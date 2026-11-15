अमेरिका-चीन में घट रही पर भारत में 10% बढ़ी शराब की खपत; अपने देश में 7 करोड़ लोगों को नशे की बुरी लत
Alcohol Sales Growth in India : ब्रिटेन की ड्रिंक्स रिसर्च फर्म IWSR की रिपोर्ट; कोलंबिया-दक्षिण अफ्रीका-ब्राजील में भी बढ़ी शराब की बिक्री.
Published : November 15, 2026 at 5:03 PM IST
हैदराबाद (EB Prime Team) : Alcohol Sales Growth : अमेरिका-चीन जैसे देशों में शराब की मांग में गिरावट आ रही है. जबकि भारत में साल 2026 के शुरुआती 6 महीनों में 10% तक शराब की डिमांड बढ़ गई. अपने देश में हर कैटेगरी की शराब बिक्री में इजाफा दर्ज किया गया है. ब्रिटेन की ड्रिंक्स रिसर्च फर्म IWSR की हाल की रिपोर्ट में ऐसी कई जानकारियां सामने आईं हैं. वहीं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक रिपोर्ट में मुताबिक देश में करीब 7 करोड़ लोग नशे की लत के शिकार हैं. 6 साल में इस तरह के 39.91 लाख लोगों का इलाज भी कराया जा चुका है.
IWSR की रिपोर्ट में साल 2026 में जनवरी से लेकर जून तक दुनिया के करीब 21 बड़े शराब बाजारों का आकलन किया गया. इसमें पता चला कि इन बाजारों के मुकाबले भारत में शराब की बिक्री काफी तेज रही. IWSR की कुछ महीने पहले जारी एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक अगले 10 साल में ग्लोबल लेवल पर शराब की बिक्री में गिरावट आने की उम्मीद है. वहीं मौजूदा दौर में शराब उद्योग कई चुनौतियों का भी सामना कर रहा है.
शराब बाजार के विशेषज्ञों के मुताबिक बढ़ती महंगाई के कारण लोगों के पास जरूरी खर्च के लिए भी पैसे कम पड़ जा रहे हैं. समय के साथ लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत होते जा रहे हैं. इसके कारण दुनिया के कई देशों में शराब पीने में लोगों की रुचि कम हुई है. अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और चीन आदि देशों में युवा वर्ग ने भी शराब से दूरी बनानी शुरू कर दी है. वहीं दूसरी और भारत में इस मामले में एक अलग ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है.
भारत में हर कैटेगरी में बढ़ी शराब की बिक्री : IWSR (International Wine and Spirits Record) की हाल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर कैटेगरी की शराब की बिक्री में इजाफा देखा गया है. साल 2026 में जनवरी से लेकर जून तक यह ट्रेंड सामने आया. इन महीनों के दौरान बिना अल्कोहल वाली बियर की बिक्री में 25% का बंपर उछाल आया. इसके अलावा सामान्य बियर की बिक्री में भी 16% की बढ़त दर्ज की गई.
भारत में रेडी-टू-ड्रिंक की बिक्री भी 12% बढ़ी : अंतरराष्ट्रीय वाइन और स्पिरिट्स रिकॉर्ड की रिपोर्ट बताती है कि अपने देश में रेडी-टू-ड्रिंक (प्री-मिक्स कॉकटेल) की बिक्री साल 2026 में जनवरी से लेकर जून तक 12% बढ़ी है. इसके अलावा ब्लेंडेड स्कॉच व्हिस्की की खपत में भी 8% की तेजी आई है. इसी क्रम में स्टिल वाइन में 2% जबकि फोर्टिफाइड वाइन की बिक्री में भी 7% का उछाल देखा गया. वोदका और जिन दोनों वैरायटी की बिक्री में 6%-6% का इजाफा देखा गया है. रम और नॉन-कॉग्नेक ब्रांडी में 3%-3% जबकि भारतीय व्हिस्की की बिक्री में 4% की ग्रोथ आई.
कोलंबिया-ब्रिटेन में भी बढ़ी शराब की बिक्री : इंटरनेशनल वाइन एंड स्पिरिट्स रिकॉर्ड (IWSR) के साल 2026 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के प्रमुख शराब बाजारों में भारत में सबसे तेज ग्रोथ देखने को मिली है. साल 2026 के शुरुआती 6 महीनों में भारत में शराब की खपत में 10% की बढ़ोतरी हुई. कोलंबिया इस मामले में दूसरे स्थान पर रहा. वहां 6 महीने में शराब की बिक्री में 9% का इजाफा हुआ. इसी तरह दक्षिण अफ्रीका 5%, ब्राजील में 3% जबकि ब्रिटेन में 2% की मामूली बढ़त देखने को मिली.
अमेरिका में 4% तक घटी शराब की खपत : IWSR की रिपोर्ट में मुताबिक वैश्विक शराब की खपत में दुनिया के 21 प्रमुख शराब बाजारों की हिस्सेदारी करीब 76% है. इन प्रमुख बाजारों में शराब की कुल खपत में 1% की गिरावट दर्ज की गई है. वहीं दुनिया के 2 सबसे बड़े शराब बाजार अमेरिका में साल 2026 के शुरुआती 6 महीनों (जनवरी से लेकर जून तक) में शराब की खपत में 4% जबकि चीन में 3% की गिरावट आई है.
भारत में क्यों बढ़ रही शराब की बिक्री? : शराब बाजार के एक्सपर्ट के मुताबिक भारत में शराब की बिक्री में उछाल आने के पीछे कई फैक्टर जिम्मेदार हैं. मौजूदा समय अपने देश में युवाओं की संख्या ज्यादा है. लोगों की कमाई भी पहले से बढ़ी है. इससे सस्ते की जगह लोग प्रीमियम ब्रांड को चुन रहे हैं. छोटे कस्बों या गांवों के मुकाबले शहरों में शराब की दुकानें, रेस्तरां और प्रीमियम ब्रांड्स आसानी से मिल जाते हैं. शहरी समाज में शराब पीने को लेकर कोई संकोच की भावना भी नहीं रहती है.
शराब बेचने में दक्षिण भारतीय राज्यों का दबदबा : भारतीय मादक पेय कंपनियों के परिसंघ (CIABC) और राज्यों के आबकारी विभागों के वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारत में बनने वाली विदेशी शराब (IMFL) की कुल बिक्री में दक्षिण भारत के राज्य सबसे आगे हैं. कर्नाटक में सालाना 6.88 करोड़ केस (डिब्बे-एक केस में करीब 9 लीटर शराब) शराब की बिक्री होती है. इसी के साथ यह राज्य देशभर में टॉप पर है. 6.47 करोड़ केस की बिक्री के साथ तमिलनाडु देशभर में दूसरे स्थान पर है.
शराब बिक्री में तेलंगाना तीसरे, आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पर : CIABC, राज्यों के आबकारी विभागों आदि के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में तेलगांना में 3.71 करोड़ केस शराब की बिक्री हुई थी. इसी के साथ भारत में बनने वाली विदेशी शराब की बिक्री में यह राज्य देशभर में तीसरे स्थान पर रहा. इसी क्रम में 3.55 करोड़ केस शराब बिक्री के साथ आंध्र प्रदेश पूरे देश में चौथे, जबकि 2.71 करोड़ केस शराब बिक्री के साथ महाराष्ट्र पांचवें पायदान पर रहा.
साल 2029 तक नशे के अवैध कारोबार को खत्म करने की तैयारी : भारत में कानूनी रूप से भले ही शराब की बिक्री बढ़ी है, लेकिन नशे की ज्यादा लत और इसका अवैध कारोबार बड़ी मुसीबत बना हुआ है. इसे देखते हुए पहली बार जिला स्तर पर नशे के सेवन का राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराया जा रहा है. इसकी रिपोर्ट 2027 में आएगी. इससे हर जिले के लिए अलग रणनीति बन सकेगी. केंद्रीय गृह मंत्री ने 31 दिसंबर 2029 तक देश से नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है. प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के मुताबिक देशभर में 7 करोड़ लोग बुरी तरह नशे की गिरफ्त में हैं. साल 2020 से अब तक नशे में डूबे 39.91 लाख लोगों का इलाज कराया जा चुका है.
35 करोड़ से अधिक लोगों को किया जा चुका जागरूक : PIB के मुताबिक नशे के खिलाफ देशव्यापी लड़ाई के तहत 15 अगस्त, 2020 को 272 जिलों से शुरू किए गए नशा मुक्त भारत अभियान को 15 अगस्त, 2023 से देश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया. 10 नवंबर 2026 तक इस अभियान के जरिए 35.84 करोड़ से अधिक लोगों को जागरूक किया जा चुका है, सहायता केंद्रों पर इलाज और परामर्श लेने वालों की सालाना संख्या वर्ष 2020-21 में 2.08 लाख थी. वर्ष 2025-26 में चार गुना से ज्यादा बढ़कर 9.11 लाख के पार पहुंच गई है.
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