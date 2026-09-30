इंडिया गठबंधन : पांच बड़ी रैलियों की घोषणा, राहुल बोले- बर्बाद करने वालों को सजा दिलाकर रहेंगे
साझा एक्शन प्लान पर जोर. अक्टूबर नवंबर में कई रैलियां आयोजित की जाएंगी. बैलेट पेपर से चुनाव पर सहमति.
Published : September 30, 2026 at 4:02 PM IST
नई दिल्ली : इंडिया गठबंधन की बुधवार को नई दिल्ली में बैठक हुई. इसमें शामिल सभी दलों ने मिलकर काम करने का फैसला किया है. बैठक में नेताओं ने अक्टूबर-नवंबर में पांच बड़ी रैलियां करने की जानकारी दी. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि रैलियों के लिए जगह और तारीखें जल्द ही तय कर ली जाएंगी. उन्होंने कहा कि एक नवंबर को दिल्ली में एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी क्योंकि अब हर कोई मानता है कि राहुल और दीदी 'वोट चोरी' के बारे में जो कहते थे, वह सही था.
इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं का यह पक्का वादा है कि हम यह पक्का करेंगे कि जिन लोगों ने भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद किया है, उन्हें सजा मिले. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने सीनियर हैं या कौन हैं. भारतीय लोकतंत्र इस देश के हर व्यक्ति से बड़ा है. बैठक में यह भावना भी थी कि विपक्ष भारत के लोगों तक यह बात पहुंचाने में काफी सफल रहा है कि चुनाव में धांधली हुई है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया है, और लोगों में - खासकर युवाओं में - विरोध की एक नई भावना पैदा हुई है कि भारत में जो हो रहा है वह गलत है और उसे रोका जाना चाहिए."
राहुल गांधी ने कहा, "मैं विपक्ष के सभी नेताओं से कहना चाहता हूं कि वे भारतीय संविधान के सामूहिक रक्षक हैं और हमारे लिए साथ मिलकर काम करना सम्मान की बात है. हमें भरोसा है कि आने वाले कुछ महीनों में हम देश में बड़े बदलाव लाएंगे."
#WATCH | Delhi | After INDIA alliance meeting, Congress MP & LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi says, "It is the personal commitment of all INDIA leaders that we are going to ensure that the people who have destroyed Indian democracy are punished. It doesn't matter how senior they are,… pic.twitter.com/UlUTggubmv— ANI (@ANI) September 30, 2026
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "असल में, चुनाव आयोग के अंदर दो-तीन लोग सिर्फ मोहरे हैं, जबकि अमित शाह और मोदी उन्हें कठपुतली की तरह नचा रहे हैं... सभी पार्टियों ने मिलकर यह लड़ाई लड़ने की बात कही." उन्होंने उन बिंदुओं की जानकारी दी, जिस पर सहमति बन चुकी है.
- 2 से 8 अक्टूबर तक लोकतंत्र बचाओ मार्च- इसमें देशभर में सेव डेमोक्रेसी मार्च निकालने का किया गया फैसला. जिला स्तर पर प्रदर्शन. मकसद चुनाव प्रक्रिया, मतदाता सूची और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों को जनता के बीच उठाना.
- 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग तक मार्च - विपक्षी सांसद चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च करेंगे.
- राष्ट्रपति से मिलने का मंगेंगे समय.
इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "उन्हें (सीईसी ज्ञानेश कुमार) तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए. आइए लोकतंत्र को बचाएं और लोगों की सुरक्षा व वोटिंग के अधिकारों को सुरक्षित करें... ये हमारे संवैधानिक अधिकार हैं. लोगों के प्रति हमारी यह जिम्मेदारी है. अगर लोग वोट नहीं दे रहे हैं, अगर उनके वोट लूटे जा रहे हैं और उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है, तो देश किस ओर जाएगा? इसलिए, हमारी गुजारिश है... यह हमारी मांग है. हमारी जोरदार मांग है."
VIDEO | Delhi: Addressing a press conference after INDIA bloc meeting, former West Bengal CM Mamata Banerjee, says, " he (cec gyanesh kumar) must resign immediately. let us save the democracy and make the security of the people, the voting rights... it is our constitutional… pic.twitter.com/LX5By031Lp— Press Trust of India (@PTI_News) September 30, 2026
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को भविष्य के चुनावों के लिए एसआईआर से पहले वाली वोटर लिस्ट का इस्तेमाल करने और ईवीएण की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की वकालत की. साथ ही, उन्होंने विपक्षी इंडिया गठबंधन में एकता और एक साझा एक्शन प्लान पर जोर दिया. गठबंधन की बैठक में अपनी शुरुआती बात रखते हुए खड़गे ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए और वोटर लिस्ट में "दखल" देने वाली ताकतों के खिलाफ गवाह (अप्रूवर) बन जाना चाहिए.
कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि सीईसी की "पोल पूरी तरह खुल चुकी है." खड़गे ने कहा, "उनके दो साथी सदस्यों ने 10 महीनों में 14 बार लिखा है ! इससे उनकी ईमानदारी और इरादों पर सवाल उठता है. इसलिए, उन्हें उनके पद से हटा दिया जाना चाहिए. अगर उनमें जरा भी संवैधानिक या नैतिक शर्म बची है, तो वे खुद इस्तीफा देंगे और उन ताकतों के खिलाफ गवाह बनेंगे जो हमारी वोटर लिस्ट में दखल दे रही हैं." उन्होंने जोर देकर कहा कि विपक्षी समूह पारदर्शिता की जगह गोपनीयता को हावी नहीं होने देगा. उन्होंने बैठक में कहा, "और हम अपने गणतंत्र के बुनियादी सिद्धांत -- एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य -- को कमजोर नहीं होने देंगे."
बैठक में शामिल होने वाली पार्टियों में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी(शरद पवार गुट), शिवसेना (उद्धव गुट), राष्ट्रीय जनता दल, सीपीएम(एम), सीपीआई, जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सीपीआई एमएल, आईयूएमएल, केरल कांग्रेस (एम), मारुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, विदुथलाई चिरुथिगल काची, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, केरल कांग्रेस (जैकोब) और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक शामिल थे. राज्यसभा के निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल भी बैठक में शामिल हुए. बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और के.सी. वेणुगोपाल, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी मौजूद थीं.
बैठक की जरूरत क्यों महसूस हुई
#WATCH | Delhi | After the INDIA alliance meeting, Congress President Mallikarjun Kharge says, " in reality, two or three individuals within the election commission are merely pawns, while amit shah and modi are manipulating them like puppets...all the parties spoke about fighting… pic.twitter.com/FixDlPHEnZ— ANI (@ANI) September 30, 2026
यह बैठक एक अखबार की उस रिपोर्ट के कुछ दिनों बाद हो रही है जिसमें कहा गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) से जुड़े फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताई थी. उनका कहना था कि ये फैसले और आदेश उनकी जानकारी या सिफारिश के बिना जारी किए गए थे. एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अपने दो आयुक्तों की आपत्तियों के कारण आलोचनाओं का सामना कर रहे चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी भी संस्थान में विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय और टिप्पणियां होना सामान्य बात है. साथ ही, आयोग ने यह भी कहा कि उसके सभी आदेशों को पूरी कानूनी मान्यता प्राप्त है और वे तय कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार ही जारी किए जाते हैं.
कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने जोर देकर कहा कि वोट और जनादेश, दोनों ही जनता के हैं. उन्होंने कहा, "इसलिए सरकार की असली ताकत जनता के हाथों में ही होती है. आज हमारा काम यह पक्का करना है कि हमारे लोकतंत्र में भारत की जनता ही सबसे बड़ी और निर्विवाद ताकत बनी रहे."
उन्होंने सुझाव दिया कि इंडिया गठबंधन को यह मांग करनी चाहिए कि भविष्य के चुनावों में प्री-एसाईआर वोटर लिस्ट का इस्तेमाल हो. उन्होंने कहा कि गठबंधन की पार्टियों को वोटर लिस्ट में हर बदलाव के समय "पूरी पारदर्शिता" की मांग करनी चाहिए, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र और बूथ के हिसाब से नाम जोड़ने, हटाने और सुधारने की जानकारी शामिल हो. खड़गे ने यह भी कहा कि किसी भी वैध वोटर का नाम लिस्ट से हटाने से पहले उन्हें उचित सूचना और कारण बताया जाना चाहिए, और अपील करने का असरदार तरीका भी होना चाहिए.
उन्होंने यह भी कहा कि पार्टियों को यह मांग करनी चाहिए कि योग्य वोटरों को प्रशासनिक खामियों, अधूरे कागजात या जानकारी की कमी के कारण लिस्ट से बाहर न किया जाए. ईवीईएम की जगह बैलेट से वोटिंग की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि युवा नागरिकों, खासकर पहली बार वोट देने वालों के लिए वोटर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान और सुलभ होनी चाहिए. खड़गे ने संस्थागत जवाबदेही और ऐसे चुनाव आयोग पर भी जोर दिया जिस पर सभी राजनीतिक दलों का भरोसा हो. उन्होंने कहा, "जब नागरिकों के बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार दांव पर हों, तो इंडिया गठबंधन की पार्टियों को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए. इसलिए हमें इस बैठक से एक स्पष्ट कार्ययोजना लेकर निकलना चाहिए."
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और एक ऐसा देश है जिसकी लोकतांत्रिक परंपराएं एक सरल लेकिन गहरे सिद्धांत पर बनी हैं - देश की सरकार चुनने में हर नागरिक की आवाज़ बराबर होनी चाहिए.
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