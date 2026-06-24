भारतीय नागरिक ना करें ईरान की यात्रा, भारतीय दूतावास ने जारी की नई एडवाइजरी
तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान की यात्रा को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है.
Published : June 24, 2026 at 2:50 PM IST
नई दिल्ली: ईरान के मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय दूतावास ने अपने देश के नागरिकों के लिए बुधवार को नई एडवाइजरी जारी की है. इसमें नागरिकों से ईरान की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है.
तेहरान में भारतीय दूतावास ने कहा कि वह ईरान में मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है और हाल के सकारात्मक घटनाक्रमों और पूरी स्थिति में सुधार को देखते हुए एक संशोधित एडवाइजरी जारी कर रहा है.
June 24, 2026
मिशन ने अपनी एडवाइज़री में कहा, "हाल के सुधारों के बावजूद, भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अगली सूचना तक ईरान की सभी गैर-ज़रूरी यात्राओं से बचें." इसकी एक कॉपी सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई. मिशन ने आगे ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों और उन लोगों को भी सलाह दी है जिन्हें जरूरी वजहों से देश की यात्रा करनी पड़ सकती है, कि वे बहुत सावधानी बरतें, हर समय चौकन्ने रहें और लगातार जानकारी बनाए रखें."
इसने उनसे भरोसेमंद सोर्स से जानकारी लेकर स्थानीय घटनाक्रम पर करीब से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के दिए गए निर्देशों का पालन करने को कहा.
दूतावास ने ईरान में अभी मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और देश में आने वाले लोगों को भी अपनी सलाह दोहराई कि वे जल्द से जल्द मिशन के पास अपनी जानकारी रजिस्टर करा लें. इसने भारतीय नागरिकों को अपडेट और किसी भी आगे की सलाह के लिए दूतावास की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नियमित मॉनिटर करने की सलाह दी.
दूतावास ने आगे की गाइडेंस के लिए अपने इमरजेंसी संपर्क नंबर भी शेयर किए, जिसमें मोबाइल नंबर (+989128109115, +989128109109, +989128109102 और +989932179359) और ईमेल एड्रेस cons.tehran@mea.gov.in शामिल हैं.
भारत ने 28 फरवरी से ऐसी कई एडवाइजरी जारी की हैं, जब वेस्ट एशिया में लड़ाई शुरू हुई थी, जब यूएस और इजराइल ने ईरान पर मिलकर हमला किया था, जिससे जवाबी हमले शुरू हुए थे. हालांकि, पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद टेक्निकल स्तर की बातचीत शुरू होने के बाद यह पहली ऐसी एडवाइजरी जारी की गई थी.
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