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INDIA गठबंधन का सुप्रीम कोर्ट मार्च आज, राजीव चौक समेत दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट बंद

नई दिल्ली: कांग्रेस द्वारा सुप्रीम कोर्ट तक विरोध मार्च के आह्वान के मद्देनजर सुरक्षा चिंताओं के चलते सोमवार को राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय और पटेल चौक सहित छह दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक प्रवेश और निकास बंद रहेगा. हालांकि, प्रभावित स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी, दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने यह जानकारी दी.

राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, जिसके चलते ये प्रतिबंध लगाए गए हैं. दिल्ली यातायात पुलिस ने भी कई स्थानों पर यातायात बाधित होने और मार्ग परिवर्तन की आशंका जताते हुए एक एडवाइजरी जारी की है.

"सुरक्षा कारणों से, 12 अक्टूबर, 2026 को सुबह 6:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक निम्नलिखित मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा. सुरक्षा एजेंसियां ​​स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यकतानुसार अपडेट साझा किए जाएंगे. हालांकि, सभी संबंधित मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी."

DMRC ने एक पोस्ट में कहा कि सुरक्षा एजेंसियां ​​स्थिति की समीक्षा करेंगी और तदनुसार आगे की जानकारी साझा की जाएगी.

जिन छह स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा, वे हैं पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और बाराखंबा रोड.

इस बीच, दिल्ली यातायात पुलिस ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी, नई दिल्ली और मध्य दिल्ली में कई स्थानों पर संभावित व्यवधानों और मार्ग परिवर्तन की चेतावनी जारी की है.

सलाह के अनुसार, सुबह 6 बजे से स्थिति के अनुसार यातायात परिवर्तन लागू रहेगा. नई दिल्ली और मध्य दिल्ली के कई प्रमुख चौराहों, फ्लाईओवरों और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है. यह सलाह कांग्रेस द्वारा सुप्रीम कोर्ट तक विरोध मार्च के आह्वान के बीच जारी की गई है.

दिल्ली यातायात पुलिस ने अपनी सलाह में कहा, "कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, 12.10.2026 को दिल्ली के निम्नलिखित मार्गों पर यातायात प्रभावित हो सकता है. स्थिति के अनुसार 12.10.2026 को सुबह 6:00 बजे से मार्ग परिवर्तन लागू रहेगा. आम जनता को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित स्थानों और आसपास के मार्गों पर आवागमन प्रभावित रह सकता है."

यात्रियों को संभावित देरी को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां ​​दिन भर स्थिति की समीक्षा करती रहेंगी.

बता दें कि आज विपक्षी नेता और सांसद सोमवार सुबह सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च करने वाले हैं. यह मार्च विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के विरोध में और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर जारी है. कई इंडिया ब्लॉक पार्टियों के नेताओं के भी इस मार्च में शामिल होने और अपनी चिंताओं को उठाने की उम्मीद है.

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