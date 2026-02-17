भारत मंडपम से दुनिया तक: मुंगेर के युवा ने AI से भाषा की दीवार तोड़कर गढ़ी ‘आत्मनिर्भर डिजिटल क्रांति’
अनिमेष गुप्ता का स्टार्टअप न सिर्फ तकनीकी नवाचार की मिसाल है, बल्कि डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के बढ़ते कदमों का प्रतीक भी है.
Published : February 17, 2026 at 7:18 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इंपैक्ट समिट-2026 में जहां दुनिया भर की बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां अपने उत्पाद प्रदर्शित कर रही हैं, वहीं एक भारतीय स्टार्टअप ने आत्मनिर्भर डिजिटल भविष्य की मजबूत झलक पेश की है.
डाकिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की इस कंपनी ने ऐसा AI-आधारित मीटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जो भाषा की बाधा खत्म कर संवाद को बेहद आसान बना देता है. कंपनी के फाउंडर व सीईओ अनिमेष गुप्ता मूल रूप से बिहार के मुंगेर जिले से हैं. साधारण परिवार से आने वाले अनिमेष ने पढ़ाई के बाद नौकरी के दौरान ही इस तकनीक की जरूरत महसूस की. विदेशी प्लेटफॉर्म पर निर्भरता कम करने का संकल्प लिया. इसी सोच ने उन्हें स्टार्टअप शुरू करने की प्रेरणा दी.
भाषाई बाधा खत्म करने वाला प्लेटफॉर्म: डाकिया का सबसे बड़ा फीचर इसकी रियल-टाइम मल्टीलिंगुअल क्षमता है. यदि मीटिंग में अलग-अलग राज्यों के लोग अपनी-अपनी भाषाओं में बोल रहे हों, तो यह प्लेटफॉर्म तुरंत उसी भाषा को यूजर की पसंदीदा भाषा में ट्रांसक्राइब करता है. इससे अंग्रेज़ी या अन्य भाषा न जानने वाले लोग भी आसानी से डिजिटल संवाद का हिस्सा बन सकते हैं. इसके साथ ही AI असिस्टेंट मीटिंग के प्रमुख बिंदुओं की स्वतः पहचान कर सार तैयार करता है. इससे टास्क मैनेजमेंट, निर्णय-ट्रैकिंग व रिकॉर्ड रखने में काफी सुविधा मिलती है. यदि कोई व्यक्ति मीटिंग में शामिल नहीं हो पाया, तो वह बाद में AI से पूरी चर्चा की जानकारी प्राप्त कर सकता है.
सुरक्षा व स्वदेशी तकनीक पर जोर: अनिमेष ने बताया कि प्लेटफॉर्म को सरकारी साइबर-सुरक्षा मानकों के अनुसार विकसित किया गया है. ये विभिन्न सुरक्षा ऑडिट व प्रमाणन प्रक्रियाओं से गुजर चुका है, जिससे संवेदनशील मीटिंग भी सुरक्षित तरीके से की जा सकती हैं. उनका मानना है कि हर देश को अपना डिजिटल इकोसिस्टम होना चाहिए, जिससे संकट की स्थिति में बाहरी निर्भरता से बचा जा सके. वे कहते हैं कि भारत आईटी सेवाओं का निर्यात लंबे समय से कर रहा है अब समय आईटी उत्पादों के वैश्विक विस्तार का है.
स्टार्टअप से ग्लोबल विस्तार तक की तैयारी: 2020 में स्थापित कंपनी का उत्पाद पिछले ढाई वर्षों से बाजार में सक्रिय है. सरकारी व निजी क्षेत्र की कई संस्थाएं इसका उपयोग कर रही हैं. शिक्षा क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल ऑनलाइन कक्षाओं व अभिभावक-शिक्षक बैठकों में किया जा रहा है. आगे कंपनी हेल्थकेयर, रियल-एस्टेट व अंतरराष्ट्रीय बाजार खासतौर पर अफ्रीका व मिडिल ईस्ट में विस्तार की योजना बना रही है.
अनिमेष गुप्ता की यात्रा इस बात का उदाहरण है कि साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला युवा भी तकनीक व दृढ़ संकल्प के बल पर वैश्विक स्तर का उत्पाद बना सकता है. उनका स्टार्टअप न सिर्फ तकनीकी नवाचार की मिसाल है, बल्कि डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के बढ़ते कदमों का प्रतीक भी बन रहा है.
