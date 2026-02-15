'इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट 2026' सोमवार से: सुंदर पिचाई और बिल गेट्स की मौजूदगी में भारत रचेगा नया इतिहास
यह शिखर सम्मेलन वैश्विक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली नामों को एक साथ लाएगा.
नई दिल्ली: भारत एक ऐतिहासिक वैश्विक तकनीकी कार्यक्रम की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है. 'इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट 2026' (India-AI Impact Summit 2026) 16 फरवरी से राष्ट्रीय राजधानी में शुरू हो रहा है. यह पहली बार है जब 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इतना बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है.
यह पांच दिवसीय शिखर सम्मेलन 16 से 20 फरवरी तक भारत मंडपम सहित प्रमुख स्थानों पर आयोजित होगा. इसे वैश्विक एआई गवर्नेंस और सहयोग के क्षेत्र में एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है. इस सम्मेलन में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रमुख तकनीकी अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और नीति निर्माता जुट रहे हैं. यह आयोजन इस बात का प्रतीक है कि भारत कितनी तेज़ी से जिम्मेदार, समावेशी और मानव-केंद्रित एआई के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा है.
वैश्विक नेतृत्व और भागीदारी
इस अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में वैश्विक समुदाय का प्रभाव और भागीदारी का स्तर इसकी भू-राजनीतिक (geopolitical) महत्ता और तकनीकी महत्व को दर्शाता है. इसमें लगभग 20 देशों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें इमैनुएल मैक्रों (फ्रांस), लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा (ब्राजील), पेड्रो सांचेज़ (स्पेन) और डिक शूफ (नीदरलैंड) जैसी हाई-प्रोफाइल हस्तियां शामिल हैं.
अन्य प्रमुख प्रतिभागियों में शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान (UAE), नवीनचंद्र रामगुलाम (मॉरीशस), अनुरा कुमारा दिसानायके (श्रीलंका) और शेरिंग तोबगे (भूटान) के नाम भी शामिल हैं.
इसके अलावा, 45 से अधिक देशों के मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सहित कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस विचार-विमर्श में शामिल होंगे.
टेक दिग्गज और उद्योग जगत की बड़ी हस्तियां
यह शिखर सम्मेलन वैश्विक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली नामों को एक साथ लाएगा. सुंदर पिचाई (Google), सैम ऑल्टमैन (OpenAI), डेमिस हसाबिस (Google DeepMind) और डारियो अमोदेई (Anthropic) जैसी जानी-मानी हस्तियां इसमें शामिल होंगी. इसके अलावा, अन्य वैश्विक ब्रांडों के शीर्ष अधिकारी जैसे मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, क्रिस्टियानो एमन और ब्रैड स्मिथ (Microsoft) भी उपस्थित रहेंगे.
दुनिया भर से 40 से अधिक कंपनियों के कार्यकारी अधिकारी और सीईओ इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं. अनुमान है कि इस शिखर सम्मेलन के दौरान 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 8.3 लाख करोड़ रुपये) से अधिक के सहयोग और निवेश से जुड़ी घोषणाएं की जाएंगी.
AI क्षेत्र में भारत का रणनीतिक समय
इस शिखर सम्मेलन के साथ ही भारत ने खुद को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया है, जहां एआई उसके विकास के केंद्र में होगा. भारत दुनिया का लगभग 20% डेटा पैदा करता है और यहां 70 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं. साथ ही, भारत दुनिया के सबसे बड़े एआई टैलेंट पूल में से एक का घर है. इसलिए, भारत एआई-आधारित उत्पादों और सेवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण नवाचार केंद्रों में से एक बनने के लिए पूरी तरह तैयार है.
19 फरवरी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मुख्य भाषण से पहले 35-40 प्रमुख सीईओ के साथ बैठक कर सकते हैं. यह 5-दिवसीय शिखर सम्मेलन तीन मुख्य स्तंभों-लोग (People), ग्रह (Planet) और प्रगति (Progress) पर आधारित है. इसका आयोजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर होगा, जिसमें 'भारत मंडपम' और 'सुषमा स्वराज भवन' शामिल हैं.
जिम्मेदार और समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ध्यान
इस शिखर सम्मेलन का सबसे मुख्य फोकस 'जिम्मेदार और समावेशी एआई' पर होगा. पांच दिनों के दौरान सैकड़ों प्रेजेंटेशन के जरिए कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी. जैसे- एआई को सुरक्षित तरीके से कैसे बनाया और इस्तेमाल किया जाए; एआई के इस्तेमाल की नैतिकता; इसे विनियमित (Regulate) करने के लिए गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाना; डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना और 'सॉवरेन एआई' (Sovereign AI) की स्थापना करना।
इसके अलावा, यह सम्मेलन 'ग्लोबल नॉर्थ' (विकसित देश) और 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देश) के प्रतिभागियों को एक मंच प्रदान करेगा, ताकि वे एआई के माध्यम से होने वाले सामाजिक बदलावों को सामने ला सकें। इसमें 'एआई कॉमन्स' (AI Commons), भरोसेमंद एआई टूल्स, साझा कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त व शासन जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष एआई अनुप्रयोगों (Applications) पर चर्चा शामिल है।
नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं से लेकर उद्योग जगत के नेताओं और नागरिक समाज तक, विभिन्न हितधारकों की उपस्थिति का उद्देश्य वैश्विक दूरियों को पाटना और एआई तकनीकों तक सबकी समान पहुँच को बढ़ावा देना है।
कौशल विकास, समावेशिता और जमीनी स्तर तक पहुँच
उच्च स्तरीय नीतिगत चर्चाओं के अलावा, यह शिखर सम्मेलन जमीनी स्तर पर समावेशिता और क्षमता निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित करता है. इस दौरान 'युवा एआई फॉर ऑल' जैसी पहलों का प्रदर्शन किया जाएगा, जो छात्रों और पेशेवरों के बीच एआई की बुनियादी समझ पैदा करने वाला एक मुफ्त कार्यक्रम है.
आगामी नवाचार चुनौतियां जैसे- 'एआई फॉर ऑल', 'एआई बाय हर' और 'युवाई' (YUVAi) युवा इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स और महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों के लिए नए अवसर पैदा करेंगे. ये प्रतिभागी न केवल बड़े नकद पुरस्कारों के लिए, बल्कि अंतरराष्ट्रीय पहचान के लिए भी प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे.
यह शिखर सम्मेलन भारत के एआई ईकोसिस्टम के भीतर बड़े पैमाने पर निवेश और साझेदारी को प्रोत्साहित करने का एक माध्यम भी बनेगा. दुनिया भर की कंपनियां एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च और स्टाफ के विकास में निरंतर निवेश के माध्यम से भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही हैं.
साथ ही, डेटा सेंटर उद्योग, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की नीतियों ने वैश्विक कंपनियों के बीच भारत की स्थिति को और मजबूत किया है. अब भारत नई तकनीक विकसित करने के लिए दुनिया भर की कंपनियों की पसंदीदा जगह बन गया है.
विशेषज्ञों का मानना है कि यह शिखर सम्मेलन भारत के लिए एक नया 'टर्निंग पॉइंट' साबित हो सकता है. इसके जरिए भारत खुद को सिर्फ एक बाजार के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है, जो एआई के नियमों, मानकों और इसके शासन के ढांचे को तय करने में बड़ी भूमिका निभाएगा.
सुरक्षा और लॉजिस्टिक व्यवस्थाएं
इस आयोजन के हाई-प्रोफाइल स्वरूप को देखते हुए, प्रशासन ने पूरी राष्ट्रीय राजधानी में कड़ी सुरक्षा और यातायात नियंत्रण लागू किया है. दिल्ली पुलिस ने शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थलों और वीवीआईपी (VVIP) रूटों के आसपास के व्यस्त इलाकों में यातायात की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है.
शिखर सम्मेलन शुरू होने से पहले, सभी यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लेनी चाहिए और सार्वजनिक परिवहन (जैसे दिल्ली मेट्रो) का उपयोग करते समय देरी या व्यवधान की उम्मीद रखनी चाहिए.
