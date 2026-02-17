AI समिट में उमड़ी भीड़, विजिटर्स बोले- अच्छी पहल, लेकिन एंट्री में लगा समय
दिल्ली भारत मंडपम में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के दूसरे दिन समिट में उत्साह व भीड़ दोनों देखने को मिली.
Published : February 17, 2026 at 2:55 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के दूसरे दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. पहले दिन जहां कुछ अव्यवस्थाओं को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जताई थी, वहीं दूसरे दिन व्यवस्थाओं में कुछ सुधार देखने को मिला. हालांकि भारी भीड़ के कारण एंट्री गेट पर लंबी कतारें जरूर लगी रहीं. कई विजिटर्स को अंदर जाने के लिए इंतजार करना पड़ा.
आईटीपीओ के गेट नंबर-10 से विजिटर्स को प्रवेश दिया गया, लेकिन मेट्रो स्टेशन से लेकर गेट तक लंबी लाइन लगी रही. कई लोगों ने बताया कि उन्हें आधे से एक घंटे तक इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद वे अंदर जाकर समिट का दौरा कर सके. सहारनपुर से आए अमित कौशिक ने आयोजन को एक अच्छा कदम बताया.
AI समिट में उमड़ी भीड़: उन्होंने कहा कि अच्छा इनिशिएटिव है जो सरकार ने लिया है, लेकिन अभी बहुत अर्ली स्टेज में है. लोग पॉजिटिव सोच के साथ आते हैं कि कुछ नया देखने को मिलेगा. हेल्थकेयर सेक्टर में एआई का इस्तेमाल देखना दिलचस्प है. कार्डियक व क्रिटिकल सर्जरी में यह मददगार हो सकता है, लेकिन अभी समय लगेगा.
AI समिट में काफी एक्सपोजर: एआई समिट में प्रतियोगिता में भाग लेने आए कानिष ने कहा कि उन्हें यहां काफी एक्सपोजर मिला. उन्होंने बताया की हम कल भी आए थे, आज भी आए. यहां बहुत लोग हैं और स्टार्टअप्स के साथ बातचीत करने का मौका मिला. हमने कई लोगों से लिंक्डइन शेयर किया. बहुत कुछ सीखने को मिला।.भीड़ ज्यादा थी, हमें करीब आधा घंटा लाइन में लगना पड़ा, लेकिन अंदर अनुभव अच्छा रहा.
मध्य प्रदेश के जबलपुर से आए योगेश जाटव ने कहा कि यह आयोजन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा की आज के दौर में एआई जरूरी चीज बन रही है. जैसे इंसान के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे ही भविष्य में एआई जरूरी होगा. यहां आकर लगा कि देश बदल रहा है. युवा नई तकनीक की तरफ बढ़ रहा है. प्रदर्शनी और स्टॉल अच्छी तरह लगे हैं और कई देशों की भागीदारी भी दिख रही है. कुल मिलाकर दूसरे दिन समिट में उत्साह व भीड़ दोनों देखने को मिले. विजिटर्स ने इसे सीखने और नेटवर्किंग का अच्छा मंच बताया, जबकि एंट्री और भीड़ प्रबंधन में और सुधार की जरूरत भी महसूस की.
ये भी पढ़ें-
- राजधानी दिल्ली में सुरक्षा का 'महाजाल': AI कैमरों व एंटी-ड्रोन सिस्टम के पहरे में 'इंडिया-एआई इंपैक्ट समिट
- राजधानी दिल्ली में सुरक्षा का 'महाजाल': AI कैमरों व एंटी-ड्रोन सिस्टम के पहरे में 'इंडिया-एआई इंपैक्ट समिट
- AI Summit 2026: दिल्ली में 5 दिनों का 'ट्रैफिक लॉकडाउन', NDMC उपाध्यक्ष ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा