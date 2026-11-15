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अमेरिका-चीन में घट रही पर भारत में 10% बढ़ी शराब की खपत; अपने देश में 7 करोड़ लोगों को नशे की बुरी लत

भारत में शराब की बिक्री में रिकॉर्ड बढ़ोतरी. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद (EB Prime Team) : Alcohol Sales Growth : अमेरिका-चीन जैसे देशों में शराब की मांग में गिरावट आ रही है. जबकि भारत में साल 2026 के शुरुआती 6 महीनों में 10% तक शराब की डिमांड बढ़ गई. अपने देश में हर कैटेगरी की शराब बिक्री में इजाफा दर्ज किया गया है. ब्रिटेन की ड्रिंक्स रिसर्च फर्म IWSR की हाल की रिपोर्ट में ऐसी कई जानकारियां सामने आईं हैं. वहीं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक रिपोर्ट में मुताबिक देश में करीब 7 करोड़ लोग नशे की लत के शिकार हैं. 6 साल में इस तरह के 39.91 लाख लोगों का इलाज भी कराया जा चुका है.

IWSR की रिपोर्ट में साल 2026 में जनवरी से लेकर जून तक दुनिया के करीब 21 बड़े शराब बाजारों का आकलन किया गया. इसमें पता चला कि इन बाजारों के मुकाबले भारत में शराब की बिक्री काफी तेज रही. IWSR की कुछ महीने पहले जारी एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक अगले 10 साल में ग्लोबल लेवल पर शराब की बिक्री में गिरावट आने की उम्मीद है. वहीं मौजूदा दौर में शराब उद्योग कई चुनौतियों का भी सामना कर रहा है.