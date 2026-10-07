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मतदाता सूची से लाखों नाम काटने के खिलाफ ‘इंडिया’ गठबंधन का प्रदर्शन, राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन

गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार को राष्ट्रपति के नाम एक लिखित ज्ञापन सौंपा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत मतदाता सूचियों से लाखों नाम हटाए जाने और नागरिकों को नोटिस जारी किए जाने के विरोध में INDIA गठबंधन के घटक दलों ने मंगलवार को कश्मीरी गेट से चुनाव आयोग कार्यालय तक जोरदार प्रदर्शन मार्च निकाला. गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार को राष्ट्रपति के नाम एक लिखित ज्ञापन सौंपा, जिसमें एसआईआर प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की गई है.