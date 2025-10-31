भारत के AI क्लासरूम: कक्षा तीन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने की साहसिक योजना
कक्षा तीन से एआई पढ़ाने का भारत का प्रयास एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है, लेकिन शिक्षकों की तैयारी और डेटा सुरक्षा को लेकर सवाल हैं.
Published : October 31, 2025 at 7:33 PM IST
सुरभि गुप्ता
नई दिल्ली: भारत अपनी शिक्षा प्रणाली में दशकों से चले आ रहे सबसे महत्वाकांक्षी सुधारों में से एक के लिए तैयार है. नए शैक्षणिक सुधारों के तहत 2026-27 शैक्षणिक वर्ष से कक्षा तीन से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा.
शिक्षा मंत्रालय के अनुसार यह पहल भारतीय स्कूलों के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF) 2023 और नेशनल ऐजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के साथ तालमेल बिठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो डिजिटल साक्षरता और 21वीं सदी के कौशल पर केंद्रित हैं.सरकार इसे एक दूरदर्शी कदम बता रही है, लेकिन इसके कार्यान्वयन, सुरक्षा और युवा शिक्षार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों पर इसके प्रभाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं.
फ्यूचर रेडी विजन
इस संबंध में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य अवधेश कुमार झा ने कहा, "कक्षा तीन से स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग (AI और CT) को शामिल करना शिक्षा में एक अग्रणी मील का पत्थर है."
उन्होंने यह भी कहा, "इस पहल का उद्देश्य सभी बच्चों में तकनीक के नैतिक और सूचित उपयोग के कौशल का विकास करना और शुरुआती वर्षों से ही बच्चों की रचनात्मकता, प्रॉब्लम सोल्विंग स्किल और डिजिटल फ्लुएंसी को बढ़ावा देना है."
नए ढांचे के तहत आठ साल की उम्र से ही छात्रों को AI क्या है, मशीन लर्निंग किसे कहते और एथिक्स क्यों महत्वपूर्ण है यह बताया जाएगा. पाठों में स्टोरी-बेस्ड, व्यावहारिक शिक्षण के माध्यम से कम्प्यूटेशनल थिंकिंग, पैटर्न पहचान, डेटा जागरूकता और तकनीक के क्रिएटिव ऐप्लीकेशन का मिश्रण होगा.
एमिटी इंटरनेशनल स्कूल वसुंधरा की प्रधानाचार्य डॉ भावना कुलश्रेष्ठ ने कहा, "हमारे छात्र कक्षा 1 से 10 तक पहले से ही AI सीख रहे हैं." IIT मद्रास के कार्तिक रमन के नेतृत्व वाली एक सीबीएसई समिति को पाठ्यक्रम तैयार करने का काम सौंपा गया है. सरकार के NISHTHA फ्रेमवर्क के तहत लर्निंग मटेरियल और टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल दिसंबर 2025 तक तैयार होने की उम्मीद है.
एक करोड़ शिक्षकों को एआई सिखाना असली मुद्दा
हालांकि, ये विचार भविष्य की सोच पर आधारित हैं, लेकिन इन्हें लागू करने की प्रक्रिया बहुत बड़ी है. भारत में एक करोड़ से ज़्यादा स्कूली शिक्षक हैं और उनमें से कई शिक्षकों को एआई टूल्स का सीमित अनुभव है.
एआई विशेषज्ञ साक्षर दुग्गल का कहना है, "बुनियादी स्तर पर जोर कोडिंग पर नहीं, बल्कि इसके पीछे की सोच को विकसित करने पर होना चाहिए. कम्प्यूटेशनल थिंकिंग का अर्थ है समस्याओं को हल करना, पैटर्न को पहचानना और तार्किक रूप से सोचना सीखना. एआई कंपोनेंट का ध्यान छात्रों को मशीनों के सीखने, डेटा के उपयोग और नैतिकता के महत्व के बुनियादी विचारों से परिचित कराने पर होना चाहिए."
शिक्षा मंत्रालय ने पहले ही पायलट कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं, जो शिक्षकों को पाठ योजना और संसाधन डिज़ाइन के लिए एआई टूल्स का उपयोग करने की अनुमति देते हैं और 2019 से इंटेल, आईबीएम और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ साझेदारी में 10,000 से ज़्यादा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है.
फिर भी भारत के विशाल और असमान शिक्षा परिदृश्य में इस प्रशिक्षण का विस्तार करना एक बड़ी चुनौती है. दुग्गल ने कहा, "शिक्षकों की तत्परता ही तय करेगी कि कक्षाओं में एआई सफल होगा या निजी स्कूलों तक ही सीमित रहेगा."
क्या हम एआई को बहुत जल्दी सिखा रहे हैं?
नीति निर्माता इसे एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, लेकिन माता-पिता और शिक्षाविद पूछ रहे हैं कि क्या बच्चों को इतनी कम उम्र में एआई से परिचित कराना सुरक्षित है? गुरुग्राम की एक अभिभावक प्रिया अरोड़ा ने कहा, "मुझे गर्व है कि मेरा बच्चा कुछ अत्याधुनिक सीखेग,। लेकिन मुझे यह भी आश्चर्य है कि क्या एआई से कम उम्र में परिचित होने से बच्चे उपकरणों पर अत्यधिक निर्भर हो जाएंगे? क्या वे स्वतंत्र रूप से सोचना बंद कर देंगे?"
अहमदाबाद के एक पिता रमेश पटेल भी उनकी चिंताओं को दोहराते हैं, "क्या मेरे बच्चे का डेटा, उसका सीखने का प्रदर्शन या एआई उपकरणों का उपयोग, किसी तृतीय-पक्ष सिस्टम द्वारा संग्रहीत या उपयोग किया जाएगा? वह जानकारी कितनी सुरक्षित है?"
विशेषज्ञों का कहना है कि ये चिंताएं जायज हैं. राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ अमित दुबे चेतावनी देते हैं कि डेटा प्राइवेसी को एक बाद की बात नहीं बनना चाहिए. उन्होंने कहा, "छात्रों के सीखने का डेटा एकत्र करने वाले किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को सख्त सहमति और गुमनामी मानदंडों का पालन करना चाहिए."
दुबे आगे कहते हैं, "हमारा उद्देश्य बच्चों को एआई-साक्षर बनाना है, न कि एआई पर निर्भर. छोटे छात्रों के लिए, तर्क, नैतिकता और ज़िम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, न कि एल्गोरिदम और कोडिंग पर. वास्तव में, असली चुनौती यह होगी कि ये छात्र उस तकनीक का कितनी जिम्मेदारी से उपयोग करते हैं, न कि केवल यह कि वे उस तकनीक को कितनी जल्दी सीखते हैं."
डिजिटल विभाजन की दुविधा
एआई से पहले भी भारतीय कक्षाओं को तकनीक तक असमान पहुंच का सामना करना पड़ता था, खासकर ग्रामीण स्कूलों में जहां कंप्यूटर, विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन या प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव था. इसलिए, महत्वपूर्ण सवालन यह है कि क्या एआई शिक्षा, संसाधनों से संपन्न निजी स्कूलों और संसाधनों से वंचित सरकारी स्कूलों के बीच की खाई को पाटने में सहायक होगी?
इस पर विचार करते हुए, एआई एंड बियॉन्ड के सह-संस्थापक जसप्रीत बिंद्र ने कहा, "एआई में बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षित शिक्षकों और शिक्षण संसाधनों तक असमान पहुँच के कारण उत्पन्न व्यवस्थागत विभाजन को पाटने की क्षमता है. लेकिन मानक परिणाम-आधारित होने चाहिए, बुनियादी ढांचे-आधारित नहीं. कोडिंग लेबोरेटरी की गिनती करने के बजाय, हमें यह मापना चाहिए कि छात्र समस्या-समाधान और तर्क कौशल कितनी प्रभावी ढंग से विकसित करते हैं, चाहे वे दिल्ली में हों या डिब्रूगढ़ में."
छात्र डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा
एआई प्रणालियां डेटा पर निर्भर करती हैं, लेकिन शिक्षा जगत में, यह डेटा बच्चों से आता है. परिणामस्वरूप, डेटा गोपनीयता तेज़ी से आने वाली सबसे बड़ी नैतिक दुविधाओं में से एक बनती जा रही है. साथ ही, बिंद्रा सुरक्षा के लिए एक त्रि-आयामी दृष्टिकोण का सुझाव देते हैं:
उल्लंघन के विरुद्ध मजबूत सुरक्षा उपाय लागू करें
दुग्गल कहते हैं, "बच्चों का डेटा कभी भी एल्गोरिदम के लिए परीक्षण स्थल नहीं बन सकता. एआई शिक्षा के अनुकूलन में गोपनीयता, डिज़ाइन के अनुसार, न कि बाद में सोची गई, अनिवार्य है."
कक्षा के अंदर एआई कैसे पढ़ाया जाएगा
अधिकारियों के अनुसार, नया पाठ्यक्रम एआई और सीटी को चरणों में एकीकृत करेगा. कक्षा तीन से पांच कहानी-आधारित होंगी कक्षा 6 से 8 में बुनियादी डेटा प्रबंधन, नैतिकता और तर्क संबंधी प्रश्नों से परिचय और कक्षा 9 से 12 में डेटा उपयोग से लेकर नैतिकता और रचनात्मक परियोजनाओं तक, एआई अनुप्रयोग शामिल होगा
अवधेश कुमार झा कहते हैं कि शिक्षा प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि स्कूल तैयार हों. उन्होंने कहा, "हम बुनियादी ढांचे और शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं. विद्यांजलि के तहत सरकार की पहल डिजिटल तत्परता में सुधार के लिए सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करती है." उन्होंने आगे कहा, "हमें विश्वास है कि हमारा बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन, दोनों ही जल्द ही एआई-सक्षम शिक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे."
माता-पिता इसे कैसे देखते हैं?
कई माता-पिता एआई को एक जरूरी कौशल मानते हैं, लेकिन इसके साथ सुरक्षा उपाय भी होने चाहिए. लखनऊ में 9 साल के बच्चे की मां नेहा शर्मा ने कहा, "मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा एआई को समझे, लेकिन मुझे यह भी डर है कि स्क्रीन के जरिए सीखने से जिज्ञासा और मानवीय संपर्क कम हो सकता है. मुझे उम्मीद है कि स्कूल इसे सिर्फ़ उपकरणों तक सीमित न रखें."
कुछ लोग निष्पक्षता और सुलभता को लेकर चिंतित हैं. जयपुर के एक अभिभावक अमित बंसल ने कहा, "एआई लैब और उपकरण महंगे होंगे. क्या सभी स्कूलों को समान सहायता मिलेगी? अन्यथा, छोटे शहरों के छात्र पीछे छूट जाएंगे."
