेंट जिसे भविष्य में ‘साइंस और इनोवेशन कहां फोकस करेंगे’ इसका एक लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है.

देश के स्तर पर हुए दूसरे खास डेवलपमेंट
यूएई ने लगभग 194,000 बहुत स्किल्ड वर्कर को आकर्षित किया, जिससे मार्केट शेयर में 0.8 प्रतिशत पॉइंट की बढ़त हुई, और अब यह बहुत स्किल्ड और एआई टैलेंट रैंकिंग दोनों में यूके से तेज़ी से आगे निकल रहा है.

सऊदी अरब में किसी भी बड़ी जगह के मुकाबले सबसे ज़्यादा टैलेंट रिटेंशन रेश्यो (2.6x) दर्ज किया गया, जो अपने यहां आने वाले टैलेंट को बनाए रखने में बढ़ती सफलता को दिखाता है. फ्रांस और स्पेन ने सभी टैलेंट कैटेगरी में बढ़त हासिल की, और कई यूरोपियन साथियों के बीच अलग दिखे.

रिसर्च टैलेंट के लिए डेस्टिनेशन के तौर पर जर्मनी तीसरे नंबर पर आ गया है, क्योंकि पीएचडी स्तर के प्रोफेशनल्स के बीच एंग्लोफोन हब्स ने कॉन्टिनेंटल यूरोप को पीछे छोड़ दिया है.

कनाडा, यूके और यूरोपियन देशों में टैलेंट का आना काफी कम हो गया है, अत्यधिक प्रशिक्षित प्रतिभा के मामले में कनाडा सातवें रैंक पर आ गया है. आम कटौती के बावजूद, यूके बहुत स्किल्ड, एआई और रिसर्च एक्सपर्टीज़ के लिए टॉप तीन में बना हुआ है. बहुत स्किल्ड और एआई इंडस्ट्रीज़ में, यूएई तेजी से यूके की बराबरी कर रहा है. स्पेन और फ्रांस ने हर कैटेगरी में सुधार देखा, और रिसर्च टैलेंट में जर्मनी तीसरे स्थान पर आ गया.

पिछले एडिशन में, 2020 के बाद से गतिशीलता में पहली गिरावट पर ज़ोर दिया गया था. अगस्त 2025 तक के डेटा में, बहुत स्किल्ड लोगों के बीच इंटरनेशनल मूवमेंट पिछले साल के मुकाबले 8.5 प्रतिशत कम हो गया. इसका मतलब है कि लगभग 220,000 कम हाई स्किल्ड लोग अपने नए देश में लंबे समय तक या हमेशा के लिए काम करने के इरादे से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिफ्ट हुए.

यह गिरावट उस ट्रेंड के बाद आई जो पिछले रिव्यू में पहले से ही चल रहा था, जब मोबिलिटी बढ़ती रही लेकिन 2023 से 2024 तक 0.4 प्रतिशत धीमी हो गई. बीसीजी रिसर्च 2025 के आखिर तक 200 से ज़्यादा जगहों पर 221 मिलियन बहुत स्किल्ड प्रोफेशनल्स को ट्रैक करता है.

यूएस ने चार में से तीन टैलेंट कैटेगरी में बढ़त हासिल की, लेकिन एआई में हिस्सा गंवा दिया, जो सबसे ज़्यादा रणनीतिक रूप से मुकाबला करने वाली कैटेगरी है. कनाडा टॉप तीन से सातवें नंबर पर आ गया; यूएई, यूके का प्रतिद्वंदी बनकर उभरा. इस एडिशन में एक नई कैटेगरी भी शुरू की गई है: रिसर्च टैलेंट, जिसमें डॉक्टरेट (PhD) डिग्री वाले लोग शामिल हैं, जो मोबाइल टैलेंट पूल के सबसे पढ़े-लिखे हिस्से को दिखाते हैं और यह इस बात का एक बड़ा सूचक है कि भविष्य में साइंस और इनोवेशन कहां फोकस करेंगे.

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