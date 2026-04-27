नेहरू ने जिन्हें कहा था सिस्टर कंट्री उनसे 11 साल बाद फिर मुलाकात; भारत-अफ्रीकी देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा पर होगी चर्चा
चौथा भारत-अफ्रीकी शिखर सम्मेलन दिल्ली में 28 से 31 मई 2026 के बीच होगा, ETV Bharat की खास रिपोर्ट में जानिए क्या है इसका उद्देश्य.
Published : April 27, 2026 at 2:50 PM IST
India-Africa Forum Summit: भारत और अफ्रीकी यूनियन (African Union, AU) देशों के बीच 11 साल बाद एक बार फिर से ऐतिहासिक मुलाकात होने वाली है. देश की राजधानी दिल्ली में 28 से 31 मई तक होने वाले इस चौथे शिखर सम्मेलन में मुख्य फोकस व्यापार, निवेश, रक्षा, ग्लोबल साउथ (Global South) की आवाज को मजबूत करना और IA SPIRIT (Innovation, Resilience, and Inclusive Transformation) के तहत रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना रहेगा. वैसे, भारत और अफ्रीका के बीच संबंधों की जड़ें बहुत पुरानी हैं.
कई सदियों से दुनिया के इन दोनों हिस्सों के लोगों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर पर मेल-जोल रहा है. देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तो अफ्रीका को भारत की 'सिस्टर कंट्री' कहते थे. ETV Bharat के Explainer में भारत और अफ्रीका के संबंधों के इतिहास को जानते हैं. साथ ही यह भी समझते हैं कि दिल्ली में होने वाले शिखर सम्मेलन में क्या-क्या खास होने की उम्मीद है? इससे पहले हुए 3 शिखर सम्मेलनों में क्या-क्या हुआ?
कैसे रहे हैं भारत और अफ्रीकी देशों के संबंध: भारत और अफ्रीका के संबंध काफी पुराने हैं. दोनों के बीच आर्थिक रूप से, प्राकृतिक और मानवीय, दोनों तरह के संसाधनों का व्यापार होता रहा है. कुछ प्राकृतिक संसाधनों में कपास, मसाले और अन्य खाद्य पदार्थ शामिल हैं. राजनीतिक रूप से, भारत भी कई अफ्रीकी देशों की तरह, दो सदियों से भी ज्यादा समय तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा था. भारत की आजादी की लड़ाई ने कई अफ्रीकी राष्ट्रवादियों को भी प्रेरित किया. उस समय की नई-नई आजाद हुई भारतीय सरकार ने भी अफ्रीकी राष्ट्रवादी आंदोलनों को उनके लक्ष्य हासिल करने में मदद की थी.
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अफ्रीकी देशों में कितने भारतीय रहते: अफ़्रीका में रहने वाले लगभग 30 लाख भारतीयों में से ज्यादातर लोग उन भारतीय मजदूरों के वंशज हैं, जिन्हें 18वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश लोग अफ्रीका ले गए थे. हालांकि, उससे भी बहुत पहले, अरब शासकों द्वारा किए जाने वाले गुलामों के व्यापार के जरिए अफ्रीकी समुदायों को भारत लाया गया था. उनके वंशज 'सिद्दी' कहलाते हैं, जो भारत के अल्पसंख्यक समुदायों में से एक हैं. ये सबसे ज्यादा कर्नाटक, फिर गुजरात और महाराष्ट्र में बसे हैं.
देश के प्रधानमंत्रियों ने अब तक अफ्रीका के कितने दौरे किए: 1960 से 2023 तक देश के प्रधानमंत्रियों ने अफ्रीका का 76 बार दौरा किया है. जुड़ाव का यह स्तर अफ्रीका के अन्य बाहरी साझेदारों के मुकाबले बेजोड़ है. 2015 और 2022 के बीच, नई दिल्ली ने 100 से ज़्यादा अफ्रीकी नेताओं की मेजबानी की, जबकि हर अफ्रीकी देश में भारत का कोई न कोई कैबिनेट मंत्री गया. भारत-अफ्रीका संबंधों में संस्कृति, शिक्षा, व्यापार, तकनीकी सहयोग, ऊर्जा, कृषि, समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और पेशेवर सैन्य शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं.
भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम ने 44 देशों को जोड़ा: विदेश मंत्रालय के 'भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग' (ITEC) कार्यक्रम की बदौलत भारत ने 44 से ज्यादा देशों के साथ अपने संबंध बेहतर किए. 1964 से, इस कार्यक्रम ने अपने बजट का एक तिहाई से ज्यादा हिस्सा अफ्रीकी देशों के लिए 4 क्षेत्रों में समर्पित किया है. इनमें क्षमता निर्माण, परियोजना सहायता, छात्रवृत्तियां और संस्था निर्माण शामिल है.
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ITEC ने 160 देशों के 2 लाख लोगों को ट्रेंड किया: ITEC ने 160 देशों के 2 लाख से ज्यादा नागरिक और रक्षा पेशेवरों को प्रशिक्षित किया है, जिनमें से ज्यादातर अफ्रीका और एशिया के हैं. भारत के EXIM बैंक ने अपनी अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण, तकनीकी सहायता और व्यापार संवर्धन योजनाओं का 50 प्रतिशत हिस्सा अफ्रीका के लिए समर्पित किया है. अफ्रीका की सबसे बड़ी डिजिटल परियोजना, 'पैन अफ्रीकन ई-नेटवर्क', अफ्रीका के 54 देशों को भारत से जोड़ रही है, ताकि दूरसंचार, चिकित्सा, स्वास्थ्य, संसाधन मानचित्रण और ई-गवर्नेंस के क्षेत्रों में विशेषज्ञता साझा की जा सके.
भारत को एक भरोसेमंद सहयोगी मानता है अफ्रीका: भारत के निवेश में अफ्रीका को दी जाने वाली प्राथमिकता ही उन कारणों में से एक है, जिनकी वजह से अफ्रीका में भारत को एक भरोसेमंद सहयोगी के तौर पर देखा जाता रहा है. भारत को 'पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के लिए साझा बाज़ार' (COMESA), 'दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय' (SADC) और 'पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय' (ECOWAS) में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है.
अफ्रीकी देशों में भारत का निवेश कितना: अफ्रीका, भारत का चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापारिक साझेदार है. यहां भारत ने 75 अरब डॉलर (6.2 लाख करोड़ रुपए) का निवेश किया है, जो इस क्षेत्र के रणनीतिक महत्व को और भी ज्यादा मजबूत करता है. वित्त वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के बीच व्यापार में 9.27% की जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई. यह बढ़कर लगभग 100 अरब डॉलर (8.4 लाख करोड़ रुपए) के शिखर पर पहुंच गया.
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भारत का अफ्रीकी देशों के साथ कितना व्यापार: 54 देशों वाले अफ्रीकी क्षेत्र के साथ भारत का व्यापार 2024-25 में 81.90 अरब डॉलर (6.84 लाख करोड़ रुपए) का रहा. 2018-19 से 2024-25 के दौरान, व्यापार में 2.74% की CAGR (सालाना चक्रवृद्धि दर) से बढ़ोतरी हुई, जो इन दोनों क्षेत्रों के बीच स्थिर और बढ़ते जुड़ाव को दिखाता है.
भारत अफ्रीकी देशों रोजगार भी उपलब्ध कराता: व्यापार के अलावा, भारत कई अफ्रीकी देशों में रोजगार देने वाले के तौर पर भी काम करता है. साथ ही, वह खास कौशल विकास कार्यक्रमों के जरिए युवाओं की क्षमता बढ़ाने में भी मदद करता है, जिससे लोगों के बीच आपसी जुड़ाव और लंबे समय के विकास के लक्ष्य और भी मजबूत होते हैं.
अफ्रीकी देशों की थाली भारत भरता: साल 2024-25 के दौरान, खनिज ईंधन और तेल अफ्रीका को भारत के शीर्ष निर्यात उत्पाद रहे, जिनका कुल निर्यात मूल्य 9.99 अरब अमेरिकी डॉलर (94 हजार करोड़ रुपए) रहा. इसके बाद 4.92 अरब अमेरिकी डॉलर (46.3 हजार करोड़ रुपए) के साथ अनाज का स्थान रहा. निर्यात की अन्य शीर्ष वस्तुओं में रेलवे या ट्रामवे के अलावा अन्य वाहन, फार्मास्यूटिकल उत्पाद, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण जैसी व्यापक श्रेणियां शामिल हैं. भारत के शीर्ष 10 निर्यात उत्पादों का इस क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात में 74% से अधिक का योगदान है.
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भारत अफ्रीकी देशों से कौन सा सामान आयात करता है: 2024-25 में, भारत ने अफ्रीका से सबसे ज्यादा खनिज ईंधन और तेल आयात किया, जिनकी कीमत 16.61 अरब अमेरिकी डॉलर (1.56 लाख करोड़ रुपए) रही. इसके बाद रत्न और आभूषणों का नंबर आता है, जिनकी आयातित कीमत 8 अरब अमेरिकी डॉलर थी. आयात की अन्य मुख्य श्रेणियों में तांबा और उससे बनी चीजें, खाने योग्य फल और मेवे (HS 08) और अयस्क, स्लैग और राख शामिल हैं. अफ्रीका से भारत के शीर्ष 10 आयात, जिनकी कुल कीमत लगभग 35.3 अरब अमेरिकी डॉलर (3.32 लाख करोड़ रुपए) है, अफ्रीका से भारत के कुल आयात का 90% से भी ज्यादा हिस्सा बनाते हैं.
हर साल कितने अफ्रीकी छात्र पढ़ाई के लिए भारत आते हैं: इस समय, 25,000 से ज्यादा अफ्रीकी छात्र भारतीय संस्थानों में नामांकित हैं. नाइजीरिया, सूडान, तंजानिया और जिम्बाब्वे जैसे देश भारत में छात्रों के इस बढ़ते समुदाय में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले देशों में से हैं. अफ्रीकी देश भारत में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए शीर्ष स्रोत देशों में से एक बने हुए हैं.
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भारत और अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर क्या योजनाएं हैं: भारत और अफ्रीकी देश शांत समुद्री क्षेत्रों की जरूरत को समझते हैं. अपने राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा और आर्थिक हितों को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए खुद को एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करने के प्रति सचेत हैं.
- SAGAR और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA): 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरीशस यात्रा के दौरान पेश किया गया, 'सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन' (SAGAR) सिद्धांत भारत के उस दृष्टिकोण को सामने लाता है, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के तटीय देशों के लिए एक शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक माहौल बनाने की बात कही गई है. इस दृष्टिकोण के मूल में आर्थिक विकास, समुद्री सुरक्षा और नौसैनिक सहयोग का मेल है. समुद्री डकैती और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना और पर्यटन, बुनियादी ढांचा और व्यापार जैसे कुछ क्षेत्रों में मिलकर काम करना, इस नीति की एक प्रमुख विशेषता है.
- ब्लू इकोनॉमी: भारत के रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह ने 2016 में लोमे (टोगो) में आयोजित अफ्रीकी संघ (AU) शिखर सम्मेलन में उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया था. इस कार्यक्रम में उन्होंने समुद्री क्षेत्र में अपने अफ्रीकी समकक्षों के साथ देश के जुड़ाव के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत किए. साथ ही ब्लू इकोनॉमी की क्षमता का दोहन करने में उनकी सहायता करने की भारत की तत्परता व्यक्त की.
- दिल्ली घोषणापत्र (2015): तीसरे भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के समापन के बाद दिल्ली घोषणापत्र को जारी किया गया था. इसने भी समग्र साझेदारी में एक और आयाम जोड़ा. इसके तहत दोनों पक्ष कई क्षेत्रों, जैसे कि ब्लू इकोनॉमी, में सहयोग करने पर सहमत हुए.
- AIKEYME का तंजानिया में उद्धाटन: 'अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट' (AIKEYME) 2025 का उद्घाटन 13 अप्रैल 2025 को दार-एस-सलाम, तंजानिया में किया गया. यह भारत और अफ्रीकी राष्ट्रों के बीच समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था.
भारत-अफ्रीका का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में हुआ: पहला भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अप्रैल 2008 में आयोजित किया गया था, जिसमें 14 चुनिंदा अफ्रीकी देशों ने हिस्सा लिया था. यह शिखर सम्मेलन भारत के उदारीकरण के बाद के दौर में शुरू हुआ था. इस समय अफ्रीका पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा था. चीन, जापान और यूरोपीय संघ जैसी वैश्विक ताकतों के साथ अफ्रीका की बैठकें बढ़ गई थीं.
पहले शिखर सम्मेलन का क्या रिजल्ट रहा: भारत-अफ्रीका के बीच पहले शिखर सम्मेलन के दो कूटनीतिक परिणाम निकले. पहला दिल्ली घोषणापत्र और दूसरा भारत-अफ्रीका सहयोग का ढांचा. यह संयुक्त घोषणापत्र, अफ्रीकी संघ और क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों (RECs) के साथ सहयोग को मजबूत करने वाला एक राजनीतिक बयान था. इस घोषणापत्र के जरिए, नई दिल्ली ने आपसी सम्मान पर जोर दिया. अफ्रीकी देशों के साथ नई साझेदारियों की शुरुआत की और विकास से जुड़ी उन तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की.
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दूसरा शिखर सम्मेलन 2011 में हुआ: अदीस अबाबा ने 2011 में भारत-अफ्रीका फोरम समिट (IAFS) के दूसरे संस्करण की मेजबानी की. इसमें 15 अफ्रीकी देशों और 9 राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया. साझेदारियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भारत ने अफ्रीका के विकास लक्ष्यों के लिए मजबूत वित्तीय सहायता की घोषणा की. इसके तहत तीन साल में 5 अरब अमेरिकी डॉलर की 'लाइन ऑफ क्रेडिट' (LOC) प्रदान की गई. दूसरे शिखर सम्मेलन के परिणामस्वरूप 'अदीस अबाबा घोषणा' और 'संयुक्त कार्य योजना' के माध्यम से 'बेहतर सहयोग के लिए अफ्रीका-भारत ढांचा' को अपनाया गया. दिल्ली घोषणा की तरह ही, अदीस अबाबा घोषणा भी एक संयुक्त राजनीतिक बयान था.
तीसरा शिखर सम्मेलन 2015 में हुआ: भारत-अफ्रीका के बीच तीसरा शिखर सम्मेलन 2015 में आयोजित किया गया. इसमें कई बदलाव किए गए. नई दिल्ली ने 'बांजुल फॉर्मूला' को समाप्त कर दिया और अफ्रीकी संघ (AU) के सभी 54 सदस्य देशों को निमंत्रण भेजा गया, जिनमें से 41 देश शिखर सम्मेलन में उपस्थित हुए. इसने अफ्रीका महाद्वीप पर भारत की बढ़ती उपस्थिति के साथ-साथ अफ्रीकी देशों के साथ एक नई कूटनीतिक रणनीति बनाने की उसकी महत्वाकांक्षाओं को भी दर्शाया. इन मजबूत संबंधों की झलक कुछ हद तक द्विपक्षीय निवेश और व्यापार में भी देखने को मिलती है, जो 2001 में 5.3 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 90 अरब अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को भी पार कर गया.
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तीसरे शिखर सम्मेलन का क्या रहा नतीजा: भारत-अफ्रीका के बीच तीसरा शिखर सम्मेलन (IAFS-III) थीम बेस्ड था. थीम थी, ‘प्रगति में भागीदार: एक गतिशील और परिवर्तनकारी विकास एजेंडा की ओर,’ जिसने अफ्रीका के साथ सहयोगात्मक और सम्मान वाली साझेदारियां बनाने के भारत के राजनीतिक संकल्प को और मजबूत किया. इस थीम ने एक बार फिर भारत की उस आकांक्षा को दर्शाया कि वह अफ्रीका के साथ खुद को एक ऐसे गैर-शोषणकारी और न्यायसंगत भागीदार के रूप में स्थापित करे, जो अफ्रीका की प्राथमिकताओं का समर्थन करे. IAFS-III के परिणामों ने सहयोग के क्षेत्रों को भी सीमित किया, जो दिल्ली घोषणा-पत्र 2015 और रणनीतिक सहयोग के लिए भारत-अफ्रीका सहयोग में दिखता है.
भारत-अफ्रीका के चौथे शिखर सम्मेलन से क्या उम्मीदें: नई दिल्ली में 28 से 31 मई 2026 तक होने वाला चौथा भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (IAFS-IV) दोनों महाद्वीपों के बीच 11 साल के अंतराल के बाद एक ऐतिहासिक मिलन होगा. जो "IA SPIRIT" (नवाचार, लचीलापन और समावेशी परिवर्तन के लिए भारत-अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी) की थीम पर होगा. इसका मुख्य फोकस व्यापार, निवेश, रक्षा, 'ग्लोबल साउथ' (Global South) की आवाज को मजबूत करना है.
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