मतदाता सूची से लाखों नाम काटने के खिलाफ ‘इंडिया’ गठबंधन का प्रदर्शन, राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन
INDIA गठबंधन के घटक दलों ने मंगलवार को कश्मीरी गेट से चुनाव आयोग कार्यालय तक जोरदार प्रदर्शन मार्च निकाला.
Published : October 7, 2026 at 8:13 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत मतदाता सूचियों से लाखों नाम हटाए जाने और नागरिकों को नोटिस जारी किए जाने के विरोध में INDIA गठबंधन के घटक दलों ने मंगलवार को कश्मीरी गेट से चुनाव आयोग कार्यालय तक जोरदार प्रदर्शन मार्च निकाला. गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार को राष्ट्रपति के नाम एक लिखित ज्ञापन सौंपा, जिसमें एसआईआर प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की गई है.
लाखों मतदाताओं के नाम काटने पर उठे गंभीर सवाल
प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने बताया कि दिल्ली में एसआईआर की ड्राफ्ट सूची से 47,56,722 (लगभग 32.78 प्रतिशत) मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं, जबकि 33,12,919 नागरिकों को विसंगतियों के नोटिस थमाए गए हैं. गठबंधन का आरोप है कि इतनी बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं को सूची से बाहर करना नागरिकों के संवैधानिक मताधिकार और निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर बड़ा आघात है.
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मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और बैलेट पेपर की मांग
विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की. ज्ञापन में कहा गया है कि चुनाव आयोग के भीतर एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े अहम मुद्दों पर अन्य आयुक्तों द्वारा आपत्तियां दर्ज किए जाने के खुलासे ने आयोग की स्वतंत्रता को संदेहास्पद बना दिया है. इसके अलावा, चुनाव प्रक्रिया में जनता का भरोसा बहाल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह पुनः बैलेट पेपर से चुनाव कराने की पुरजोर मांग की गई है.
इस संयुक्त विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने वाले प्रमुख नेताओं में कांग्रेस से अनिल भारद्वाज व हारुन यूसूफ, सीपीआई (एम) से अनुराग सक्सेना व सुबीर बनर्जी, सीपीआई से प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, सीपीआई (एमएल) से श्वेता, आरएसपी से आर.एस. डागर, एआईएफबी से धर्मेंद्र कुमार, राजद से ऐन अहमद सिद्दीकी, टीएमसी से संजय सरकार और कांग्रेस के चांदनी चौक जिला अध्यक्ष मो. उस्मान शामिल रहे. गठबंधन ने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप कर देश के नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करें.