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मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर तीसरे दिन भी उग्र रहा इंडिया गठबंधन: राजघाट पहुंचे राहुल-खड़गे

राजघाट पहुंचे राहुल गांधी-मल्लिकार्जुन खड़गे ( Congress X Handle )

नई दिल्ली: एसआईआर में कथित धांधली, अनियमितताओं के गंभीर आरोपों को लेकर इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा. चुनाव आयोग व केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विपक्ष के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तुरंत इस्तीफे की मांग की. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्ष के सांसदों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ हुंकार भरी.