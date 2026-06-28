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देश में रिकॉर्डतोड़ 5 लाख लोग करेंगे अंगदान; 17 लाख लोगों की बचेगी जान, लिवर-दिल के सबसे ज्यादा डोनर

Rise in Organ donation registrations : 30 से 45 साल के उम्र के लोगों के सबसे ज्यादा पंजीकरण, महाराष्ट्र सबसे आगे, लक्षद्वीप सबसे पीछे.

अंगदान कर जीवन बचाने में बढ़ी जागरूकता.
अंगदान कर जीवन बचाने में बढ़ी जागरूकता. (Photo Credit; Getty)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 28, 2026 at 5:00 PM IST

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Updated : June 28, 2026 at 5:07 PM IST

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हैदराबाद (नरेंद्र चौधरी) : Organ donation in India : देश में किडनी खराब होने से हर साल एक लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है. इस अंग की कुल डिमांड का केवल 2% ही पूरा हो पाता है. अन्य ऑर्गन के लिए भी लंबी वेटिंग चलती है. हर 10 लाख की आबादी पर करीब एक व्यक्ति ही अंगदान करता है. साल 2024-25 का यह डेटा अब यहां के लोगों के बड़े संकल्प से बदलने जा रहा है. पहली बार देश में 5 लाख लोगों ने अंगदान का संकल्प लिया है. इसे मानवता और संवेदना के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के तौर पर देखा जा रहा है. इससे लोगों को 17 लाख से अधिक लिवर, फेफड़ा, दिल आदि अंग मिलेंगे. यानी इन अंगों से करीब इतने ही जरूरतमंदों की जान बचाई जा सकेगी.

भारत में अंगदान को लेकर पहले के मुकाबले तेजी से लोगों की सोच बदल रही है. एक दौर था जब धार्मिक मान्यता, जागरूकता की कमी और सामाजिक झिझक इसमें रुकावट बन रही थी, लेकिन अब हालात बदलने लगे हैं. हाल ही में प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो (PIB) के अनुसार देश में यह पहला मौका है जब 5 लाख लोगों ने अंगदान के लिए पंजीकरण कराया है. नेशनल आर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (एनओटीटीओ) के निदेशक डॉ. अनिल कुमार ने इसके लिए सभी के प्रयासों को सराहा है.

नेशनल आर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट आर्गनाइजेशन (NOTTO) के अनुसार अंगदान को बढ़ावा देने के मकसद से पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं. ऑनलाइन पंजीकरण को आसान बनाया गया. नेशनल लेवल पर जागरूकता अभियान चलाए गए. पीएम नरेंद्र मोदी भी मन की बात में कई बार अंगदान पर जोर दे चुके हैं. इससे लोगों में दूसरों की जान बचाने के प्रति ज्यादा संवेदनाएं जगी हैं. नतीजा लोगों के सामने है. सभी राज्यों ने इसमें भागीदारी की है. हालांकि महाराष्ट्र के लोग अंगदान का संकल्प लेने वालों में सबसे आगे हैं. राजस्थान दूसरे, कर्नाटक तीसरे, गुजरात चौथे, मध्य प्रदेश पांचवें, तमिलनाडु छठवें, तेलंगाना सातवें, उत्तर प्रदेश आठवें, केरलम नौवें जबकि पंजाब 10वें स्थान पर है.

अंगदान रजिस्ट्रेशन में लद्दाख-नागालैंड जैसे कई राज्य पीछे : notto.abdm.gov.in के अनुसार कई राज्य अंगदान का संकल्प लेने में अभी भी पीछे हैं. उदाहरण के तौर पर 28 जून 2026 की दोपहर तक लक्षद्वीप में अब तक केवल 11 लोगों ने ही अंगदान के लिए पंजीकरण कराया है. लद्दाख में ऐसे लोगों की संख्या 39, नागालैंड में 77, अरुणाचल में 101, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 117, सिक्किम में 170, मिजोरम में 287, त्रिपुरा में 331, मेघालय में 338, मिजोरम में 287, त्रिपुरा में 331 है. साल 2023 से अब तक के ये आंकड़े बताते हैं कि इन राज्यों में अभी अंगदान के प्रति ज्यादा जागरूकता नहीं है.

अंगदान के लिए पंजीकरण में महाराष्ट्र सबसे आगे.
अंगदान के लिए पंजीकरण में महाराष्ट्र सबसे आगे. (Photo Credit; Getty)

अन्य राज्यों का हाल भी जानिए : NOTTO की वेबसाइट के अनुसार आंध्र प्रदेश में 10 हजार 752 लोगों ने अब तक अंगदान के लिए पंजीकरण कराया. इसी तरह ओडिशा में 9 हजार 342, पश्चिम बंगाल में 8 हजार 711, हरियाणा में 8 हजार 201, दिल्ली में 6 हजार 544, उत्तराखंड में 5 हजार 372, बिहार में 4 हजार 995, हिमाचल प्रदेश में 3 हजार 920, छत्तीसगढ़ में 3 हजार 155, जम्मू कश्मीर में 3 हजार 65, झारखंड में 2 हजार 560, असम में 2 हजार 434, दादरा नगर हवेली और दमन दीव में 1 हजार 564, चंडीगढ़ में 1 हजार 237, पुडुचेरी में 1 हजार 197, गोवा में 706, मणिपुर में 556, मेघालय में 338 लोगों ने कागजी कार्रवाई के जरिए अंगदान का संकल्प लिया.

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महाराष्ट्र-राजस्थान-कर्नाटक के कौन से शहर आगे? : अंगदान के लिए पंजीकरण में राज्यों के बाद शहरों की बात करें तो महाराष्ट्र के नासिक में अब तक 8 हजार 277, कोल्हापुर में 7 हजार 787, पुणे में 7619, मुंबई में 2 हजार 881 लोग पंजीकरण करा चुके हैं. इसी तरह राजस्थान के हनुमानगढ़ में 12 हजार 508, झुंझुनू में 11 हजार 164, चूरू में 10 हजार 412, जयपुर में 6 हजार 326, अजमेर में 6 हजार 66 लोगों ने अंगदान के लिए पंजीकरण कराया. इसी तरह कर्नाटक के धारवाड़ में 12 हजार 198, बल्लारी में 11 हजार 177, बेंगलुरु अर्बन में 5 हजार 396, गडग में 3 हजार 597, विजयपुरा में 2 हजार 903 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया. इन तीनों राज्यों में अंगदान के लिए सबसे कम पंजीकरण वाले शहरों की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र का हिंगोली (1040), राजस्थान का प्रतापगढ़ (105) शामिल हैं. वहीं कर्नाटक के किसी जिले में महज 19 ही रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसका नाम अभी वेबसाइट पर नहीं है.

गुजरात-एमपी-तमिलनाडु के किस शहर से कितने रजिस्ट्रेशन? : NOTTO की वेबसाइट के अनुसार गुजरात के अहमदाबाद में 22 हजार 454, हीरा नगरी सूरत में 3 हजार 964, गांधीनगर में 3 हजार 308, बनासकांठा में 1 हजार 942, कच्छ में 1 हजार 418, वडोदरा में 1 हजार 262, मध्य प्रदेश के भोपाल में 3 हजार 704, इंदौर में 3 हजार 396, शाजापुर में 2 हजार 403, सीहोर में 2 हजार 375, तमिलनाडु के चेन्नई में 2 हजार 12, कोयंबटूर में 1 हजार 534, कांचीपुरम में 1 हजार 304, तिरुवल्लूर में 1 हजार 157, मदुरै में 800 लोगों ने अंगदान के प्रति अपनी इच्छा जताई. notto.abdm.gov.in वेबसाइट पर इसके लिए पंजीकरण कराया. इन राज्यों में गुजरात के छोटा उदयपुर में सबसे कम 45, एमपी के निवाड़ी में केवल 3, तमिलनाडु के मयिलादुथुराई में 38 जबकि इसी राज्य के किसी अन्य जिले में केवल 2 पंजीकरण हुए हैं.

तेलंगाना-यूपी-केरलम और पंजाब के शहरों का हाल : तेलंगाना के रंगारेड्डी में 5 हजार 65, हैदराबाद में 2 हजार 319, वारंगल में 1 हजार 465, मंचेरियल में 763, संगारेड्डी में 716 लोगों ने अब तक अंगदान के लिए पंजीकरण कराया है. इस राज्य के मुलुगु जिले में सबसे कम 7 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया. उत्तर प्रदेश के आगरा में 1 हजार 432, लखनऊ में 989, गौतम बुद्ध नगर में 819, वाराणसी में 799, गाजियाबाद में 770 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया. इस राज्य के संभल जिले में सबसे कम 4 पंजीकरण हुए हैं. इसी तरह केरलम के तिरुवनंतपुरम में 2 हजार 706, त्रिशूर में 928, पलक्कड़ में 717 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया. वायनाड में सबसे कम 313 पंजीकरण हुए हैं. इसी तरह पंजाब के होशियारपुर में 2 हजार 27, पटियाला में 1 हजार 156, लुधियाना में 1008, एस.ए.एस नगर में 782 लोगों ने अंगदान के लिए कागजी कार्रवाई पूरी की. इस राज्य के मलेरकोटला में सबसे कम 45 रजिस्ट्रेशन हुए हैं.

अंगदान के लिए रजिस्ट्रेशन में आई तेजी.
अंगदान के लिए रजिस्ट्रेशन में आई तेजी. (Photo Credit; Getty)

दान से मिलेंगे 17 लाख से अधिक अंग : अंगदान के लिए 5 लाख से अधिक के पंजीकरण में कई लोगों ने एक साथ कई अंगों के दान का संकल्प लिया है. इस हिसाब से देखें तो लिवर, दिल, फेफड़ा, किडनी, फेफड़े, अग्न्याशय, आंत, किडनी के कुल मिलाकर 17 लाख 74 हजार 497 अंग मिलेंगे. ये अंग ऐसे हैं जिनके बिना इंसान की जान जा सकती है. ऐसे में जब ये अंग जरूरतमदों को मिलेंगे तो लगभग इतनी ही संख्या में लोगों की जान भी बचाई जा सकेगी. डेटा के हिसाब से लिवर देने का संकल्प लेने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है. दूसरे नंबर पर दिल है. तीसरे नंबर पर फेफड़ा है. चौथे पर अग्न्याशय, पांचवें पर आंत, जबकि छठवें स्थान पर किडनी है.

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अंगदान के लिए पंजीकरण में महिलाएं ज्यादा : NOTTO की वेबसाइट के अनुसार अंगदान के लिए पंजीकरण कराने में महिला और पुरुषों दोनों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई. हालांकि इसके बावजूद यहां भी थोड़ा जेंडर गैप देखने को मिला. करीब 2 लाख 66 हजार 834 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया. जबकि पुरुषों की संख्या 2 लाख 30 हजार 299 रही. गौर करने वाली बात ये है कि राज्य और शहर की स्थिति समेत कुल पंजीकरण की संख्या के आंकड़े 28 जून की दोपहर तक के ही हैं. लगातार लोग अंगदान के लिए पंजीकरण करा रहे हैं. ऐसे में अंगदान पंजीकरण से जुड़े सभी डेटा में आगे चलकर notto.abdm.gov.in वेबसाइट पर काफी परिवर्तन देखने को मिल सकता है.

अंगदान का संकल्प लेने में 30-45 साल के लोग अव्वल : notto.abdm.gov.in के डेटा के मुताबिक अंगदान के लिए रजिस्ट्रेशन कराने में 18 साल से लेकर 60 साल से अधिक उम्र के लोगों ने भी दिलचस्पी दिखाई है. हालांकि ऑर्गन डोनेशन का संकल्प लेने वालों में 30-45 साल के उम्र वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है. दूसरे नंबर 18-30 साल के लोग, तीसरे पर 45-60 साल के लोग, जबकि चौथे नंबर 60 साल से अधिक उम्र वाले लोग हैं. पंजीकरण कराने वालों में 18 से 60 साल तक के लोगों की संख्या अधिक है. वहीं 60 साल से अधिक के लोगों की संख्या इसकी तुलना में बेहद कम है.

हर उम्र के लोग करा रहे पंजीकरण.
हर उम्र के लोग करा रहे पंजीकरण. (Photo Credit; Getty)

कैसे होता है अंगदान के लिए पंजीकरण? : organindia.org के डेटा के मुताबिक भारत में ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन से जुड़ा मुख्य कानून, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994 में पास हुआ था. राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) की ओर से अंगदान के लिए पंजीकरण कराया जाता है. पंजीकरण करने के लिए https://notto.mohfw.gov.in/ वेबसाइट पर जाएं. फॉर्म 7 सेलेक्ट करें. आधार और मोबाइल नंबर दर्ज करें. ओटीपी के जरिए इसका सत्यापन करना होगा. दान किए जाने वाले अंगों का चयन करें. पंजीकरण के बाद ऑर्गन डोनर कार्ड को डाउनलोड कर लें. इस वेबसाइट के जरिए फॉर्म 7 भरकर ऑफलाइन भी आवेदन किया जा सकता है.

notto.abdm.gov.in के जरिए भी अंगदान के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है. यहां Register to Pledge या Register का ऑप्शन चुनना होता है. इसके बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए Pledge via Aadhaar का विकल्प चुनें. आधार नंबर दर्ज करने के बाद ओटीपी के जरिए सत्यापन करें. इसके बाद फोटो, नाम, जन्मतिथि दिखाई देने लगेगी. इसके बाद जिन अंगों या ऊत्तकों को दान करना है, उन्हें सेलेक्ट करना होगा. नॉमिनी में किसी पारिवारिक सदस्य या करीबी की जानकारी भरनी होगी. सभी जानकारियों को सबमिट करते ही पंजीकरण पूरा हो जाएगा. इस बारे किसी भी तरह की अन्य जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800114770 पर संपर्क किया जा सकता है. इन दोनों वेबसाइटों पर केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो अपनी मौत के बाद अपने अंगदान करने की इच्छा रखते हो.

कौन लोग कर सकते हैं अंगदान? : जीते जी अंगदान को लेकर अलग से नियम बनाए गए हैं. इसके मुताबिक डोनर की उम्र कम से कम 18 साल या इससे अधिक होनी चाहिए. जिस शख्स को अंगदान किया जाना है, वह बेहद करीबी यानी माता-पिता, पति-पत्नी, भाई-बहन, बेटा-बेटी आदि होने चाहिए. यदि परिवार से हटकर किसी और नजदीकी को अंगदान किया जाना है तो राज्य की ऑथराइजेशन कमेटी से मंजूरी लेनी होती है. अंगदान करने वाले को कैंसर, संक्रमण, गंभीर हृदय रोग, डायबिटीज नहीं होनी चाहिए. यह बिना किसी दबाव और किसी भी तरह के पैसों के लेनदेन के बगैर होनी चाहिए. जिस अस्पताल या संस्था में ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाए वह NOTTO से लिंक होना चाहिए.

ऊत्तकों के दान के लिए भी बढ़ी दिलचस्पी.
ऊत्तकों के दान के लिए भी बढ़ी दिलचस्पी. (Photo Credit; Getty)

देश में किस अंग का सबसे ज्यादा ट्रांसप्लांटेशन : पीआईबी और NOTTO के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा किडनी टांसप्लांट की जाती है. साल 2020–2024 तक 53,198 किडनी ट्रांसप्लांट की गई. वहीं www.donatelife.org.in के अनुसार अपने देश में किडनी की काफी डिमांड है. इस अंग की खराबी से हर साल एक लाख से ज्यादा लोग दम तोड़ देते हैं. जितनी संख्या में इस अंग की जरूरत प्रत्यारोपण के लिए होती है, उसका केवल 2% ही अंगदान के जरिए पूरा हो पाता है. अभी तक देश में ऑर्गन डोनेशन रेट काफी कम रही है. हर 10 लाख की आबादी पर करीब एक व्यक्ति ही अंगदान में रुचि दिखाता आया है. वहीं दुनियाभर में भाई-बहन एक दूसरे को किडनी देने में सबसे आगे हैं. पारिवारिक करीबियों को ही अपने देश में ज्यादा अंगदान किया जाता है.

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अंगों के प्रत्यारोपण में कितना होता है खर्च? : www.orfonline.org के अनुसार अंगों के हिसाब से उनके प्रत्यारोपण के रेट भी अलग-अलग होते हैं. सरकारी अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट पर 1.5 से 3.5 लाख, लिवर पर 8 से 15 लाख तक खर्च आ सकता है. भारत में सरकारी अस्पतालों में हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी पर काफी सब्सिडी मिलती है. कई बार यह मुफ्त भी हो सकती है. सब्सिडी वाले केस में एक से 5 लाख तक का खर्च आ सकता है. वहीं आमतौर पर यह खर्च 15 से 25 लाख तक भी हो सकता है. CGHS (Central Government Health Scheme) ने विभिन्न अंगों के ट्रांसप्लांटेशन के अलग-अलग रेट बताए हैं.

CGHS के अनुसार हार्ट ट्रांसप्लांट में लगभग 15 लाख, लंग ट्रांसप्लांट में करीब 25 लाख, कंबाइंड हार्ट+लंग के प्रत्यारोपण में लगभग 35 लाख, यदि डोनर करीबी हो तो ऐसी स्थिति में किडनी ट्रांसप्लांट पर करीब 2 लाख जबकि डोनर परिवार से बाहर का होने पर करीब 3 लाख रुपये या इससे कुछ ज्यादा रुपये खर्च हो सकते हैं. हालांकि कुछ बड़े सरकारी संस्थानों में कभी-कभी बहुत ज्यादा जरूरतमंद लोगों के लिए 3 से 5 लाख के खर्च में ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं. अंगों के ट्रांसप्लांट के ये खर्च काफी हद तक अस्पताल और शहर पर निर्भर करते हैं.

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Last Updated : June 28, 2026 at 5:07 PM IST

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