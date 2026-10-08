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इंडिया ब्लॉक के ओडिशा बंद से आम जनजीवन प्रभावित, बाजार बंद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाएं बाधित

इंडिया ब्लॉक के ओडिशा बंद से आम जनजीवन प्रभावित ( ETV Bharat )

भुवनेश्वर: कांग्रेस के नेतृत्व में I.N.D.I.A. गठबंधन की ओर से आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे के लिए ओडिशा बंद का आह्वान किया गया. इसमें एसआईआर के साथ-साथ एमएमडीआर एक्ट, टेक्स्टबुक की गलतियों और बाढ़ सहायता समेत कई बातों को मुद्दा बनाया गया. इस दौरान राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया.

ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (OPCC) और इंडिया ब्लॉक की पार्टियां जिनमें सीपीआई, सीपीआई(एम), सीपीआई(एमएस) लिबरेशन, फॉरवर्ड ब्लॉक, एनसीपी (शरद पवार), समाजवादी पार्टी और आरजेडी इसमें शामिल हैं. इन दलों के कई नेता सुबह 6 बजे से सड़कों पर उतर आए. भुवनेश्वर में विधानसभा और मुख्यमंत्री के घर के पास बड़े प्रदर्शन किए गए. कई बड़े शहरी इलाकों में सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई.

ओडिशा में इंडिया गठबंधन का बंद आज (ETV Bharat) पब्लिक ट्रांसपोर्ट और यात्रा गाड़ियों के बंद होने से यात्रा में दिक्कतें आने की आशंका है. धरना और सड़क जाम से स्टेट और नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही में रुकावट आ सकती है. लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को सलाह दी जाती है कि जब तक जरूरी न हो, यात्रा न करें. मार्केट और बिजनेस प्रभावित कमर्शियल मार्केट, रिटेल दुकानें और प्राइवेट ऑफिस बंद रह सकते हैं या उनमें स्टाफ कम हो सकता है, खासकर दिन के पहले हिस्से में. विपक्ष ने ट्रेड एसोसिएशन और बिजनेस ग्रुप से अपनी मर्जी से मदद करने की अपील की है. स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पूरे राज्य में स्कूल बंद करने का कोई सरकारी ऑर्डर जारी नहीं किया गया है, लेकिन स्टूडेंट्स की सेफ्टी पक्का करने के लिए कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और कॉलेज रोड ब्लॉक होने की वजह से ऑनलाइन क्लास या देर से खोल सकते हैं. कौन सी सर्विस जारी रहेगी 12 घंटे के बंद के दौरान इमरजेंसी सर्विस पर कोई असर नहीं पड़ेगा. एम्बुलेंस और इमरजेंसी मेडिकल गाड़ियां चलती रहेंगी. हॉस्पिटल, दवा की दुकानें और हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर खुले रहेंगे. फायर सर्विस, पानी और बिजली की सप्लाई जारी रहेगी. दूध और जरूरी खाना बांटने वाली वैन.