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थाईलैंड में भारत के राजदूत ने की रामोजी फिल्म सिटी की तारीफ, बोले- शानदार और विश्वस्तरीय

पुनीत अग्रवाल ने कई लोकप्रिय स्थानों का भ्रमण किया जिनमें भव्य हवा महल, विश्व-प्रसिद्ध 'बाहुबली' फिल्म सेट और जीवंत प्रिंस स्ट्रीट शामिल हैं.

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थाईलैंड में भारत के राजदूत पुनीत अग्रवाल ने अपने परिवार के साथ हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी का दौरा किया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 26, 2026 at 2:04 PM IST

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हैदराबाद: रामोजी फिल्म सिटी को शानदार और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निर्मित बताते हुए थाईलैंड में भारत के नव-नियुक्त राजदूत पुनीत अग्रवाल ने शहर की अपनी इस यात्रा के दौरान रामोजी फिल्म सिटी की प्रशंसा की.

अपने आधिकारिक 'भारत दर्शन' दौरे के हिस्से के तौर पर पुनीत अग्रवाल ने बुधवार को अपने परिवार के सदस्यों के साथ मशहूर फिल्म सिटी का दौरा किया. वहां पहुंचने पर सितारा होटल में उनका भव्य और पारंपरिक स्वागत किया गया. इसमें तेलुगू परंपराओं की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली. इस गर्मजोशी से भरे स्वागत से आए हुए गणमान्य काफी प्रभावित हुए.

बाद में रामोजी फिल्म सिटी के अधिकारियों ने राजदूत को इस विशाल परिसर में उपलब्ध विभिन्न आकर्षणों और सुविधाओं के बारे में जानकारी दी. अपने दौरे के दौरान अग्रवाल ने कई लोकप्रिय जगहों का भ्रमण किया, जिनमें शानदार हवा महल, विश्व-प्रसिद्ध 'बाहुबली' फिल्म सेट और जीवंत 'प्रिंस स्ट्रीट' शामिल थे. हर जगह ने उस भव्यता और रचनात्मकता को उजागर किया, जिसके लिए रामोजी फिल्म सिटी जानी जाती है.

इस दौरे का एक मुख्य आकर्षण आधुनिक फिल्म-निर्माण तकनीकों का सीधा प्रदर्शन था. राजदूत ने बड़े ध्यान से देखा कि मोशन कैप्चर तकनीक और 3डी फिल्में कैसे बनाई जाती है और इस तरह उन्हें सिनेमा निर्माण के तकनीकी पहलुओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली. फिल्म-निर्माण में कला और तकनीक के मेल को देखकर वे विशेष रूप से प्रभावित हुए.

पुनीत अग्रवाल ने कहा कि यह पूरा परिसर बेहद प्रभावशाली है और अंतरराष्ट्रीय मानकों के बराबर है. उन्होंने बताया कि इस दौरे से उन्हें फिल्म निर्माण की प्रक्रिया और उसके पीछे मौजूद विशाल बुनियादी ढांचे की गहरी समझ मिली. उनके परिवार के सदस्यों ने भी रामोजी फिल्म सिटी प्रबंधन द्वारा किए गए आतिथ्य-सत्कार पर प्रसन्नता व्यक्त की.

वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत पुनीत अग्रवाल जल्द ही थाईलैंड में भारत के राजदूत का कार्यभार संभालने वाले हैं. इस दौरे के दौरान रामोजी फिल्म सिटी के प्रचार विभाग के उपाध्यक्ष ए.वी. राव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

ये भी पढ़ें- हैदराबाद में 'SECURE AI 2026' का सफल आयोजन, रामोजी फिल्म सिटी में जुटे देशभर के आईटी दिग्गज

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