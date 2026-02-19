AI Summit 2026 में पीएम मोदी बोले- भारत नई टेक्नोलॉजी बनाता भी है और अपनाता भी है

ETV Bharat / bharat

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी का विजन टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना है.

February 19, 2026

नई दिल्ली: भारत में आज गुरुवार को इंडिया एआई (AI) इंपैक्ट समिट 2026 का औपचारिक उद्घाटन हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे हैं. बता दें, इस दौरान करीब 60 से ज्यादा देशों की भागीदारी देखने को मिली. एआई समिट (AI Summit 2026) में AI गवर्नेंस, सॉवरेन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा की जाएगी.

इससे पहले पीएम मोदी ने इस समिट में शामिल हुए सभी मेहमानों का स्वागत किया. समिट के उद्घाटन समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला समेत कई राष्ट्रों के राष्ट्रध्यक्ष शामिल हुए. इनके अलावा एआई समिट 2026 में 500 से ज्यादा एआई लीडर्स, 100 से ज्यादा सरकार के प्रतिनिधि, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष. 60 मंत्री, 150 से ज्यादा शिक्षाविद, शोधकर्ता और सैकड़ों एक्सपर्टस भी इस समिट का हिस्सा बने.

पीएम मोदी के दिनभर के कार्यक्रम की बात करें तो तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे. वहीं, शाम को कई CEO के साथ राउंडटेबल बैठकें भी शामिल हैं. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस अवसर पर कहा कि भारत पीएम मोदी के टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के विजन को पूरा करने के लिए सभी के साथ मिलकर काम करेगा. उन्होंने आगे कहा कि ग्लोबल साउथ में पहले AI समिट और अब तक के सबसे बड़े AI समिट में आपका स्वागत है. इसमें 118 देशों ने हिस्सा लिया है. इस समिट को सफल बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद. पीएम नरेंद्र मोदी का मानना ​​है कि टेक्नोलॉजी की असली कीमत यह पक्का करने में है कि इसके फायदे आम लोगों तक पहुंचें. वैष्णव ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री का विजन टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना, इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना, इसे सभी के लिए आसान बनाना है.

उन्होंने कहा कि हम कंप्यूट को एक पब्लिक गुड मानते हैं. पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप में, हमने एक कॉमन कंप्यूट प्लेटफॉर्म बनाया है, जहां हम अपने स्टार्टअप्स, एकेडेमिया, रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स को बहुत ही सस्ते रेट पर 38,000 GPUs का एक्सेस दे रहे हैं. हम इस कॉमन कंप्यूट प्लेटफॉर्म में और 20,000 GPUs जोड़ेंगे. AI के फायदों का फायदा उठाते हुए, हमें खतरों को कम करने के लिए मिलकर हल भी खोजने होंगे. AI के दिल में इंसानी सुरक्षा और इज्ज़त को रखकर, हम पूरे भरोसे के साथ आगे बढ़ सकते हैं. साथ मिलकर, इस समिट के जरिए और सभी मिलकर की गई कोशिशों और हमारे प्रधानमंत्री के विजन के ज़रिए, आइए हम इंसानों का, इंसानों द्वारा और इंसानों के लिए एक AI भविष्य बनाएं.

उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि नमस्ते, इस शानदार शहर में, इस शानदार देश में हमारा स्वागत करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा आयोजित किए गए इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट (AI Impact Summit 2026) के लिए 2024 के अपने स्टेट विजिट के बाद वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है. मैक्रों ने कहा कि 10 साल पहले, मुंबई में एक स्ट्रीट वेंडर बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता था. कोई पता नहीं, कोई कागजात नहीं, कोई एक्सेस नहीं और आज वही वेंडर अपने फोन पर पेमेंट लेता है.

उन्होंने कहा कि भारत ने कुछ ऐसा बनाया है जो दुनिया के किसी और देश ने नहीं बनाया है. 1.4 बिलियन लोगों के लिए एक डिजिटल पहचान. एक पेमेंट सिस्टम जो अब हर महीने 20 बिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है. एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसने 500 मिलियन डिजिटल हेल्थ ID जारी किए हैं. ये रहे नतीजे. वे इसे इंडिया स्टैक ओपन इंटरऑपरेबल सॉवरेन कहते हैं. यह समिट इसी बारे में है. हम साफ तौर पर एक बहुत बड़ी तेजी की शुरुआत में हैं, और आपने अपने इंटरवेंशन के दौरान इसे पूरी तरह से बताया.

