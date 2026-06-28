ETV Bharat / bharat

देश में रिकॉर्डतोड़ 5 लाख लोग करेंगे अंगदान; 17 लाख लोगों की बचेगी जान, लिवर-दिल के सबसे ज्यादा डोनर

अंगदान कर जीवन बचाने में बढ़ी जागरूकता. ( Photo Credit; Getty )