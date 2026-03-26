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थाईलैंड में भारत के राजदूत ने की रामोजी फिल्म सिटी की तारीफ, बोले- शानदार और विश्वस्तरीय

थाईलैंड में भारत के राजदूत पुनीत अग्रवाल ने अपने परिवार के साथ हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी का दौरा किया ( ETV Bharat )