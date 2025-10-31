ETV Bharat / bharat

भारत के AI क्लासरूम: कक्षा तीन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने की साहसिक योजना

सुरभि गुप्ता नई दिल्ली: भारत अपनी शिक्षा प्रणाली में दशकों से चले आ रहे सबसे महत्वाकांक्षी सुधारों में से एक के लिए तैयार है. नए शैक्षणिक सुधारों के तहत 2026-27 शैक्षणिक वर्ष से कक्षा तीन से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा. शिक्षा मंत्रालय के अनुसार यह पहल भारतीय स्कूलों के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF) 2023 और नेशनल ऐजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के साथ तालमेल बिठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो डिजिटल साक्षरता और 21वीं सदी के कौशल पर केंद्रित हैं.सरकार इसे एक दूरदर्शी कदम बता रही है, लेकिन इसके कार्यान्वयन, सुरक्षा और युवा शिक्षार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों पर इसके प्रभाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं. फ्यूचर रेडी विजन

इस संबंध में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य अवधेश कुमार झा ने कहा, "कक्षा तीन से स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग (AI और CT) को शामिल करना शिक्षा में एक अग्रणी मील का पत्थर है." उन्होंने यह भी कहा, "इस पहल का उद्देश्य सभी बच्चों में तकनीक के नैतिक और सूचित उपयोग के कौशल का विकास करना और शुरुआती वर्षों से ही बच्चों की रचनात्मकता, प्रॉब्लम सोल्विंग स्किल और डिजिटल फ्लुएंसी को बढ़ावा देना है." नए ढांचे के तहत आठ साल की उम्र से ही छात्रों को AI क्या है, मशीन लर्निंग किसे कहते और एथिक्स क्यों महत्वपूर्ण है यह बताया जाएगा. पाठों में स्टोरी-बेस्ड, व्यावहारिक शिक्षण के माध्यम से कम्प्यूटेशनल थिंकिंग, पैटर्न पहचान, डेटा जागरूकता और तकनीक के क्रिएटिव ऐप्लीकेशन का मिश्रण होगा. एमिटी इंटरनेशनल स्कूल वसुंधरा की प्रधानाचार्य डॉ भावना कुलश्रेष्ठ ने कहा, "हमारे छात्र कक्षा 1 से 10 तक पहले से ही AI सीख रहे हैं." IIT मद्रास के कार्तिक रमन के नेतृत्व वाली एक सीबीएसई समिति को पाठ्यक्रम तैयार करने का काम सौंपा गया है. सरकार के NISHTHA फ्रेमवर्क के तहत लर्निंग मटेरियल और टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल दिसंबर 2025 तक तैयार होने की उम्मीद है. एक करोड़ शिक्षकों को एआई सिखाना असली मुद्दा

हालांकि, ये विचार भविष्य की सोच पर आधारित हैं, लेकिन इन्हें लागू करने की प्रक्रिया बहुत बड़ी है. भारत में एक करोड़ से ज़्यादा स्कूली शिक्षक हैं और उनमें से कई शिक्षकों को एआई टूल्स का सीमित अनुभव है. एआई विशेषज्ञ साक्षर दुग्गल का कहना है, "बुनियादी स्तर पर जोर कोडिंग पर नहीं, बल्कि इसके पीछे की सोच को विकसित करने पर होना चाहिए. कम्प्यूटेशनल थिंकिंग का अर्थ है समस्याओं को हल करना, पैटर्न को पहचानना और तार्किक रूप से सोचना सीखना. एआई कंपोनेंट का ध्यान छात्रों को मशीनों के सीखने, डेटा के उपयोग और नैतिकता के महत्व के बुनियादी विचारों से परिचित कराने पर होना चाहिए." शिक्षा मंत्रालय ने पहले ही पायलट कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं, जो शिक्षकों को पाठ योजना और संसाधन डिज़ाइन के लिए एआई टूल्स का उपयोग करने की अनुमति देते हैं और 2019 से इंटेल, आईबीएम और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ साझेदारी में 10,000 से ज़्यादा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है. फिर भी भारत के विशाल और असमान शिक्षा परिदृश्य में इस प्रशिक्षण का विस्तार करना एक बड़ी चुनौती है. दुग्गल ने कहा, "शिक्षकों की तत्परता ही तय करेगी कि कक्षाओं में एआई सफल होगा या निजी स्कूलों तक ही सीमित रहेगा." क्या हम एआई को बहुत जल्दी सिखा रहे हैं?

नीति निर्माता इसे एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, लेकिन माता-पिता और शिक्षाविद पूछ रहे हैं कि क्या बच्चों को इतनी कम उम्र में एआई से परिचित कराना सुरक्षित है? गुरुग्राम की एक अभिभावक प्रिया अरोड़ा ने कहा, "मुझे गर्व है कि मेरा बच्चा कुछ अत्याधुनिक सीखेग,। लेकिन मुझे यह भी आश्चर्य है कि क्या एआई से कम उम्र में परिचित होने से बच्चे उपकरणों पर अत्यधिक निर्भर हो जाएंगे? क्या वे स्वतंत्र रूप से सोचना बंद कर देंगे?"