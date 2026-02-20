ETV Bharat / bharat

अब डीपफेक का शिकार नहीं होंगे आपः भारत ने बनाया ऐसा टूल जो सेकंडों में पकड़ेगा AI का झूठ

असली खतरे की ओर इशारा करते हुए तिवारी ने कहा कि संकट सिर्फ नकली कंटेंट का नहीं है, बल्कि भरोसे का खत्म होना है. उन्होंने कहा, "जब लोग असली और नकली मीडिया के बीच फर्क नहीं कर पाएंगे, तो सार्वजनिक विश्वास, संस्थागत विश्वसनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा-सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा."

उन्होंने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "यह हर क्षेत्र के लिए एक गंभीर खतरा है. आज इनका इस्तेमाल राजनीतिक दुष्प्रचार और चुनावों में हस्तक्षेप, 'वॉयस क्लोनिंग' के जरिए वित्तीय धोखाधड़ी, अधिकारियों के नाम पर फर्जीवाड़ा और कंपनियों पर साइबर हमलों के लिए किया जा रहा है. इसके अलावा, इनका उपयोग किसी की छवि बिगाड़ने, चरित्र हनन, डिजिटल उगाही और साइबर उत्पीड़न के लिए भी होता है."

डीपफेक के खतरों का जिक्र करते हुए 'पाई-लैब्स' (pi-labs) के संस्थापक और सीईओ अंकुश तिवारी ने कहा कि डीपफेक अब सिर्फ एक प्रयोग नहीं रह गए हैं; इनका पैमाना बढ़ गया है, ये सस्ते हैं और इतने असली लगते हैं कि आसानी से धोखा दे सकते हैं.

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को समिट को संबोधित करते हुए डीपफेक पर गहरी चिंता जताई थी. उन्होंने एक वैश्विक मानक की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि डीपफेक और मनगढ़ंत कंटेंट समाज में अस्थिरता ला रहे हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल दुनिया में कंटेंट पर 'प्रमाणिकता का लेबल' होना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या वास्तविक है और क्या एआई (AI) द्वारा बनाया गया है.

नई दिल्लीः भारत मंडपम में चल रहे 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' में एक भारतीय डीप-टेक स्टार्टअप का बूथ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. यह स्टार्टअप लोगों को 'डीपफेक' के बारे में जागरूक कर रहा है. यहां आने वाले लोगों को यह दिखाया जा रहा है कि डिजिटल दुनिया में सत्यता और अखंडता बनाए रखने के लिए 'डीपफेक' की पहचान करना कितना जरूरी है.

'ऑथेंटिफाई' अन्य डीपफेक डिटेक्शन इंजनों से कैसे अलग है?

सीईओ अंकुश तिवारी ने बताया, "'ऑथेंटिफाई' पारंपरिक डीपफेक डिटेक्शन टूल्स से बिल्कुल अलग है. पांच पेटेंट और सात IEEE शोध पत्रों के साथ, हमारा डिटेक्शन इंजन केवल सतही दृश्यों की जांच नहीं करता, बल्कि फॉरेंसिक पैटर्न विश्लेषण पर आधारित मौलिक शोध पर काम करता है."

उन्होंने कहा कि सामान्य क्लासिफायर पर निर्भर रहने के बजाय, हम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित परिणाम देने के लिए सिंथेटिक जनरेशन (AI द्वारा बनाए गए) के गहरे पैटर्न और विसंगतियों का विश्लेषण करते हैं.

तिवारी ने आगे कहा, "सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 'पाई-ऑथेंटिफाई' को भारतीय डेटा पर प्रशिक्षित किया गया है, इसे भारतीय संदर्भ के लिए बनाया गया है और इसका नियंत्रण भी भारत के पास है. यह 'बिल्ड इन इंडिया, एआई फॉर द वर्ल्ड' के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए उच्च सटीकता सुनिश्चित करता है."

सीईओ ने कहा, "हमारे समाधान डीपफेक डिटेक्शन, मल्टीमॉडल इंटेलिजेंस फ्यूजन और उन्नत ऑडियो-वीडियो फॉरेंसिक विश्लेषण तक फैले हुए हैं, जो बिखरे हुए डिजिटल संकेतों को मिशन-क्रिटिकल वातावरण के लिए उपयोगी जानकारी में बदलने में मदद करते हैं."

'डीपफेक' के बारे में जानकारी देते कंपनी के अधिकारी. (ETV Bharat)

अंकुश तिवारी ने बताया, "pi-labs राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और कानून प्रवर्तन के लिए खास तौर पर स्वदेशी एआई सिस्टम बना रहा है. हमारा ध्यान सामान्य एआई पर नहीं, बल्कि उन 'मिशन-क्रिटिकल' इंटेलिजेंस तकनीकों पर है जिन्हें विशेष रूप से रक्षा और आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों की जमीनी जरूरतों के लिए डिजाइन किया गया है. हम भारत में महाराष्ट्र की महासाइबर जैसी कई राज्य और केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं."

एक सवाल के जवाब में तिवारी ने कहा, "डीपफेक खतरों से जुड़े मामलों में हमारे काम को सार्वजनिक पहचान मिली है, जिसमें भारत की कई मशहूर हस्तियों को डीपफेक के गलत इस्तेमाल से बचाने के मामले भी शामिल हैं. pi-labs ने उन मामलों में सहयोग किया है जहां हस्तियों को छेड़छाड़ किए गए कंटेंट के जरिए निशाना बनाया गया था. उदाहरण के लिए, पायल गेमिंग मामले में, pi-labs ने डीपफेक की पुष्टि और विश्लेषण में मदद की ताकि पूरी जांच में सहयोग मिल सके और कंटेंट की असलियत स्पष्ट हो सके."

डीपफेक पर प्रधानमंत्री की टिप्पणियों का हवाला देते हुए, सीईओ ने कहा, "डीपफेक अब सिर्फ इंटरनेट के प्रयोग नहीं रह गए हैं, बल्कि वे लोकतंत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा और जन-विश्वास के लिए एक वास्तविक खतरा बन चुके हैं. इसलिए प्रधानमंत्री द्वारा इस मुद्दे को उठाना समय की मांग भी है और बेहद जरूरी भी."

उन्होंने आगे कहा, "लोगों को यह जानने के लिए एक भरोसेमंद तरीके की जरूरत है कि क्या असली है और क्या एआई (AI) द्वारा बनाया गया है. लेकिन इन लेबल्स के पीछे मजबूत तकनीकी सिस्टम, फॉरेंसिक जांच और पारदर्शी सत्यापन का साथ होना अनिवार्य है."

कैसे पहचानें डीपफेक. (ETV Bharat)

तिवारी ने अंत में जोड़ा, "भारत के पास जिम्मेदार एआई गवर्नेंस के मामले में 'बिल्ड इन इंडिया, बिल्ट फॉर द वर्ल्ड' दृष्टिकोण के जरिए दुनिया का नेतृत्व करने का एक वास्तविक अवसर है. pi-labs में हम इसी विजन पर काम कर रहे हैं और स्वदेशी डीपफेक डिटेक्शन तकनीक बना रहे हैं, जिसका एकमात्र लक्ष्य डिजिटल भरोसे को फिर से कायम करना और उसे सुरक्षित रखना है."

