इंडिया ब्लॉक के ओडिशा बंद से आम जनजीवन प्रभावित, बाजार बंद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाएं बाधित
कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी पार्टियां ओडिशा में नए माइनिंग कानून, स्कूल की किताबों में गलतियों और एसआईआर के खिलाफ विरोध कर रही है.
Published : October 8, 2026 at 10:50 AM IST
भुवनेश्वर: कांग्रेस के नेतृत्व में I.N.D.I.A. गठबंधन की ओर से आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे के लिए ओडिशा बंद का आह्वान किया गया. इसमें एसआईआर के साथ-साथ एमएमडीआर एक्ट, टेक्स्टबुक की गलतियों और बाढ़ सहायता समेत कई बातों को मुद्दा बनाया गया. इस दौरान राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया.
ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (OPCC) और इंडिया ब्लॉक की पार्टियां जिनमें सीपीआई, सीपीआई(एम), सीपीआई(एमएस) लिबरेशन, फॉरवर्ड ब्लॉक, एनसीपी (शरद पवार), समाजवादी पार्टी और आरजेडी इसमें शामिल हैं. इन दलों के कई नेता सुबह 6 बजे से सड़कों पर उतर आए. भुवनेश्वर में विधानसभा और मुख्यमंत्री के घर के पास बड़े प्रदर्शन किए गए. कई बड़े शहरी इलाकों में सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई.
पब्लिक ट्रांसपोर्ट और यात्रा
गाड़ियों के बंद होने से यात्रा में दिक्कतें आने की आशंका है. धरना और सड़क जाम से स्टेट और नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही में रुकावट आ सकती है. लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को सलाह दी जाती है कि जब तक जरूरी न हो, यात्रा न करें.
मार्केट और बिजनेस प्रभावित
कमर्शियल मार्केट, रिटेल दुकानें और प्राइवेट ऑफिस बंद रह सकते हैं या उनमें स्टाफ कम हो सकता है, खासकर दिन के पहले हिस्से में. विपक्ष ने ट्रेड एसोसिएशन और बिजनेस ग्रुप से अपनी मर्जी से मदद करने की अपील की है.
स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन
पूरे राज्य में स्कूल बंद करने का कोई सरकारी ऑर्डर जारी नहीं किया गया है, लेकिन स्टूडेंट्स की सेफ्टी पक्का करने के लिए कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और कॉलेज रोड ब्लॉक होने की वजह से ऑनलाइन क्लास या देर से खोल सकते हैं.
कौन सी सर्विस जारी रहेगी
12 घंटे के बंद के दौरान इमरजेंसी सर्विस पर कोई असर नहीं पड़ेगा. एम्बुलेंस और इमरजेंसी मेडिकल गाड़ियां चलती रहेंगी. हॉस्पिटल, दवा की दुकानें और हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर खुले रहेंगे. फायर सर्विस, पानी और बिजली की सप्लाई जारी रहेगी. दूध और जरूरी खाना बांटने वाली वैन.
सुरक्षा का इंतजाम
ओडिशा होम डिपार्टमेंट, सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिटेंडेंट (SP) को सख्त कानून-व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया गया है. जरूरी जगहों, रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनलों और सरकारी ऑफिस की जगहों पर और पुलिस फोर्स तैनात की गई है.
बंद के पीछे क्या मांगें हैं?
विपक्ष ने दावा किया है कि नया लागू हुआ माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड कंट्रोल) अमेंडमेंट एक्ट राज्य के नेचुरल रिसोर्स के अधिकारों का अतिक्रमण करता है. आर्थिक ऑटोनॉमी को कमजोर करता है और मिनरल से भरपूर जमीन पर रहने वाले लोकल आदिवासी समुदायों को खतरे में डालता है.
CEC ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा
एसआईआर वोटर लिस्ट प्रोसेस के बारे में शिकायतें मिलने के बाद गठबंधन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे की मांग कर रहा है.
स्कूल की किताबों में गलतियां
विपक्ष ने क्लास एक से 8वीं तक की किताबों में मिली बड़ी गलतियों के लिए राज्य सरकार की आलोचना की है, और पॉलिटिकल जिम्मेदारी और सिस्टमैटिक एजुकेशनल सुधारों की मांग की है.
BJD का बंद के आह्वान से दूरी
नवीन पटनायक की अगुवाई वाली बीजेडी ने इंडिया ब्लॉक के बंद के आह्वान से दूर रहने का फैसला किया है. बीजेडी प्रेसिडेंट ने बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्षी गठबंधन से बराबर दूरी बनाए रखने का फैसला किया है.
इस बीच विपक्षी गठबंधन ने बंद को सफल बनाने के लिए कल राजधानी में मशाल जुलूस निकाला. कांग्रेस भवन से शुरू हुआ मशाल जुलूस बनीबिहार, रसूलगढ़, बामिखाल, सिमल चक, समंतरपुर होते हुए राजमहल चक पहुंचा. इंडिया ब्लॉक ने मशाल जुलूस के जरिए लोगों से शांति से बंद को सफल बनाने की अपील की. बंद के आह्वान का असर आज संबलपुर में भी देखा जा सकता है. संबलपुर शहर में दुकानें, बाजार, स्कूल, कॉलेज और बिजनेस की जगहें आज सुबह 6 बजे से बंद हैं.
संबलपुर जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज सुबह जिला अध्यक्ष अमित गुरु के नेतृत्व में संबलपुर रेलवे स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस ने बैरिकेडिंग करके प्रदर्शनकारियों को स्टेशन में घुसने नहीं दिया. हालांकि, कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेलवे लाइन पर विरोध प्रदर्शन किया और उन्हें पुलिस ने उठा लिया.