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भारतीय नागरिक ना करें ईरान की यात्रा, भारतीय दूतावास ने जारी की नई एडवाइजरी

भारतीय दूतावास ने ईरान को लेकर जारी की नई एडवाइजरी. ( प्रतीकात्मक फोटो-ANI )

नई दिल्ली: ईरान के मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय दूतावास ने अपने देश के नागरिकों के लिए बुधवार को नई एडवाइजरी जारी की है. इसमें नागरिकों से ईरान की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है. तेहरान में भारतीय दूतावास ने कहा कि वह ईरान में मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है और हाल के सकारात्मक घटनाक्रमों और पूरी स्थिति में सुधार को देखते हुए एक संशोधित एडवाइजरी जारी कर रहा है. मिशन ने अपनी एडवाइज़री में कहा, "हाल के सुधारों के बावजूद, भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अगली सूचना तक ईरान की सभी गैर-ज़रूरी यात्राओं से बचें." इसकी एक कॉपी सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई. मिशन ने आगे ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों और उन लोगों को भी सलाह दी है जिन्हें जरूरी वजहों से देश की यात्रा करनी पड़ सकती है, कि वे बहुत सावधानी बरतें, हर समय चौकन्ने रहें और लगातार जानकारी बनाए रखें."