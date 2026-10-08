मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर तीसरे दिन भी उग्र रहा इंडिया गठबंधन: राजघाट पहुंचे राहुल-खड़गे
इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हमने ईश्वर से प्रार्थना की है कि इस सरकार को सद्बुद्धि दे. पढ़ें पूरी खबर..
Published : October 8, 2026 at 9:17 PM IST
नई दिल्ली: एसआईआर में कथित धांधली, अनियमितताओं के गंभीर आरोपों को लेकर इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा. चुनाव आयोग व केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विपक्ष के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तुरंत इस्तीफे की मांग की. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्ष के सांसदों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ हुंकार भरी.
गुरुवार को दोपहर में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी दलों के कई वरिष्ठ सांसदों ने दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक होटल में बैठक और लंच किया. इसके बाद विपक्षी सांसदों का यह दल बसों में सवार होकर महात्मा गांधी की समाधि राजघाट के लिए रवाना हुआ. कांग्रेस कार्यकर्ताओं, NSUI और अन्य छात्र संगठनों के युवाओं ने कनॉट प्लेस से राजघाट तक राहुल गांधी के काफिले के साथ पैदल मार्च निकाला और लोकतंत्र को बचाने के नारे लगाए. राजघाट पहुंचकर राहुल गांधी और अन्य शीर्ष नेताओं ने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया.
वोट की चोरी बंद हो और सरकार को आए सद्बुद्धि
राजघाट से बाहर आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह हमारा लगातार तीसरे दिन का शांतिपूर्ण प्रदर्शन है. उन्होंने कहा कि आज हम जनता की समस्याओं को उठाने के लिए बाहर निकले थे. बापू की समाधि पर आकर हमने ईश्वर से प्रार्थना की है कि इस सरकार को सद्बुद्धि दे. देश में जो वोट चोरी हो रही है, उसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए, जिन्होंने गलती की है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, जिससे देश के नागरिकों के मतदान के अधिकार की रक्षा हो सके.
महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल जी जैसे अनेक महानायकों ने देश को आजादी दिलाई थी और संविधान के जरिए जनता को अधिकार दिलाए थे। लेकिन मोदी और ज्ञानेश मिलकर 'वोट चोरी' को अंजाम दे रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और संविधान पर हमला है, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसकी रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे।— Congress (@INCIndia) October 8, 2026
यह भी पढ़ें- कश्मीरी गेट से CEO ऑफिस तक AAP का विरोध मार्च, सौरभ भारद्वाज बोले- ''CEC ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए''
सरकार ऑपोजिशन से डर रही है, FIR से नहीं रुकेंगे
राजघाट पर सुरक्षा के कड़े इंतजामों व पुलिस की घेराबंदी पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने सरकार की मंशा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहा है, लेकिन भारी पुलिस बल तैनात करके आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है. परसों राहुल गांधी ने CEC से मिलने की कोशिश की, कल जंतर-मंतर गए और आज राजघाट पहुंचे. लेकिन समझ नहीं आ रहा कि सरकार इतनी डरी हुई क्यों है? विपक्ष को कहीं भी आने-जाने से क्यों रोका जा रहा है. राहुल गांधी FIR से डरने वाले नहीं हैं. आप रोज मुकदमे दर्ज कीजिए, आज राजघाट आने की भी FIR दर्ज कर देंगे तो हमें आश्चर्य नहीं होगा. देश का युवा राहुल गांधी पर भरोसा रखे, यह उनकी लड़ाई है और हम इसी तरह सड़कों पर उतरकर संघर्ष जारी रखेंगे.
यह भी पढ़ें- 10 अक्टूबर जंतर मंतर प्रोटेस्टः दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से विरोध प्रदर्शन में शामिल न होने की अपील की
मौजूदा सरकार अवैध, हम अंत तक लड़ेंगे
वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव आयोग के निष्पक्ष न रहने के कारण मौजूदा सरकार की वैधता पर सवाल खड़े होते हैं. प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाना चाहते थे, लेकिन विपक्ष के विरोध प्रदर्शन ने उनका ध्यान खींच लिया है. राहुल गांधी पर पहले से 45 मुकदमे हैं, आप 100 और कर दीजिए. राहुल गांधी या विपक्ष को FIR से नहीं डराया जा सकता. जब देश के नेता प्रतिपक्ष के साथ 300 से अधिक सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि हम देश की 60% आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. 1857 से शुरू हुई लड़ाई 1947 में जीती गई थी. यह तानाशाही मानसिकता के खिलाफ एक लंबी लड़ाई है और हम अपना हौसला नहीं खोएंगे. जब तक निष्पक्षता बहाल नहीं होती, हमारा सत्याग्रह जारी रहेगा.
यह भी पढ़ें- राहुल और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं पर तीन FIR दर्ज, प्रदर्शन में मारपीट का लगा आरोप